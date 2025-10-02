Ft
10. 02.
csütörtök
Genk–FTC: súlyos sérülés a meccsen, mentősöket hívtak a pályára

2025. október 02. 22:57

Súlyos sérülést szenvedett a Genk játékosa. A 23 éves futballistát a mentősök hordágyon vitték el.

2025. október 02. 22:57
A Genk–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés második félidejének hajrájában Zakaria el-Ouahdi súlyos sérülést szenvedett. Idővel a mentősök is megérkeztek a pályára, akik hordágyon vitték el.

A mentősöknek is be kellett jönniük
A mentősöknek is be kellett jönniük (Fotó: M4 Sport/TheHungarianLad/x.com)

A mentősöknek is érkezniük kellett

A 23 éves, marokkói-belga játékos – aki a 15 millió eurós becsült árával a Genk második legértékesebb futballistája – könyök vagy vállsérülést szenvedhetett.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

westend
2025. október 02. 23:02
Barni zseniális gólt fejelt. Nem volt sima, de meg van a győzelem. Hajrá Fradi!
