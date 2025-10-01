„Okos húzás volt” – így reagált a Liverpool edzője arra, hogy Szoboszlai megütötte a Galatasaray játékosát

Szoboszlait lepontozták – az angolok szerint ő volt a Liverpool egyik leggyengébb láncszeme Törökországban
Kerkez Milosnak a védekezését dicsérték, de azt kifogásolják tőle, hogy a támadójátékot érdemben nem tudta segíteni.
A Liverpool 1–0-ra kikapott idegenben a Galatasaraytól a Bajnokok Ligájában. Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője a meccs után elárulta, szerinte tizenegyest ért-e Szoboszlai Dominik szabálytalansága az első félidőben, és arról is beszélt, miért játszatta megint jobb oldali védőként a magyar középpályást.
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1–0-s vereséget szenvedett idegenben a Sallai Rolandot a 71. perctől a soraiban tudó Galatasaraytól a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában. A törökök győztes gólját a 16. percben Victor Osimhen lőtte büntetőből, melyet megelőzően Szoboszlai szabálytalankodott Baris Yilmazzal szemben a tizenhatoson belül.
„Megint csalódott vagyok – kezdte a meccs utáni értékelését az Amazon Prime-nak Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. – Számomra ez egy teljesen más teljesítmény volt labdával és labda nélkül is, mint a Crystal Palace ellen (azt a találkozót a Vörösök 2–1-re veszítették el a múlt hétvégén – a szerk.). Az első félidőben elég jól játszottunk, és volt egy nagy lehetőségünk nulla–nullánál, hogy megszerezzük a vezetést. Az első játékrészben sok mindent láttam tőlünk, a másodikban már jóval kevesebbet. Nem gondolom, hogy a szünet után sok játékidő lett volna, a csatáruk (Victor Osimhen) négyszer-ötször is lent maradt a földön. Így nagyon nehéz volt lendületbe jönni. A különbségek kicsik, de az elmúlt idényben is azok voltak. Most egymás után másodszor kerültünk a rossz oldalra.”
A holland szakembert természetesen arról is megkérdezték, szerinte Szoboszlai ténylegesen szabálytalan volt-e a Galatasaray tizenegyese előtt.
Nehéz összehasonlítani ezt a helyzetet a korábbival. Néha kicsit túljárnak az eszünkön az ilyen szituációkban, nem hibáztathatom Szoboszlai Dominikot emiatt. Az ellenfél egy húsz százalékos tizenegyest százszázalékossá tett, ami nagyon okos húzás volt tőle
– utalt arra Slot, hogy Yilmaz kicsit rájátszott az esetre, ami pont elegendő volt ahhoz, hogy Clément Turpin játékvezető a büntetőpontra mutasson.
A Liverpool trénere ezt követően hosszabban beszélt arról, hogy Szoboszlai miért játszott megint jobbhátvédet, miközben Jeremie Frimpong is a pályán volt.
„Jeremie nagyon sokszor játszott szárnyvédőt vagy jobbszélsőt a Bayer Leverkusenben. A felkészülés során nálunk is ezen a poszton szerepelt. Ő az egyik olyan játékos, aki tudja pótolni Szalahot a jobb szélen. Nem látok sok más játékost, aki számára ez természetes pozíció lenne, és úgy gondolom, hogy ez Jeremie egyik kedvenc helye is a pályán. A válogatottban is mindig ott szerepel.
A Galatasaray általában úgy játszik, hogy a balszélső befelé húzódik, a szélső hátvéd pedig nagyon magasan helyezkedik. Tehát a balszélső bemegy a középpályára, Dominik ott van a középpályán, és Jeremie kvázi szárnyvédőt játszik. De most pont fordítva csinálták, elég gyakori, hogy az ellenfelek velünk szemben változtatnak valamin. De szerintem mindketten nagyon jól tudnak azon a poszton játszani.
Azt is elmagyaráztam már, hogy Conor (Bradley) elég sokat kihagyott a felkészülés során, ami azt is jelenti, hogy nem tud minden meccsen pályára lépni. Ezért mérlegelni kell, hogy melyik mérkőzés illik legjobban az adott játékoshoz. Mo (Szalah) már rengeteget játszott eddig, ezért ezúttal így döntöttünk, és az első félidővel elégedett is voltam” – magyarázta meg a döntését Slot, aki azt is elárulta, hogy első számú kapusa, a találkozó második félidejében megsérülő Alisson a hétvégén, a Chelsea elleni rangadón biztosan nem léphet majd pályára.
„Nem vagyunk olyan messze attól a szinttől, amin a legutóbbi idényben voltunk. Ez néha a sűrű menetrend következménye, a Galatasaray elleni meccs sem volt egyszerű. Most idegenben játszunk a Chelsea ellen, ami szintén nehéz feladat lesz” – tette hozzá Slot.
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk elmondta, az egymást követő két vereség ellenére korai még pánikolni, de az tény és való, hogy fejlődniük kell.
„Nehéz most megmondani, hogy a Galatasaray megérdemelte-e a győzelmet. A mi hibáinkból alakítottak ki helyzeteket és jutottak tizenegyeshez. Kicsit hanyagok voltunk – vélekedett a holland középhátvéd. – Utálok veszíteni, az elmúlt két meccs nem volt kellemes, de nagyon magabiztos vagyok, leszegett fejjel dolgoznunk kell tovább, és egységesnek kell maradnunk. A szerzett pontok tekintetében jól kezdtük a szezont. Nem szabad kétségbe esnünk, de javulnunk kell.”
A Liverpool a Bajnokok Ligája következő fordulójában a Frankfurthoz látogat majd, amely
a nyitó körben 5–1-re elpáholta a Galatasarayt, kedden azonban ugyanilyen különbséggel kikapott az Atlético Madridtól.
Nyitókép: YASIN AKGUL / AFP
A mérkőzés összefoglalója