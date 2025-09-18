Szoboszlai századosi passza nem a véletlen műve – ezt a Liverpool-gólt már láttuk valahol (VIDEÓ)

Visszatérve Szoboszlai szögletére, pontrúgás-specialistaként nem ez az első alkalom, hogy megtalálja a hórihorgas van Dijk fejét. Olyannyira, hogy

2024 januárjában a szerdaival megegyező mozdulatsor után bólintott a hálóba a holland védő.

A Vörösök akkor ezzel alakították 4–1-re a másodosztályú Norwich City elleni FA-kupa-összecsapást, és az külön öröm volt számunkra, hogy honfitársunk sérülésből visszatérve, pályára lépése után mindössze nyolc perccel osztott ki egy asszisztot.

A szerdai Liverpool–Atlético Madrid BL-csatában aztán ugyanezt a figurát húzta elő a kalapból Szoboszlai Dominik az Anfield Roadon. Jól látható, hogy a labda szinte ugyanúgy, ugyanoda, a tizenegyespontra érkezik, mint egykor a Norwich ellen, és van Dijk ugyanúgy befejeli.