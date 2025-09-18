Szoboszlai szörnyeteg üzemmódban: brutális statisztikákkal tarol a BL-ben

olyan rúgótechnikával rendelkező labdarúgókkal szemben, mint Szoboszlai, a madridiak nem engedhetnek át ekkora területet és ennyi pontrúgást az ellenfélnek.
Az ábrán jól látszik, hogy a magyar klasszis gyakorlatilag lefedte a pálya egész területét, de nem csak futott-zakatolt, hanem folyamatosan játékban volt.
Egy másik térképen azt szemléltetik, hogy a liverpooli középpálya két motorjának számító Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch egyszerűen levakarhatatlan volt, annyit és úgy futottak. Nemzeti együttesünk csapatkapitányával kapcsolatban a szaksajtó kiemelte
- az energiáját,
- az előretörő játékát
- az Atlético játékosaival szembeni folyamatos nyomásgyakorlását,
- az elvégzett piszkos munkáját,
- a pontrúgásait, és hogy
- sokszor kijavította a társak hibáit