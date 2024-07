Ezért csalódott az MLSZ elnöke – Szoboszlairól és a kapitánykérdésről is elmondta a véleményét

„A személyes érzéseimben csalódott vagyok, nagyon sajnálom, hogy így alakult. Az elmúlt évek következetes munkájának és a tervszerű csapatépítésnek köszönhetően a válogatott a németországi Európa-bajnokságot megelőzően másfél éven át olyan eredményeket ért el, amelyek feljogosították arra, hogy az Eb-re a mégoly nehéz csoportból való továbbjutás céljával utazzon. Ettől függetlenül, reálisan értékelve az eredményeket, látni kell, hogy a világranglistán két régóta jóval előttünk álló csapattól, Svájctól és Németországtól vereséget szenvedtünk, míg a mögöttünk álló Skóciát küzdelmes mérkőzésen legyőztük. Az is tény, hogy az előző sorozatokban, az Eb-selejtezőben vagy éppen a Nemzetek Ligájában többször is megvertünk nálunk magasabban rangsorolt csapatokat.

De látni kell, hogy azokon a mérkőzéseken minden sikerült, és erőn felül teljesítve borítottuk a papírformát.

Szerencsénk is volt, a játékosok többsége egészségesen és jó formában érkezett a válogatottba, emellett a minket sújtó játékvezetői hibák is viszonylag elkerültek bennünket. Ezzel szemben az Eb-n a keretben többen sérültek voltak, a szokásos kezdőcsapatból néhányan meccshiánnyal érkeztek, nem voltak jó formában lévő helyettesek, továbbá a korábban nem tapasztalt egyéni hibák és játékvezetői tévedések is befolyásolták az eredményeket” – kezdte Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, aki Marco Rossi szövetségi kapitány szerepéről is kifejtette a véleményét.

Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor és Marco Rossi szövetségi kapitány

Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Beszéltem Marco Rossival, akit, mint már többször elmondtuk, 2025 végéig betonbiztos szerződés köt a szövetséghez. Így kettőnk között fel sem vetődött a sajtóban megjelent kapitánykérdés. A szövetségi kapitánnyal idestova hat éve dolgozunk együtt, folyamatosan jó munkát végez, teljes a bizalom iránta szakmai és emberi szempontból is.

Én is úgy gondolom, és a beszélgetéseink alapján mondhatom, ő is tudja, hogy a sikerek mellett voltak hibái neki is, és az irányítása alá tartozó játékosoknak is.

De az ­összkép, különösen az utóbbi három év teljesítménye és az elért fejlődés nem kérdőjelezhető meg. Jó úton járunk, és bár az Európa-bajnokság a várakozásunk alatt alakult, szerintem van okunk az óvatos bizakodásra a következő másfél évre” – tekintette előre Csányi.