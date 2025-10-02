„Régen rúgtam középre, le akartam tutizni” – a győztes gólt szerző Varga Barnabás elárulta a titkát az elrontott büntető után

Genk–FTC: Varga Barnabás fejjel megállíthatatlan – bevette Belgiumot a Fradi!
A magyar csatár parádés fejesgóljával nyert a magyar bajnok.
A válogatott támadó fejesgólja három pontot ért Genkben a Ferencvárosnak. Varga mellett Dibusz Dénes is értékelt, úgy látta, annyira azért nem jók, hogy az egész találkozót kontroll alatt tartsák.
Mint arról beszámoltunk, csütörtök este megérdemelt győzelmet aratott a Ferencváros labdarúgócsapata Belgiumban. A Genk otthonában lejátszott szezonbeli első idegenbeli Európa-liga-meccsen Varga Barnabás fejesgóljával nyert a magyar bajnok, így két meccs után már négy ponttal áll a tabellán.
A remek formában lévő válogatott támadó kulcsszerepet játszott a győzelemben:
Könnyedén duplázhatott volna, de a 49. percben elrontotta a büntetőjét.
„Az eredmény szempontjából nem lehet okunk a panaszra, talán az eddigi legjobb meccsünk volt. Itt nem könnyű győzni, ez is egy nagyon nehéz mérkőzés volt, köszönjük a szurkolóinknak, hogy támogattak a lelátóról” – kezdte értékelését Varga az M4 Sport kamerája előtt, majd így folytatta a góljáról:
Szeretem ezeket a szituációkat, örülök, amikor ilyen beadásokat kapok. Jó ritmusban érkezik a labda és van időm felugrani”
– hangsúlyozta a válogatott csatár, aki elismerte, hogy a meccs elején még az ellenfél játszott jobban.
„Kezdetben a kontrákra alapoztunk, de nem sokszor tudtunk eljutni az ellenfél kapujához. A szünetben rendeztük a sorokat, a második félidőben már nem is nagyon tudtak támadni a hazaiak. Jól éreztem magam a pályán, jól sikerültek a párharcaim, sok akciót tudtunk vezetni a lefejelt labdákból. Ez a fegyver ült a második félidőben, fel tudták szedni a lecsúsztatott labdákat a srácok. Örülök neki, hogy sikerült a Plzen ellen második félidei játékot átmentenünk. A tizenegyest ugyan sajnos kihagytam, pedig nyilván megnyugtatóbb lett volna, ha megduplázzuk az előnyt, de szerencsére a srácok lehozták hátul kapott gól nélkül.
Általában előre eldöntöm, hova lövöm a büntetőimet. Mivel nagyon régen rúgtam középre, most le akartam tutizni,
ezt éreztem a legbiztosabbnak, de nem tudtam túljárni a kapus eszén” – fogalmazott Varga Barnabás.
A Ferencváros csapatkapitánya, Dibusz Dénes ezúttal is kapott gól nélkül hozta a Fradi Genkben rendezett El-meccsét – mint ismert, két éve gól nélküli döntetlent játszott itt a zöld-fehér csapat. A válogatott kapus ezúttal is bemutatott néhány bravúrt, végig magabiztosan védett.
„Sokkal jobb úgy lehozni kapott gól nélkül egy meccset, hogy közben rúgunk is. Komoly siker ez a győzelem, mert a hazaiak jól játszottak, az első félidőben okoztak problémákat. Többször kerültek a védelmünk mögé, bár nagy gondot nem okoztak, érezhető volt, hogy nem uraljuk a meccset. Az első félidő végén aztán volt egy megugrásunk, majd Barna csodaszép gólt szerzett. Ekkor mi kerültünk ki győztesen azokból a szituációkból, amikből korábban nem jöttünk ki jól. A hajrában nyomtak, de okosan kihúztuk a találkozót” – kezdte értékelését Dibusz, majd így folytatta:
„Tudtuk, hogy nem lankadhat a figyelem egy másodpercre sem. Elsősorban a bal oldalunkon próbáltak mögénk kerülni, de a szünetben átbeszéltük, hogy tudjuk megoldani ezt a problémát A második félidőben volt egy átlövésük, de ziccerbe nem tudtak kerülni, mert alacsonyan tartottuk az egyéni hibák és figyelmetlenségek számát.
Nagy szó, a gyenge kezdés után kijöttünk a hullámvölgyből a Plzen ellen, emberhátrányban is pontot mentettünk, és most két meccs után már négy pontunk van.
Annyira nem vagyunk jók, hogy kontroll alatt tartsuk az egész találkozót, de voltak olyan kvalitásaink, tudunk olyan csapatjátékot játszani, ami után veszélyesek tudtunk lenni” – zárta nyilatkozatát a rutinos kapus.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt