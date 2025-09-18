Szoboszlai szörnyeteg üzemmódban: brutális statisztikákkal tarol a BL-ben

Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, az angol Liverpool FC Virgil van Dijk fejesével 3–2-re legyőzte a spanyol Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójának szerdai mérkőzésén. A mindent eldöntő gól a 92. percben esett egy sarokrúgást követően, melyet a hazaiak magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik végzett el.

Szoboszlai: aki mindenhol ott volt

Honfitársunkat ugyanakkor nem csak a hajszálpontos szöglete, hanem munkabírása és már-már megszokott futómennyisége miatt is méltatta a nemzetközi sportsajtó. Egyes oldalak szerint Szoboszlai mindenhol ott volt, amolyan „szörnyetegként” csimpaszkodott az ellenfél játékosaira, hibázásra kényszerítve ezzel őket.