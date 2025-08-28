Új nevet kapott Szoboszlai Liverpoolban: ehhez a Real Madrid sztárjának is lesz néhány szava (VIDEÓ)

Legutóbb például egy Liverpool-rajongó influenszer egészen odáig ment, hogy

a Real Madrid sztárjához, Federico Valverdéhez hasonlította Szoboszlait.

Nem véletlen, hogy pont hozzá, hiszen az előző években középpályás létére az uruguayi labdarúgó is gyakran játszott a védelem jobb oldalán a spanyol együttesben.

Az Instagram népének azonban nem igazán tetszett, hogy a lelkes influenszer átkeresztelte a magyar játékost Dominik Valverdére.

„Mérföldekkel előtte jár, miért hívod őt Valverdének? Szoboszlai Dominik a neve, jegyezd meg!” – írta egy hozzászóló.

– írta egy hozzászóló. „Ne hívd Dominik Valverdének, ő a magyar Steven Gerrard” – kommentelte egy másik.

– kommentelte egy másik. „Attól tartok, tévedsz, haver, mert ő Szoboszlai Dominik. A másik srác pedig Federico Szoboszlai” – viccelődött egy harmadik.

Szoboszlai (és Kerkez Milos) legközelebb vasárnap bizonyíthatja rátermettségét, amikor a Liverpool az Arsenalt fogadja a Premier League-ben.

