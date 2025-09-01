Ft
magyar válogatott Liverpool szelfi Instagram Anfield Szoboszlai Dominik

Ennél menőbb szelfit senki sem csinált a hétvégén – Szoboszlai fotóját már több mint 400 ezren lájkolták

2025. szeptember 01. 16:08

Szoboszlai Dominik a Liverpool stadionjának játékoskijárójában készített egy szelfit az Arsenal elleni győzelem után. A fotót már több mint 400 ezren lájkolták az Instagramon.

2025. szeptember 01. 16:08
null

Valószínűleg nincs olyan sportszerető ember Magyarországon, aki ne tudná, hogy a Liverpool labdarúgócsapata Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgóljával győzte le 1–0-ra az Arsenalt az angol bajnokság (Premier League) vasárnapi rangadóján.

 

A már Steven Gerrardhoz, Federico Valverdéhez és a védelemben nyújtott teljesítménye miatt Paolo Maldinihez is hasonlított magyar játékos a mérkőzés után az Anfield játékoskijárójában a Liverpool címere alatt készített egy szelfit a klub Instagram-oldalára – a vasárnap délután publikált fotót azóta már több mint 422 ezren lájkolták, többek között a válogatottbeli csapattárs, Schäfer András is.

 

Szoboszlai bombagólja a Premier League közösségi platformjainak szerkesztőire akkora hatást gyakorolt, hogy a Facebook-oldalukon lecserélték a borítóképüket Rio Ngumoháról a magyar labdarúgó találatának pillanatára.

 

Szoboszlai egyébként – liverpooli csapattársával, Kerkez Milossal egyetemben – hazaért már Magyarországra, ahol hétfőn megkezdik a felkészülést a válogatottal az Írország (szeptember 6.) és a Portugália (szeptember 9.) elleni világbajnoki selejtezőre.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

 

