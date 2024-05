Történelmi figurává válhat a nyáron Nagy Ádám

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

A másodosztályú Pisánál nem bíztak eléggé benne, kevés játéklehetőséget kapott Nagy Ádám, így hát úgy döntött, jobb, ha vált, s megkérte a klub vezetőit, engedjék el valahova. A szintén Serie B-s Spezia, amely tavaly még az első osztályban szerepelt, az év elején örömmel vette kölcsön a magyar válogatott középpályást. Nem volt ez nagy ugrás az ismeretlenbe, hiszen a csapat edzője régi ismerőse: a speziai kispadon az a Luca D’Angelo ül, akivel Pisában már dolgozott együtt Nagy.

„Ez alatt a két-három nap alatt már éreztem, hogy abszolút profi a közeg, minden adott arra, hogy a csapat visszajusson az első osztályba. Nekem ez nagy lehetőség, hogy D’Angelóval dolgozhatok ismét” – mondta még a kölcsönvétele után a válogatottunk oszlopa, akinek hosszabbítási opció is szerepel a szerződésében. Hát, a vágyott Serie A-tól nagyon messze van a Spezia, vészesen közel azonban a kiesőzónához. A fekete-fehérek épp a vonal felett, a 15. helyen tanyáznak, három ponttal szereztek eddig többet az osztályozót játszó Ascolitól.

„Tény, nem a feljutásért harcolunk, de cseppet sem bántam meg, hogy ide igazoltam. Fizikailag és mentálisan is nagyon jó formában vagyok.

Hétről hétre játszom, érzem, hogy bíznak bennem, és sokat számít, rengeteg pluszt ad egy futballistának.

Két forduló van még hátra a Serie B-ben, s képlet nagyon egyszerű: az egyik meccsünket meg kell nyerni. Vasárnap a Cosenzához megyünk, majd a jövő pénteken jön hozzánk a Venezia. Egyik sem lesz tuti meccs, de az olasz másodosztály elég kiegyensúlyozott, bármelyik ellenfél ellen van esélyünk a győzelemre” – vélekedett Nagy.

Nagy Ádám (jobbra) megtalálta a helyét a Speziánál, az Európa-bajnokság után akár maradhat is az olasz másodosztályú csapatnál

Fotó: Spezia Calcio

Marco Rossi is segített a döntésben

A 28 éves, 79-szeres válogatott középpályás a Mandinernek elárulta, a magyar szövetségi kapitány véleményét is kikérte a télen a klubváltásról, s Marco Rossi is azt ajánlotta neki, hogy menjen olyan csapathoz, ahol bíznak benne, ahol folyamatosan játszhat.

„Rossi sokat segített a döntésem meghozatalában. Bizonyára nem kell ecsetelnem, menyire jól ismeri ő az olasz futballt.

Tudta, és elmondta, milyen stílusú focit játszik a Spezia, és én mennyire illek bele ebbe a csapatba. Egy gyönyörű lehetőségről beszélt nekem, és egy olyan csapatról, amelyet szívből szurkoló emberek éltetnek. Nagyon támogatott, hogy menjek. Én is úgy éreztem, hogy nagyon bíznak bennem ennél a klubnál. Folyamatosan játszani akartam, és ez mindenképpen kellett ahhoz, hogy ott lehessek a nyári Európa-bajnokságon” – nyilatkozta a játékos, aki történelmi személlyé válhat Németországban. Ugyanis, ha legalább az egyik csoportmeccsen pályára lép, akkor Nagy Ádám lesz a magyar labdarúgás történetének legtöbb Eb-mérkőzésen szereplő futballistája. Eddig hatnál jár, s az lenne a hetedik meccse, ami rekord.

„Hallottam én is, hogy egy meccsre vagyok a csúcsdöntéstől, de számomra nem ez a motiváció, hogy ott legyek a nyári kontinenstornán.

Persze általában jó dolog elsőnek lenni valamiben, azonban nem emiatt fogok harcolni, hogy pályára lépjek. Én magamat jó építőkockának tartom, olyasvalakinek, aki a csapatért építkezik. Taktikailag sokat tanultam az olasz futballból. Jó formában érzem magam, és a jó Eb-szereplés új kapukat nyithat ki nekem is. Azt sem zárnám ki, hogy a szerződésemben szereplő opció által az Európa-bajnokság után is itt maradjak a Speziánál, de az elsődleges célom az, hogy Olaszországban futballozhassak még két-három vagy akár több esztendőt is. Az utóbbi években sok helyre hívtak, például a nyári tornának otthont adó Németországba is, ám én nem akartam oda igazolni. Úgy érzem, itt megtaláltam a helyem, az olasz foci az én világom” – magyarázta a középpályás, akinek a legfőbb vágya azért ismét a Serie A.

A továbbjutás a cél az Eb-n

A magyar válogatott az előző két kontinenstornán is részt vett, de talán a mostani a legerősebb csapatunk. Nagy Ádám nem akart tippelgetni, hogy hol végezhetnek, azt mondta, ezt a játékot inkább meghagyja másoknak.

„Szerintem minden sportoló úgy vág neki egy nagy tornának, hogy minél több meccset megnyerjen, s minél jobb eredménnyel zárjon. És ez nálunk sincs másként. Nagyon jó periódusban vagyunk, a válogatottunk egyre jobban érik össze, folyamatosan új dolgokat építünk be a játékunkba. Úgy vélem, kiegyensúlyozott csoportba kerültünk a skótokkal, a svájciakkal és a németekkel.

Tudjuk, nem mi vagyunk a négyes favoritjai. A célunk ugyanakkor egyértelműen a csoportból való továbbjutás.

Egészséges magabiztossággal kell nekivágnunk az Európa-bajnokságnak” – jelentette ki a kiváló középpályás.