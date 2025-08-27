Ft
08. 27.
szerda
labdarúgás Newcastle United FC Liverpool angol bajnokság Premier League Szoboszlai Dominik

„Megcélozza az Aranylabdát” – egy most előkerülő felvétel miatt megint Szoboszlairól áradoznak a Liverpool szurkolói (VIDEÓ)

2025. augusztus 27. 14:20

A Liverpool az Instagram-oldalára feltöltött egy videót, amely alatt a szurkolók megint szuperlatívuszokban beszélnek Szoboszlai Dominikről.

2025. augusztus 27. 14:20
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Liverpool hétfőn a hosszabbításban elért találattal nyert 3–2-re a Newcastle United vendégeként az angol labdarúgó Premier League-ben. A győztes gól előtt Szoboszlai Dominik fantasztikus helyzetfelismeréssel lépte át a labdát a hosszú oldalon üresen érkező Rio Ngumohának, de a magyar középpályást – aki a mérkőzés nagy részében jobbhátvédként futballozott – nem csak ezért a megmozdulásáért dicsérték agyon a szurkolók a mérkőzés után.



A Marsey-parti klub az Instagram-oldalán szerdán megosztott egy videót, amelyen az látható, hogy egy labdakihozatal során Szoboszlait letámadja a Newcastle játékosa, Harvey Barnes, de ő nyomás alatt sem jön zavarba, hanem sarokkal csapattársához, Ryan Gravenberchhez passzolta a labdát, aki aztán tovább építhette a Vörösök akcióját.

 

Ez a megmozdulás és ez a bejegyzés jó alkalmat nyújtott a drukkereknek arra, hogy ismét kifejezzék, mennyire elégedettek voltak Szoboszlai hétfői teljesítményével.

  • „Micsoda meccset játszott! Motor!” – írta az egyik szurkoló. 
  • „Szoboszlai nagyon alulértékelt, minden elismerést megérdemel ezért a mérkőzéséért” – kommentelte egy másik. 
  • „Ráébredhettünk, hogy mekkora szükségünk van Szobóra” – jegyezte meg egy harmadik. 
  • „Hátul is van szeme” – viccelődött egy negyedik.

És ezzel még nincs vége a dicséretek sorának, Szoboszlait néhány szimpatizáns még ennél is feljebb magasztalta.

Ha angol nemzetiségű lenne, minden szakértő világklasszis játékosként beszélne róla

– írta egyikük. 

Szoboszlai magára vette, hogy megvettük Wirtzet, és megcélozza a 2026-os Aranylabdát

– szól egy másik hozzászólás.

A Liverpool a Premier League következő fordulójában vasárnap 17.30 órától az Arsenallal vív rangadót az Anfielden.

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

A Newcastle–Liverpool mérkőzés összefoglalója

