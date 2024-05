Fejfájást okozó kihívó, világbajnokot keserítő gólszerző és a rekorder – hat legény a gáton!

Nagy Ádám

A jelenlegi keretben a legtöbb, címeres mezben lejátszott mérkőzésre (79) Nagy Ádám lehet büszke. A középpályás húsz évesen robbant be a Ferencvárosban, gyorsan felhívta magára a figyelmet érett, megbízható játékának köszönhetően az év NB I-es felfedezettje címet is elnyerte 2016-ban, a koronát mégis az Eb-n tette fel a szezonjára. Az osztrákok legyőzésekor, az izlandiak elleni döntetlen és a Belgium elleni búcsú során is lehetőséget kapott Bernd Storcktól, nem véletlen, hogy hamar nyugati európai klubok célkeresztjébe került. A Sports Illustrated az Eb legjobb 10 fiatal tehetségét felsoroló listájára is feltette, 2016. július 14-én le is csapott rá az olasz élvonalbeli Bologna. Az olaszországi évek után Bristolban belekóstolhatott az angol Championship páratlan atmoszférájába, a részben hazai rendezésű 2020-as Európa-bajnokságra (2021) is innen érkezett. Mindhárom mérkőzésen a kezdőcsapatba jelölte Marco Rossi, aki most is komoly szerepet szán a Serie B-ben biztosan bentmaradó Spezia együttesétől utazó Nagynak. A Pisánál nem kapott elég lehetőséget, így télen klubot váltott. Hogy miért döntött a Spezia mellett?

Rossi sokat segített a döntésem meghozatalában. Bizonyára nem kell ecsetelnem, menyire jól ismeri ő az olasz futballt. Tudta, és elmondta, milyen stílusú focit játszik a Spezia, és én mennyire illek bele ebbe a csapatba”

– jelentette ki a Mandinernek adott interjújában Nagy Ádám.

A 28 éves középpályás az Európa-bajnokságon ünnepli majd a születésnapját, a svájciak és a németek elleni meccs között tehát lesz oka az ünneplésre, bízunk benne, hogy a mérkőzések végén is lesz miért mosolyognia. Ha legalább az egyik csoportmeccsen pályára lép, akkor Nagy Ádám lesz a magyar labdarúgás történetének legtöbb Eb-mérkőzésen szereplő futballistája. Eddig hatnál jár, s az lenne a hetedik meccse, ami rekord!