Lengyelország szurkolók kínos Donald Tusk

Pirul az arcunk: rendkívül kínos helyzetbe hozták Tuskot a lengyel szurkolók (VIDEÓ)

2025. október 14. 19:25

A lengyel válogatott 2–0-ra győzött Litvániában a világbajnoki selejtezők G-csoportjában, ezzel jó eséllyel biztosítva a pótselejtezőt érő második helyet. Donald Tusk számára azonban kínos pillanatokat okozott a kaunasi stadionban a szurkolók reakciója.

2025. október 14. 19:25
null

A lengyel labdarúgó-válogatott a vb-selejtezők G-csoportjában jelenleg a második helyen áll Hollandia mögött, és jó eséllyel biztosítja a pótselejtezőt érő második pozíciót. Az előző fordulóban Litvániában 2–0-ra nyertek: Szymanski a 15., Lewandowski a 64. percben talált be, ezzel megszerezve a csapat számára a kulcsfontosságú győzelmet. A csoport élén Hollandia 16 ponttal áll hat mérkőzés után, Lengyelország 13 ponttal követi, míg Finnország 10 ponttal a harmadik – írja a Magyar Nemzet

A szurkolók szerint Donald Tusk elárulta a lengyel érdekeket
A szurkolók szerint Donald Tusk elárulta a lengyel érdekeket (Forrás: Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP) 

A kaunasi stadionban mintegy 12 ezer néző előtt zajlott a mérkőzés, közöttük Donald Tusk lengyel és Inga Ruginiene litván miniszterelnökkel. Míg Tusk a csapat győzelmének örülhetett, a lengyel szurkolók fogadtatása számára jóval kevésbé volt kedvező: 

hangosan kifütyülték, és transzparenseken azzal vádolták, hogy elárulta a lengyel érdekeket, Brüsszel és Berlin szolgálatába állt.

A lengyel ultrák korábban is hasonló üzenetekkel kritizálták a politikust. Egyik transzparens így szólt: 

Nem vagytok, soha nem voltatok, és soha nem is lesztek a lengyel válogatott szurkolói.”

Emellett a szurkolók a következőt skandálták: „Donald, te balfék, a kormányodat az ultrák fogják megdönteni!”

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

5m007h 0p3ra70r
2025. október 14. 20:36
Tusk ideges, fázik, vagy parkinsonos? Már csak azért kérdem, ahogy az ujjait szorongatja a másik kezével.
frankie-bunn
2025. október 14. 19:45
Donald, te balfék, a kormányodat az ultrák fogják megdönteni!” Hát, ez is elég PC-re sikerült, kedves ultrák....
tikkadt-szocske
2025. október 14. 19:41
"Pirul az arcunk: rendkívül kínos helyzetbe hozták Tuskot" Az én arcom egyáltalan nem pirul, a Tuské meg olyan mint a traktorgumi. Többet is érdemelne az a címeres gazember, mint ez a kis fociincidens. Csak pont az arcok nem pirulnak, megint sikerült egy hülye címet adni.
elégia
2025. október 14. 19:31
Tusk egy ostoba szláv kommunista. Sikorski a másik hülye. Lengyelek szégyenei.
