Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
virgil Van Dijk Norwich City BL Liverpool Atlético Madrid Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Szoboszlai századosi passza nem a véletlen műve – ezt a Liverpool-gólt már láttuk valahol (VIDEÓ)

2025. szeptember 18. 11:42

A magyar középpályás remek gólpassza az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen nem a véletlen műve. Szoboszlai Dominik tavaly januárban már „előhúzta” ezt a figurát a zsákból.

2025. szeptember 18. 11:42
null

Több cikkben is foglalkozott a Mandiner azzal, hogy az angol Liverpool FC Virgil van Dijk fejesével 3–2-re legyőzte a spanyol Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójának szerdai mérkőzésén. A mindent eldöntő gól a 92. percben esett egy sarokrúgást követően, melyet a hazaiak magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik végzett el. A találatot követően hatalmas csetepaté alakult ki a pálya szélén, miután a vendégek argentin vezetőedzője, Diego Simeone elégtételt szeretett volna venni a liverpooli szurkolókon, akik állítása szerint végig sértegették őt. A dél-amerikai trénert az eset miatt kiállították. 

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik (jobbra) nem először találta meg Virgil van Dijk fejét / Fotó: Paul Ellis / AFP

 

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai beadása nemcsak most jött össze tökéletesen

Visszatérve Szoboszlai szögletére, pontrúgás-specialistaként nem ez az első alkalom, hogy megtalálja a hórihorgas van Dijk fejét. Olyannyira, hogy 

2024 januárjában a szerdaival megegyező mozdulatsor után bólintott a hálóba a holland védő.

A Vörösök akkor ezzel alakították 4–1-re a másodosztályú Norwich City elleni FA-kupa-összecsapást, és az külön öröm volt számunkra, hogy honfitársunk sérülésből visszatérve, pályára lépése után mindössze nyolc perccel osztott ki egy asszisztot. 

A szerdai Liverpool–Atlético Madrid BL-csatában aztán ugyanezt a figurát húzta elő a kalapból Szoboszlai Dominik az Anfield Roadon. Jól látható, hogy a labda szinte ugyanúgy, ugyanoda, a tizenegyespontra érkezik, mint egykor a Norwich ellen, és van Dijk ugyanúgy befejeli. 

„Ez nem csak a csapat mentalitásától, hanem az erőnléttől és a játékosok minőségétől is függ: 

Dominik beadása és Virgil fejese például a kvalitásuknak volt köszönhető”

fogalmazott a szituációval kapcsolatban Arne Slot, az angolok mestere.

Virgil van Dijk ezt azzal egészítette ki, hogy honfitársunk beadásánál már érezte, gólt fog szerezni belőle. 

Szoboszlai egyébként a századik meccsét játszotta a Liverpool színeiben, és a következő statisztikai mutatókkal rendelkezik a Premier League-címvédő futballistájaként:

  • 100 mérkőzés,
  • 16 gól,
  • 16 gólpassz,
  • 7 sárga lap,
  • 0 piros lap.

Nyitókép: Oli Scarff / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bunko-jobbos
2025. szeptember 18. 12:02
Ha magyarok sikert érnek el, az mindig kedves a szívemnek. Így van ezzel minden normális magyar.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!