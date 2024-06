Platini, Ronaldo, Király: a labdarúgó Eb-rekordok között magyar csúcsra is büszkék lehetünk

A jelenlegi keretben a legtöbb, címeres mezben lejátszott mérkőzésre (81) Nagy Ádám lehet büszke. A középpályás húsz évesen robbant be a Ferencvárosban, gyorsan felhívta magára a figyelmet érett, megbízható játékának köszönhetően az év NB I-es felfedezettje címet is elnyerte 2016-ban, a koronát mégis az első Eb-jén tette fel a szezonjára. A Sports Illustrated az Eb legjobb 10 fiatal tehetségét felsoroló listájára is feltette, 2016. július 14-én le is csapott rá az olasz élvonalbeli Bologna, majd megjárta a Bristolt, a Pisát és jelenleg a Spezia játékosa.