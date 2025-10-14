Pirul az arcunk: rendkívül kínos helyzetbe hozták Tuskot a lengyel szurkolók (VIDEÓ)

Nem a portugál-magyar, hanem Szoboszlai posztja a téma Angliában
A szigetországban már most a Liverpool hétvégi várható kezdőjéről beszélnek. Szoboszlai Dominik ismét kulcsszerepet kaphat Arne Slot vezetőedzőtől a Manchester United elleni rangadón.
A lengyel válogatott 2–0-ra győzött Litvániában a világbajnoki selejtezők G-csoportjában, ezzel jó eséllyel biztosítva a pótselejtezőt érő második helyet. Donald Tusk számára azonban kínos pillanatokat okozott a kaunasi stadionban a szurkolók reakciója.
A lengyel labdarúgó-válogatott a vb-selejtezők G-csoportjában jelenleg a második helyen áll Hollandia mögött, és jó eséllyel biztosítja a pótselejtezőt érő második pozíciót. Az előző fordulóban Litvániában 2–0-ra nyertek: Szymanski a 15., Lewandowski a 64. percben talált be, ezzel megszerezve a csapat számára a kulcsfontosságú győzelmet. A csoport élén Hollandia 16 ponttal áll hat mérkőzés után, Lengyelország 13 ponttal követi, míg Finnország 10 ponttal a harmadik – írja a Magyar Nemzet.
A kaunasi stadionban mintegy 12 ezer néző előtt zajlott a mérkőzés, közöttük Donald Tusk lengyel és Inga Ruginiene litván miniszterelnökkel. Míg Tusk a csapat győzelmének örülhetett, a lengyel szurkolók fogadtatása számára jóval kevésbé volt kedvező:
hangosan kifütyülték, és transzparenseken azzal vádolták, hogy elárulta a lengyel érdekeket, Brüsszel és Berlin szolgálatába állt.
A lengyel ultrák korábban is hasonló üzenetekkel kritizálták a politikust. Egyik transzparens így szólt:
Nem vagytok, soha nem voltatok, és soha nem is lesztek a lengyel válogatott szurkolói.”
Emellett a szurkolók a következőt skandálták: „Donald, te balfék, a kormányodat az ultrák fogják megdönteni!”
A szigetországban már most a Liverpool hétvégi várható kezdőjéről beszélnek. Szoboszlai Dominik ismét kulcsszerepet kaphat Arne Slot vezetőedzőtől a Manchester United elleni rangadón.
Heimir Hallgrímsson szerint szerencsénk volt az örmények ellen.
Nyitókép: Petras Malukas / AFP