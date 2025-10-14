Pirul az arcunk: rendkívül kínos helyzetbe hozták Tuskot a lengyel szurkolók (VIDEÓ)

A lengyel labdarúgó-válogatott a vb-selejtezők G-csoportjában jelenleg a második helyen áll Hollandia mögött, és jó eséllyel biztosítja a pótselejtezőt érő második pozíciót. Az előző fordulóban Litvániában 2–0-ra nyertek: Szymanski a 15., Lewandowski a 64. percben talált be, ezzel megszerezve a csapat számára a kulcsfontosságú győzelmet. A csoport élén Hollandia 16 ponttal áll hat mérkőzés után, Lengyelország 13 ponttal követi, míg Finnország 10 ponttal a harmadik – írja a Magyar Nemzet.

A szurkolók szerint Donald Tusk elárulta a lengyel érdekeket (Forrás: Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

A kaunasi stadionban mintegy 12 ezer néző előtt zajlott a mérkőzés, közöttük Donald Tusk lengyel és Inga Ruginiene litván miniszterelnökkel. Míg Tusk a csapat győzelmének örülhetett, a lengyel szurkolók fogadtatása számára jóval kevésbé volt kedvező:

hangosan kifütyülték, és transzparenseken azzal vádolták, hogy elárulta a lengyel érdekeket, Brüsszel és Berlin szolgálatába állt.

A lengyel ultrák korábban is hasonló üzenetekkel kritizálták a politikust. Egyik transzparens így szólt: