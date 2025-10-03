Genk–FTC: „Brutálisan büntetett a Ferencváros” – már Belgiumban is Varga fejjátékáról írnak

– olvasható a szerző megállapítása, aki azzal folytatta, hogy a mérkőzést jól kezdte a gárda, de nem sikerült korán vezetést szereznie. A gól kapcsán úgy fogalmazott, hogy ezen a szinten ennyire szabadon bárki képes pontos beadásra, Varga Barnabás pedig túl könnyen verte meg a levegőben az emberét. Végül azzal zárt, hogy az előző két győztes meccs nem hozta magával a kívánt eredményt.

Egy másik cikkükben a súlyosnak tűnő sérülést szenvedő Genk-játékos, Zakaria el-Ouahdi állapotáról írtak, akinek az első vizsgálatok szerint kificamodott a válla, és néhány szalagja is megsérült.