Ennél menőbb szelfit senki sem csinált a hétvégén – Szoboszlai fotóját már több mint 400 ezren lájkolták

Valószínűleg nincs olyan sportszerető ember Magyarországon, aki ne tudná, hogy a Liverpool labdarúgócsapata Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgóljával győzte le 1–0-ra az Arsenalt az angol bajnokság (Premier League) vasárnapi rangadóján.

A már Steven Gerrardhoz, Federico Valverdéhez és a védelemben nyújtott teljesítménye miatt Paolo Maldinihez is hasonlított magyar játékos a mérkőzés után az Anfield játékoskijárójában a Liverpool címere alatt készített egy szelfit a klub Instagram-oldalára – a vasárnap délután publikált fotót azóta már több mint 422 ezren lájkolták, többek között a válogatottbeli csapattárs, Schäfer András is.

Szoboszlai bombagólja a Premier League közösségi platformjainak szerkesztőire akkora hatást gyakorolt, hogy a Facebook-oldalukon lecserélték a borítóképüket Rio Ngumoháról a magyar labdarúgó találatának pillanatára.

Szoboszlai egyébként – liverpooli csapattársával, Kerkez Milossal egyetemben – hazaért már Magyarországra, ahol hétfőn megkezdik a felkészülést a válogatottal az Írország (szeptember 6.) és a Portugália (szeptember 9.) elleni világbajnoki selejtezőre.

Nyitókép: Darren Staples / AFP