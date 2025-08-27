„Megcélozza az Aranylabdát” – egy most előkerülő felvétel miatt megint Szoboszlairól áradoznak a Liverpool szurkolói (VIDEÓ)

Szoboszlai egy életre belopta magát a szurkolók szívébe – nem akárkihez hasonlítják őt Liverpoolban
A drukkerek szuperlatívuszokban beszélnek a magyar futballista Newcastle United elleni teljesítményéről.
A Liverpool az Instagram-oldalára feltöltött egy videót, amely alatt a szurkolók megint szuperlatívuszokban beszélnek Szoboszlai Dominikről.
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Liverpool hétfőn a hosszabbításban elért találattal nyert 3–2-re a Newcastle United vendégeként az angol labdarúgó Premier League-ben. A győztes gól előtt Szoboszlai Dominik fantasztikus helyzetfelismeréssel lépte át a labdát a hosszú oldalon üresen érkező Rio Ngumohának, de a magyar középpályást – aki a mérkőzés nagy részében jobbhátvédként futballozott – nem csak ezért a megmozdulásáért dicsérték agyon a szurkolók a mérkőzés után.
A Marsey-parti klub az Instagram-oldalán szerdán megosztott egy videót, amelyen az látható, hogy egy labdakihozatal során Szoboszlait letámadja a Newcastle játékosa, Harvey Barnes, de ő nyomás alatt sem jön zavarba, hanem sarokkal csapattársához, Ryan Gravenberchhez passzolta a labdát, aki aztán tovább építhette a Vörösök akcióját.
Ez a megmozdulás és ez a bejegyzés jó alkalmat nyújtott a drukkereknek arra, hogy ismét kifejezzék, mennyire elégedettek voltak Szoboszlai hétfői teljesítményével.
És ezzel még nincs vége a dicséretek sorának, Szoboszlait néhány szimpatizáns még ennél is feljebb magasztalta.
Ha angol nemzetiségű lenne, minden szakértő világklasszis játékosként beszélne róla
– írta egyikük.
Szoboszlai magára vette, hogy megvettük Wirtzet, és megcélozza a 2026-os Aranylabdát
– szól egy másik hozzászólás.
A Liverpool a Premier League következő fordulójában vasárnap 17.30 órától az Arsenallal vív rangadót az Anfielden.
Nyitókép: OLI SCARFF / AFP
