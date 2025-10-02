Genk–FTC: súlyos sérülés a meccsen, mentősöket hívtak a pályára

Genk–FTC: Varga Barnabás fejjel megállíthatatlan – bevette Belgiumot a Fradi!
A magyar csatár parádés fejesgóljával nyert a magyar bajnok.
Súlyos sérülést szenvedett a Genk játékosa. A 23 éves futballistát a mentősök hordágyon vitték el.
A Genk–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés második félidejének hajrájában Zakaria el-Ouahdi súlyos sérülést szenvedett. Idővel a mentősök is megérkeztek a pályára, akik hordágyon vitték el.
A 23 éves, marokkói-belga játékos – aki a 15 millió eurós becsült árával a Genk második legértékesebb futballistája – könyök vagy vállsérülést szenvedhetett.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA