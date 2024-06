Szoboszlaiék elindultak az év legnagyobb utazására Németországba - hosszú ottlétet kívánunk!

Nyitókép: MLSZ/Facebook

Két hét után hétfőn a Telki edzőcentrumból a német Weiler-Simmerbergbe költözött a magyar nemzeti csapat. Ebben a kis bajor faluban lesz a válogatott főhadiszállása a június 14-én, pénteken kezdődő Európa-bajnokság alatt. Mint köztudott, a mieink Németországgal, Svájccal és Skóciával kerültek egy négyesbe, de remélhetőleg a csoportküzdelmek vasárnapi zárása után is maradnak az alpesi Weiler-Simmerbergben.

Az itthoni edzőközpontba több mint hatvan gyermeklabdarúgó kapott lehetőséget a Bozsik-programon és az MLSZ fair play-díjon keresztül, hogy elköszönjön Szoboszlaiéktól. Persze ez leginkább autogramvadászatról szólt és közös fotóról a kedvencekkel. Az M4 Sport élőben közvetítette a búcsúzást, és Marco Rossi mellett több futballista is nyilatkozott a sporttelevíziónak. A szövetségi kapitány például elárulta, kis bőrönddel utazott el hétfőn Telkiből az Eb-re, a nagyot ugyanis már korábban előreküldte Bajorországba.

„Két hetet töltöttünk együtt, voltak nyugalmasabb pillanataink, mert nemcsak a futballról szól az élet. Az edzőközpontban a fizikai aspektusra helyeztük a hangsúlyt, hosszú szezon után érkeztek a játékosok, tehát jelenleg az erőnlétet kell azonos szinten tartanunk.

Németországban már a taktikára fogunk fókuszálni, mert figyelnünk kell a regenerálódásra is.

A hibák ellenére Írország ellen nem érdemeltünk vereséget, összességében pozitív mérkőzésnek tartom, mert sokkal jobban játszottunk ellenfelünknél. Utána Izrael nem volt velünk egy szinten, de jól működött az agresszív letámadásunk. Természetesen láttam megint hibákat, és dolgozunk ezek kiküszöbölésén, hogy a lehető legtökéletesebben futballozhassunk az Eb-n. Ha továbbjutunk a csoportból körbetekerem a Balatont, ezt már korábban is megígértem, és biztosan be is vállalom, bár nem tudom, mennyi napig tart majd, és hogyan bírom majd kondival” – mondta Rossi.

Nagy Ádám már a harmadik Eb-re készül, és ha valamelyik csoportmeccsen pályára lép, akkor ő lesz a magyar labdarúgás történetében a legtöbb Európa-bajnoki mérkőzésen szereplő játékos. Ez szám szerint hét találkozót jelent, de persze ez lehet akár kilenc vagy még több is, ha továbbjutunk a négyesből.

„Plusz energiát ad, hogy a harmadik Európa-bajnokságomon léphetek pályára, és különösen motivál még, hogy ez legyen a legsikeresebb

– mondta az M4 Sportnak a 81-szeres válogatott középpályás. – Jogos lehet az elvárás a szurkolók részéről, hogy jó játékkal továbbjussunk a csoportból, ehhez persze kellett, hogy veretlenül jutottunk ki a kontinenstornára. A felkészülés alatt az Írország elleni vereség jobbkor nem is jöhetett volna, nehogy elhiggyük, hogy minden rendben. Izrael ellen szombaton Debrecenben aztán már a régi arcát mutatta a válogatott. Remélem, Németországban is így fogunk játszani.”