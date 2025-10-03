Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
UEFA Európa Liga Fradi Ludogorec Ferencváros Red Bull Salzburg FTC

A franciák és az osztrákok is példát mutattak a Fradinak – így állnak most Vargáék az Európa-liga tabelláján!

2025. október 03. 09:07

A Ferencváros későbbi ellenfeleinek egy győzelem és öt vereség volt a mérlege a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.

2025. október 03. 09:07
null

A Ferencváros labdarúgócsapata a Viktoria Plzen elleni hazai döntetlen (1–1) után idegenben 1–0-ra legyőzte a belga Genket, így két forduló után négy ponttal a 11. helyen áll a tabellán. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az FTC későbbi riválisainak egy győzelem és öt vereség volt a csütörtöki mérlege.

Egyedül a Fenerbahce nyert, amely otthon a Nice-t múlta felül (2–1).

  • A Salzburg idegenben a francia Lyontól (0–2),
  • a Ludogorec hazai pályán a spanyol Betistől (0–2),
  • a Rangers vendégként az osztrák Sturm Graztól (1–2),
  • a Panathinaikosz hazai környezetben a holland Go Ahead Eaglestől (1–2),
  • míg a Nottingham szintén otthon a dán Midtjyllandtól (2–3) szenvedett vereséget.

A Rangersszel kapcsolatban érdekesség, hogy sorozatban a 22. idegenbeli tétmérkőzésén kapott legalább egy gólt, ami negatív csúcs a klub történetében, míg a Nottingham az új vezetőedző, Ange Postecoglou irányításával hat meccs után is nyeretlen (két döntetlen és négy vereség a mérlege szeptember kezdete óta).

A Fradi legközelebb a pont nélküli Salzburghoz látogat az október 23-i harmadik körben.

Ezt is ajánljuk a témában

Az alapszakasz nyolc fordulója után az első nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. hely között záró csapatokra egy oda-visszavágós párharc vár a 16 közé kerülésért.

AZ EURÓPA-LIGA ÁLLÁSA KÉT FORDULÓ UTÁN
1. Dinamo Zagreb (horvát) 6 pont, 2. Midtjylland (dán) 6, 3. Aston Villa (angol) 6, 4. Braga (portugál) 6, 5. Olympique Lyon (francia) 6, 6. Lille (francia) 6, 7. Porto (portugál) 6, 8. Plzen (cseh) 4, 9. Betis (spanyol) 4, 10. Freiburg (német) 4, 11. FERENCVÁROS 4, 12. Panathinaikosz (görög) 4, …18. Genk (belga) 3, …20. Fenerbahce (török) 3, 21. Ludogorec (bolgár) 3, …25. Nottingham Forest (angol) 1, …32. Rangers (skót) 0, …34. Salzburg (osztrák) 0

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!