Skóciából indítottak támadást a Liverpool magyar válogatott játékosa ellen

Az előző idényben angol bajnoki címet nyerő Liverpool labdarúgócsapatának játékoskerete nagy átalakításon ment keresztül a nyáron, a védelemből távozott többek között Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) és Kosztasz Cimikasz (AS Roma) is, a helyükre pedig Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni és a magyar válogatott Kerkez Milos érkezett összesen csaknem 120 millió euróért.

Andy Robertson bizakodó azt illetően, hogy idővel kiszorítja Kerkez Milost a Liverpool kezdőcsapatából (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

A szezon első meccsei alapján úgy tűnik, Kerkezre első számú balhátvédként számol Arne Slot vezetőedző, az eddigi mérkőzések többségén a magyar futballista kezdett a védelem bal oldalán, és nem a sokáig kirobbanthatatlannak hitt Andy Robertson.

Steve Clarke, a skót válogatott szövetségi kapitánya a minap elárulta, az idény előtt volt egy beszélgetése Robertsonnal, amely során a 31 esztendős futballista kifejezte, számít rá, hogy a szezon elején általában nem lesz a Liverpool kezdőcsapatának tagja, de úgy véli, idővel visszaverekedi majd magát az együttesbe.