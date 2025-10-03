Genk–FTC: „Brutálisan büntetett a Ferencváros” – már Belgiumban is Varga fejjátékáról írnak

A Genk üres kézzel és rossz szájízzel távozik: egy félidőn át dominált, de nem tudott ezzel a helyzettel élni – ezért pedig brutálisan megbüntették.”
Összességében a belga lapok nagyon csalódottan értékeltek, mert úgy érezték, ebben a meccsben sokkal több volt, annak ellenére is, hogy a Fradi a második félidő elején kihagyott egy büntetőt. A Genk két győztes meccs után úgy tűnt, elkapta a fonalat, de most ismét kikapott. Az első fordulóban aratott idegenbeli győzelme után nem sikerült hazai pályán a „kötelezőt” rátennie, ráadásul a többi belga csapat is kikapott Európában, így még nagyobb a szomorúság. Arról nem is beszélve, hogy az egyik legjobb játékosukat a válla miatt kórházba kellett szállítani.
A Plzen és a Genk után velük folytatja a Fradi
- 3. forduló: Salzburg (idegenben)
- 4. forduló: Ludogorec (otthon)
- 5. forduló: Fenerbahce (idegenben)
- 6. forduló: Rangers (otthon)
- 7. forduló: Panathinaikosz (otthon)
- 8. forduló: Nottingham Forest (idegenben)
Labdarúgó Európa-liga, ligaszakasz, 2. forduló
Genk (belga)–Ferencváros 0–1 (0–1)
Genk: Van Crombrugge – El Ouahdi (Nkuba 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor 86.) – Heynen, Hrosovsky (Karecasz 65.), Bangoura – J. Ito (Medina 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Steuckers 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink.
Ferencváros: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Cadu, Tóth A., Keita (Ötvös 85.), Levi (Kanikovszki 79.), O'Dawda (Nagy B. 53.) – Varga (Zachariassen 85.), Joseph (Yusuf 79.). Vezetőedző: Robbie Keane.
Gólszerző: Varga B. (44.)