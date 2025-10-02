„Régen rúgtam középre, le akartam tutizni” – a győztes gólt szerző Varga Barnabás elárulta a titkát az elrontott büntető után

szezonbeli 15. gólját lőtte,

és ebből már a nyolcadikat fejelte.

Könnyedén duplázhatott volna, de a 49. percben elrontotta a büntetőjét.

„Az eredmény szempontjából nem lehet okunk a panaszra, talán az eddigi legjobb meccsünk volt. Itt nem könnyű győzni, ez is egy nagyon nehéz mérkőzés volt, köszönjük a szurkolóinknak, hogy támogattak a lelátóról” – kezdte értékelését Varga az M4 Sport kamerája előtt, majd így folytatta a góljáról:

Szeretem ezeket a szituációkat, örülök, amikor ilyen beadásokat kapok. Jó ritmusban érkezik a labda és van időm felugrani”

– hangsúlyozta a válogatott csatár, aki elismerte, hogy a meccs elején még az ellenfél játszott jobban.