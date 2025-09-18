Szoboszlai századosi passza nem a véletlen műve – ezt a Liverpool-gólt már láttuk valahol (VIDEÓ)

Szoboszlai gólpassza után elszabadult a pokol: még az ellenfél edzője is pirosat kapott a Liverpool meccsén (Videó)
„A reakciómra nincs mentség, de nem könnyű elviselni, ha kilencven percen át sértegetnek.”
A magyar középpályás remek gólpassza az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen nem a véletlen műve. Szoboszlai Dominik tavaly januárban már „előhúzta” ezt a figurát a zsákból.
Több cikkben is foglalkozott a Mandiner azzal, hogy az angol Liverpool FC Virgil van Dijk fejesével 3–2-re legyőzte a spanyol Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójának szerdai mérkőzésén. A mindent eldöntő gól a 92. percben esett egy sarokrúgást követően, melyet a hazaiak magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik végzett el. A találatot követően hatalmas csetepaté alakult ki a pálya szélén, miután a vendégek argentin vezetőedzője, Diego Simeone elégtételt szeretett volna venni a liverpooli szurkolókon, akik állítása szerint végig sértegették őt. A dél-amerikai trénert az eset miatt kiállították.
Ezt is ajánljuk a témában
„A reakciómra nincs mentség, de nem könnyű elviselni, ha kilencven percen át sértegetnek.”
Visszatérve Szoboszlai szögletére, pontrúgás-specialistaként nem ez az első alkalom, hogy megtalálja a hórihorgas van Dijk fejét. Olyannyira, hogy
2024 januárjában a szerdaival megegyező mozdulatsor után bólintott a hálóba a holland védő.
A Vörösök akkor ezzel alakították 4–1-re a másodosztályú Norwich City elleni FA-kupa-összecsapást, és az külön öröm volt számunkra, hogy honfitársunk sérülésből visszatérve, pályára lépése után mindössze nyolc perccel osztott ki egy asszisztot.
A szerdai Liverpool–Atlético Madrid BL-csatában aztán ugyanezt a figurát húzta elő a kalapból Szoboszlai Dominik az Anfield Roadon. Jól látható, hogy a labda szinte ugyanúgy, ugyanoda, a tizenegyespontra érkezik, mint egykor a Norwich ellen, és van Dijk ugyanúgy befejeli.
„Ez nem csak a csapat mentalitásától, hanem az erőnléttől és a játékosok minőségétől is függ:
Dominik beadása és Virgil fejese például a kvalitásuknak volt köszönhető”
– fogalmazott a szituációval kapcsolatban Arne Slot, az angolok mestere.
Virgil van Dijk ezt azzal egészítette ki, hogy honfitársunk beadásánál már érezte, gólt fog szerezni belőle.
Szoboszlai egyébként a századik meccsét játszotta a Liverpool színeiben, és a következő statisztikai mutatókkal rendelkezik a Premier League-címvédő futballistájaként:
Nyitókép: Oli Scarff / AFP