Mit gondol Magyarországról a német szövetségi kapitány?

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

A pénteken kezdődő labdarúgó Európa-bajnokság egyik nagy favoritja a házigazda Németország, amely Skócia ellen kezdi meg szereplését Münchenben. A második fordulóban Magyarországgal mérkőzik meg Stuttgartban, a csoportkört pedig Frankfurtban zárja Svájc ellen. A hazaiak szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann a torna előtt interjút adott az uefa.com-nak, s nem titkolta, a céljuk az, hogy megnyerjék az Eb-t. Valószínűleg nem a legjobb, ha ilyen nagy elvárással lépnek pályára, hogy ők lesznek az Európa-bajnokok, de ez minden más versenyen is így van.

„Azt hiszem, ez minden résztvevő ország esetében így van, különben nem tennék bele a munkát a kvalifikációért. Minden csapatnak, amelyik kijut a tornára, az az elképzelése, hogy megnyeri azt. És természetesen nekünk is ez, és ha mindent beleadunk, akkor ez megtörténhet. De sok mindennek kell összejönnie, hogy ez sikerüljön.

Az alapelvárás most az, hogy jobban teljesítsünk, mint az elmúlt években.

Ez csak a második alkalom, hogy Németország Európa-bajnokságnak ad otthont. A játékosoknak és nekem is egyedülálló lehetőség, hogy hazai pályán vehetünk részt egy tornán. Emiatt persze van nyomás felénk, de én szerintem ez inkább öröm nekünk, amolyan kellemes teher” – mondta Nagelsmann.

A kapitány úgy érzi, meg fognak felelni a feladatnak. Persze ez egy hatalmas kihívás is lesz nekik, amilyen lehetőség nem sűrűn adódik az életben. A német szövetségi kapitány beszélt a csoportellenfelekről, valamit az Eb-esélyekről.

„Van néhány nagyon izgalmas csoport. A B-csoport és a D-csoport is rendkívüli izgalmakat tartogat. Mi is szép csoportot kaptunk Skóciával, Magyarországgal és Svájccal, sok Bundesliga-játékossal és sok Premier League-futballistával. Ez a három csapat kiválóan szerepelt a selejtezőben, különösen Svájc. A Skócia elleni nyitómérkőzés minden bizonnyal rendkívül érzelmes lesz mindegyikünknek Münchenben – mondta Nagelsmann, majd rólunk is szót ejtett. – Magyarország ellen az utóbbi három mérkőzésen nyeretlenek maradtunk. Reméljük, más teljesítményt nyújtunk majd, mint az elmúlt meccseken.

Tudjuk, hogy a magyaroknak nagyon jó csapatuk van. Sok olyan játékos szerepel a válogatottjukban, akik most a Bundesligában és a Premier League-ben játszanak.

Vannak olyanok is, mint Willi Orbán és Gulácsi Péter, akiket én magam is edzettem Lipcsében. Tehát cseppet sem lebecsülendő ellenfél. Más oldalunkat kell megmutatnunk, mint a legutóbbi három alkalomkor, s akkor nem lehet baj.”