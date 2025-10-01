„Okos húzás volt” – így reagált a Liverpool edzője arra, hogy Szoboszlai megütötte a Galatasaray játékosát

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1–0-s vereséget szenvedett idegenben a Sallai Rolandot a 71. perctől a soraiban tudó Galatasaraytól a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában. A törökök győztes gólját a 16. percben Victor Osimhen lőtte büntetőből, melyet megelőzően Szoboszlai szabálytalankodott Baris Yilmazzal szemben a tizenhatoson belül.

Szoboszlai Dominik párharca Baris Yilmazzal – a Galatasaray támadója tizenegyest harcolt ki a Liverpool nyolcasáról (Fotó: YASIN AKGUL / AFP)

„Megint csalódott vagyok – kezdte a meccs utáni értékelését az Amazon Prime-nak Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. – Számomra ez egy teljesen más teljesítmény volt labdával és labda nélkül is, mint a Crystal Palace ellen (azt a találkozót a Vörösök 2–1-re veszítették el a múlt hétvégén – a szerk.). Az első félidőben elég jól játszottunk, és volt egy nagy lehetőségünk nulla–nullánál, hogy megszerezzük a vezetést. Az első játékrészben sok mindent láttam tőlünk, a másodikban már jóval kevesebbet. Nem gondolom, hogy a szünet után sok játékidő lett volna, a csatáruk (Victor Osimhen) négyszer-ötször is lent maradt a földön. Így nagyon nehéz volt lendületbe jönni. A különbségek kicsik, de az elmúlt idényben is azok voltak. Most egymás után másodszor kerültünk a rossz oldalra.”

A holland szakembert természetesen arról is megkérdezték, szerinte Szoboszlai ténylegesen szabálytalan volt-e a Galatasaray tizenegyese előtt.