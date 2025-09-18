Ft
BL Liverpool Atlético Madrid Bajnokok Ligája Liverpool FC térkép Szoboszlai Dominik

Szoboszlai szörnyeteg üzemmódban: brutális statisztikákkal tarol a BL-ben

2025. szeptember 18. 14:16

A Liverpool magyar középpályása gyakorlatilag lefedte a pálya egész területét az Atlético Madrid ellen, de nem csak futott-zakatolt, hanem folyamatosan játékban volt. Szoboszlai Dominik elnyűhetetlen.

2025. szeptember 18. 14:16
null

Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, az angol Liverpool FC Virgil van Dijk fejesével 3–2-re legyőzte a spanyol Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójának szerdai mérkőzésén. A mindent eldöntő gól a 92. percben esett egy sarokrúgást követően, melyet a hazaiak magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik végzett el.

Szoboszlai: aki mindenhol ott volt

Honfitársunkat ugyanakkor nem csak a hajszálpontos szöglete, hanem munkabírása és már-már megszokott futómennyisége miatt is méltatta a nemzetközi sportsajtó. Egyes oldalak szerint Szoboszlai mindenhol ott volt, amolyan „szörnyetegként”  csimpaszkodott az ellenfél játékosaira, hibázásra kényszerítve ezzel őket.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik (labdával) munkabírása világszerte téma / Fotó: Peter Parks / AFP

 

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai Dominik: a számok nem hazudnak

A statisztikai adatokat böngészve kiderül, Szoboszlai Dominik az Atlético ellen

  • 12 kilométer futott,
  • 105 labdaérintése volt,
  • 1 gólpasszt,
  • 3 kulcspasszt adott,
  • 93 százalékos pontossággal passzolt,
  • 6-szor játszott a tizenhatoson belülre,
  • 4 párharcot nyert meg,
  • 10-szer szerezte vissza a labdát.

Az X közösségi oldalon több elemzés is született a teljesítményéről. Az egyikben többek között arról készült grafika, hogy 

olyan rúgótechnikával rendelkező labdarúgókkal szemben, mint Szoboszlai, a madridiak nem engedhetnek át ekkora területet és ennyi pontrúgást az ellenfélnek.

Az ábrán jól látszik, hogy a magyar klasszis gyakorlatilag lefedte a pálya egész területét, de nem csak futott-zakatolt, hanem folyamatosan játékban volt.

Egy másik térképen azt szemléltetik, hogy a liverpooli középpálya két motorjának számító Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch egyszerűen levakarhatatlan volt, annyit és úgy futottak. Nemzeti együttesünk csapatkapitányával kapcsolatban a szaksajtó kiemelte 

  • az energiáját,
  • az előretörő játékát
  • az Atlético játékosaival szembeni folyamatos nyomásgyakorlását,
  • az elvégzett piszkos munkáját,
  • a pontrúgásait, és hogy
  • sokszor kijavította a társak hibáit

összegzett a Csakfoci.

Szoboszlai egyébként a századik meccsét játszotta a Liverpool színeiben.

  • A 100 mérkőzésen
  • 16 gól,
  • 16 gólpassz,
  • 7 sárga lap,
  • 0 piros lap

szerepel a neve mellett.

Arne Slot csapata legközelebb szombaton lép pályára, 13.30-kor városi derbit vív az Everton ellen az angol élvonalbeli Premier League-ben. 

Nyitókép: Andy Buchanan / AFP

Összesen 3 komment

madre79
2025. szeptember 18. 15:07
Látom van egy szemét, aki lefordította az ujját!
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 18. 15:03
Plinkós főleg a gólpasszokban jó, a portugáloknak is adott egyet - az már 17
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!