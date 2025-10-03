Ft
10. 03.
péntek
európa-liga Fradi Genk Varga Barnabás Ferencváros lapszemle Belgium FTC

Genk–FTC: „Brutálisan büntetett a Ferencváros” – már Belgiumban is Varga fejjátékáról írnak

2025. október 03. 05:50

Nem ilyen mérkőzésről álmodtak a belgák. A Genk vereségével mindhárom csapatuk kikapott a héten az európai kupaporondon.

2025. október 03. 05:50
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC 1–0-ra nyert a KRC Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 2. fordulójának csütörtöki játéknapján. A mérkőzés után a teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írt a belga sajtó a meccsről.

Hiába maradt ki Varga büntetője, a Genk nem tudta ezt megbüntetni
Hiába maradt ki Varga büntetője, a Genk nem tudta ezt megbüntetni (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A belga napilap, a Het Laatste Nieuws több cikkben foglalkozott a találkozóval. A tudósításban az állt, hogy a csapat nem tudott építkezni a múlt heti első fordulós sikerből.

Thorsten Fink együttesének megvoltak a lehetőségei és a Ferencváros fölé kerekedet, de (már megint) alulmaradt a gyenge védekezése miatt”

– olvasható a szerző megállapítása, aki azzal folytatta, hogy a mérkőzést jól kezdte a gárda, de nem sikerült korán vezetést szereznie. A gól kapcsán úgy fogalmazott, hogy ezen a szinten ennyire szabadon bárki képes pontos beadásra, Varga Barnabás pedig túl könnyen verte meg a levegőben az emberét. Végül azzal zárt, hogy az előző két győztes meccs nem hozta magával a kívánt eredményt.

Egy másik cikkükben a súlyosnak tűnő sérülést szenvedő Genk-játékos, Zakaria el-Ouahdi állapotáról írtak, akinek az első vizsgálatok szerint kificamodott a válla, és néhány szalagja is megsérült.

A Nieuwsblad ezt a címet adta:

A Genk is vereséget szenvedett Európában: a limburgiak a szünet előtt domináltak, de üres kézzel távoznak.”

Utána a cikk hozzátette, hogy a Bajnokok Ligájában szereplő belga csapatok után (a Royale Union Saint-Gilloise és az FC Bruges) a Genk sem tudott nyerni az első fordulós győzelmét követően. Az együttes hiába kezdett jól, nagy helyzetet nem tudott kialakítani, aztán az első vendéglehetőségből gól született. A szerző megemlítette, hogy a meccs előtt a hazaiak vezetőedzője, Thorsten Fink felhívta a figyelmet Varga fejjátékára.

A végén a vállsérülést szenvedő El-Ouahdiról is írt, majd megállapította:

Ez minden szempontból egy olyan este volt, amit el kell felejteni…”

A SudPresse is hasonlóképp írta le a meccset, és megjegyezte, hogy a Ferencváros ezzel fellépett a tabella 11. helyére.


A hbvl.be a hatékonyságra hívta fel a figyelmet, amiben a Fradi jobbnak bizonyult.

A Genk első hazai mérkőzése az Európa-ligában csalódást keltő volt. A gárda összeroskadt Varga parádés fejesétől és a Ferencváros szilárd védekezésétől. A Glasgow-i álomrajt már a múlté.”

A cikk szerint a hazaiak játékából hiányzott a kreativitás, míg az FTC 40 percig semmit sem csinált. A gólt így írta le:

A svéd játékos kereste és meg is találta a fejesek specialistáját, Vargát, aki Smets fölé emelkedett, és a védjegyévé vált mozdulatával nem adott esélyt Van Crombrugge-nek.”

Később az is olvasható, hogy a hajrában a magyar csapat több csúnya szabálytalanságot is elkövetett, amivel lassította a tempót.

„Ez a hazai vereség, egy héttel a Rangers elleni győzelem után, egy nagy csapás a Genknek. Egy elszalasztott lehetőség. Nemcsak az európai kupaszereplés miatt kár, hanem mert ez a meccs a bajnokságra is löketet adhatott volna.”


Végezetül nézzük a sporza.be összefoglalóját!

„Csalódás ez a hét a belga csapatok számára: a Genk is erőtlen játékkal szenvedett vereséget a Ferencváros ellen” – olvasható, és a szerző hozzátette, hogy ezt ez európai kupahetet gyorsan el kell felejteniük a belgáknak. A Fradi győzelmét egyébként meglepetésként írta le.

„A Cegeka Arénában történtek után folytatódnia kellett volna a feltámadásnak, de ehelyett a kételyek új erőre kaptak. Mert ha a Genk az első 35 perc domináns játékát képtelen gólra váltani, akkor saját magát lövi lábon” – jegyezte meg.

A Genk üres kézzel és rossz szájízzel távozik: egy félidőn át dominált, de nem tudott ezzel a helyzettel élni – ezért pedig brutálisan megbüntették.”

Összességében a belga lapok nagyon csalódottan értékeltek, mert úgy érezték, ebben a meccsben sokkal több volt, annak ellenére is, hogy a Fradi a második félidő elején kihagyott egy büntetőt. A Genk két győztes meccs után úgy tűnt, elkapta a fonalat, de most ismét kikapott. Az első fordulóban aratott idegenbeli győzelme után nem sikerült hazai pályán a „kötelezőt” rátennie, ráadásul a többi belga csapat is kikapott Európában, így még nagyobb a szomorúság. Arról nem is beszélve, hogy az egyik legjobb játékosukat a válla miatt kórházba kellett szállítani.

A Plzen és a Genk után velük folytatja a Fradi

  • 3. forduló: Salzburg (idegenben)
  • 4. forduló: Ludogorec (otthon)
  • 5. forduló: Fenerbahce (idegenben)
  • 6. forduló: Rangers (otthon)
  • 7. forduló: Panathinaikosz (otthon)
  • 8. forduló: Nottingham Forest (idegenben)

Labdarúgó Európa-liga, ligaszakasz, 2. forduló
Genk (belga)–Ferencváros 0–1 (0–1)
Genk: Van Crombrugge – El Ouahdi (Nkuba 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor 86.) – Heynen, Hrosovsky (Karecasz 65.), Bangoura – J. Ito (Medina 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Steuckers 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink.
Ferencváros: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Cadu, Tóth A., Keita (Ötvös 85.), Levi (Kanikovszki 79.), O'Dawda (Nagy B. 53.) – Varga (Zachariassen 85.), Joseph (Yusuf 79.). Vezetőedző: Robbie Keane.
Gólszerző: Varga B. (44.)

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

