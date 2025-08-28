Ft
Federico Valverde Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Új nevet kapott Szoboszlai Liverpoolban: ehhez a Real Madrid sztárjának is lesz néhány szava (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 15:27

Továbbra is ég a Szoboszlai-láz Liverpoolban, a magyar labdarúgót már a Real Madrid világsztárjához hasonlítják.

2025. augusztus 28. 15:27
Mint azt már mi is több cikkünkben „megénekeltük”, Szoboszlai Dominik fantasztikus teljesítményt nyújtott a Liverpool labdarúgócsapatában a Newcastle United ellen 3–2-re megnyert angol bajnoki mérkőzésen. A magyar középpályás – aki a meccs nagy részében jobbhátvédként futballozott – a szakértőktől és a drukkerektől is rengeteg dicséretet kapott, s szurkolói körökben azóta is sokat beszélnek a hétfői produkciójáról.

Legutóbb például egy Liverpool-rajongó influenszer egészen odáig ment, hogy

a Real Madrid sztárjához, Federico Valverdéhez hasonlította Szoboszlait. 

Nem véletlen, hogy pont hozzá, hiszen az előző években középpályás létére az uruguayi labdarúgó is gyakran játszott a védelem jobb oldalán a spanyol együttesben.

 

Az Instagram népének azonban nem igazán tetszett, hogy a lelkes influenszer átkeresztelte a magyar játékost Dominik Valverdére.

  • „Mérföldekkel előtte jár, miért hívod őt Valverdének? Szoboszlai Dominik a neve, jegyezd meg!” – írta egy hozzászóló. 
  • „Ne hívd Dominik Valverdének, ő a magyar Steven Gerrard” – kommentelte egy másik. 
  • „Attól tartok, tévedsz, haver, mert ő Szoboszlai Dominik. A másik srác pedig Federico Szoboszlai” – viccelődött egy harmadik.

Szoboszlai (és Kerkez Milos) legközelebb vasárnap bizonyíthatja rátermettségét, amikor a Liverpool az Arsenalt fogadja a Premier League-ben.

Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP

A Newcastle–Liverpool mérkőzés összefoglalója

Összesen 1 komment

elégia
2025. augusztus 28. 15:34
Amennyiben Szoboszlai így halad /kívánjuk neki/, Gerrard a nevére veszi.
Válasz erre
1
0
