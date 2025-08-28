Új nevet kapott Szoboszlai Liverpoolban: ehhez a Real Madrid sztárjának is lesz néhány szava (VIDEÓ)

„Megcélozza az Aranylabdát” – egy most előkerülő felvétel miatt megint Szoboszlairól áradoznak a Liverpool szurkolói (VIDEÓ)
A magyar futballista nyomás alatt is úgy játszotta meg a labdát, ahogyan arra csak nagyon kevesen képesek a világon.
Továbbra is ég a Szoboszlai-láz Liverpoolban, a magyar labdarúgót már a Real Madrid világsztárjához hasonlítják.
Mint azt már mi is több cikkünkben „megénekeltük”, Szoboszlai Dominik fantasztikus teljesítményt nyújtott a Liverpool labdarúgócsapatában a Newcastle United ellen 3–2-re megnyert angol bajnoki mérkőzésen. A magyar középpályás – aki a meccs nagy részében jobbhátvédként futballozott – a szakértőktől és a drukkerektől is rengeteg dicséretet kapott, s szurkolói körökben azóta is sokat beszélnek a hétfői produkciójáról.
Legutóbb például egy Liverpool-rajongó influenszer egészen odáig ment, hogy
a Real Madrid sztárjához, Federico Valverdéhez hasonlította Szoboszlait.
Nem véletlen, hogy pont hozzá, hiszen az előző években középpályás létére az uruguayi labdarúgó is gyakran játszott a védelem jobb oldalán a spanyol együttesben.
Az Instagram népének azonban nem igazán tetszett, hogy a lelkes influenszer átkeresztelte a magyar játékost Dominik Valverdére.
Szoboszlai (és Kerkez Milos) legközelebb vasárnap bizonyíthatja rátermettségét, amikor a Liverpool az Arsenalt fogadja a Premier League-ben.
