A franciák és az osztrákok is példát mutattak a Fradinak – így állnak most Vargáék az Európa-liga tabelláján!

Genk–FTC: óriási fegyvertény, fantasztikus játék, kézilabdameccs – örömszavak a belgiumi győzelem után
Mindenki a fejét lehajtva küzdött.
A Ferencváros későbbi ellenfeleinek egy győzelem és öt vereség volt a mérlege a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.
A Ferencváros labdarúgócsapata a Viktoria Plzen elleni hazai döntetlen (1–1) után idegenben 1–0-ra legyőzte a belga Genket, így két forduló után négy ponttal a 11. helyen áll a tabellán.
Az FTC későbbi riválisainak egy győzelem és öt vereség volt a csütörtöki mérlege.
Egyedül a Fenerbahce nyert, amely otthon a Nice-t múlta felül (2–1).
A Rangersszel kapcsolatban érdekesség, hogy sorozatban a 22. idegenbeli tétmérkőzésén kapott legalább egy gólt, ami negatív csúcs a klub történetében, míg a Nottingham az új vezetőedző, Ange Postecoglou irányításával hat meccs után is nyeretlen (két döntetlen és négy vereség a mérlege szeptember kezdete óta).
A Fradi legközelebb a pont nélküli Salzburghoz látogat az október 23-i harmadik körben.
A belgák a kardjukba dőltek egy ilyen európai kupahét után.
Az alapszakasz nyolc fordulója után az első nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. hely között záró csapatokra egy oda-visszavágós párharc vár a 16 közé kerülésért.
AZ EURÓPA-LIGA ÁLLÁSA KÉT FORDULÓ UTÁN
1. Dinamo Zagreb (horvát) 6 pont, 2. Midtjylland (dán) 6, 3. Aston Villa (angol) 6, 4. Braga (portugál) 6, 5. Olympique Lyon (francia) 6, 6. Lille (francia) 6, 7. Porto (portugál) 6, 8. Plzen (cseh) 4, 9. Betis (spanyol) 4, 10. Freiburg (német) 4, 11. FERENCVÁROS 4, 12. Panathinaikosz (görög) 4, …18. Genk (belga) 3, …20. Fenerbahce (török) 3, 21. Ludogorec (bolgár) 3, …25. Nottingham Forest (angol) 1, …32. Rangers (skót) 0, …34. Salzburg (osztrák) 0
Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt