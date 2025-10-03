Skóciából indítottak támadást a Liverpool magyar válogatott játékosa ellen

„Ő a jövő Liverpooljának balhátvédje” – posztriválisa védelmébe vette a kritikák kereszttüzébe került Kerkezt
A skót játékos szerint hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a magyar futballista még mindig nagyon fiatal.
Andy Robertson bizakodó azt illetően, hogy hamarosan visszaszerzi helyét a Liverpool kezdőcsapatában. A Vörösök első számú balhátvédje a szezon kezdete óta a magyar válogatott Kerkez Milos.
Az előző idényben angol bajnoki címet nyerő Liverpool labdarúgócsapatának játékoskerete nagy átalakításon ment keresztül a nyáron, a védelemből távozott többek között Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) és Kosztasz Cimikasz (AS Roma) is, a helyükre pedig Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni és a magyar válogatott Kerkez Milos érkezett összesen csaknem 120 millió euróért.
A szezon első meccsei alapján úgy tűnik, Kerkezre első számú balhátvédként számol Arne Slot vezetőedző, az eddigi mérkőzések többségén a magyar futballista kezdett a védelem bal oldalán, és nem a sokáig kirobbanthatatlannak hitt Andy Robertson.
Steve Clarke, a skót válogatott szövetségi kapitánya a minap elárulta, az idény előtt volt egy beszélgetése Robertsonnal, amely során a 31 esztendős futballista kifejezte, számít rá, hogy a szezon elején általában nem lesz a Liverpool kezdőcsapatának tagja, de úgy véli, idővel visszaverekedi majd magát az együttesbe.
Eddig nagyjából minden úgy alakult, ahogy akkoriban gondoltuk: Kerkez a kezdő balhátvéd, de Andy megtalálja az utat, hogy visszakerüljön az alapcsapatba
– idézte Clarke szavait a Daily Record cikke alapján az Anfield Watch. – Pozitívum számunkra, hogy Andy megkapja a szükséges játékperceket a Liverpoolnál, de nem túl sokat, ami azt jelenti, hogy valószínűleg kicsit frissebben érkezik hozzánk a válogatotthoz, mint az elmúlt években. Játékosként mindig van mit bizonyítanod a klubedzőnek, a szövetségi kapitánynak, a szakértőknek és a szurkolóknak. És ha te vagy a válogatott csapatkapitánya, akkor talán még annál is többet kell bizonyítanod.”
Robertsonnak – akinek a mostani idény végén jelen állás szerint lejár a szerződése a Liverpoolnál – egyébként a nyáron lett volna lehetősége eligazolnia az Atlético Madridhoz, ő azonban úgy döntött, hogy marad a Vörösöknél, és megküzd a helyéért. Kerkez és közte a magyar futballista szeptember végi nyilatkozata alapján egészséges rivalizálás folyik.
Ő egy legenda, aki elképesztő dolgokat vitt véghez. Megnyert már mindent, de még mindig minőségi játékos. Ő hajt engem, én pedig őt – ez a versenyhelyzet szerintem fontos egy ilyen nagy klubnál
– mondta skót poszttársáról Kerkez.
Kritizálta a legenda.
A védelem másik szélén mostanság gyakran Szoboszlai Dominik szerepel – vele kapcsolatban Slot a Chelsea elleni szombati rangadót felvezető sajtótájékoztatóján elmondta, hogy eddig „nagyon jól megoldotta a feladatát”, kivéve talán azt a szituációt, amikor a Galatasaray a most hétközi Bajnokok Ligája-meccsen tizenegyeshez jutott az általa elkövetett szabálytalanság miatt, de „ez csak egyetlen pillanat volt abból a sok játékpercből”, amit Szoboszlai jobbhátvédként már lejátszott.
Galatasaray–Liverpool 1–0