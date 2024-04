Szívbemarkoló vallomás: zűrös családi háttérből menekült a labdarúgásba Marco Rossi alapembere

Nyitókép: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

***

A harmadik Európa-bajnokságára készül, az elmúlt években kirobbanthatatlan a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatából – éppen a legutóbbi, 2021-es kontinensviadal óta, amikor a kispadot koptatta. Ha egészséges lesz, ezúttal minden bizonnyal helyet ad neki a belső védő hármasban Marco Rossi szövetségi kapitány.

Kellemetlen sérülés

Csakhogy Lang Ádám márciusban megsérült, azóta sem lépett pályára! A 31 éves játékos derűlátó, már kevésbé érez fájdalmat az elrepedt lábfejében a ciprusi Omonia Nicosia játékosa.

„... egy edzésgyakorlat közben mentünk ketten a labdára, fél ütemmel később értem oda, így a labda helyett a csapattárs talpát találtam el. A nagylábujjhoz kapcsolódó lábfejcsonton történt repedés, nem annyira nagy, de annál kellemetlenebb. Ha ráhelyeztem a testsúlyt, éles fájdalom hasított belém, ma már séta közben sem érzem, ez azért jó jel.

A futballra, az egymás közti játékra, amikor kontakt is van, még azért nincs kész, de kétségtelenül egyre jobban vagyok”

– mondta a bunteto.com-nak adott hosszabb interjújában Lang Ádám, aki reméli, nem kerül veszélybe az Európa-bajnoki szereplése.

„Szerintem nincs, de szeretnék minél előbb a csapattal edzeni, és meccset játszani még a klubszezon vége előtt. De optimista vagyok.”

Él a bizalom, 2021 szeptembere óta minden meccsen játszott: Lang Ádám és Marco Rossi szövetségi kapitány egy 2022-es sajtótájékoztatón

Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

Kihagyhatatlan

Lang Ádám éppen 10 éve mutatkozott be a nemzeti csapatban, amelyben 67-szer szerepelt, egy gólt lőtt (2016-ban az Andorra elleni 4-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn) és négy gólpasszt adott (legutóbb a koszovóiak ellen például Nagy Zsoltnak). Pályára lépett a 2016-os Európa-bajnokságon, ahol Fiola Attila sérülése miatt szélső védőként is megállta a helyét. Nagy Ádámmal együtt a legutóbbi 28 találkozón szerepet kapott, 24-szer végig a pályán volt! A sallangmentesen, megbízhatóan teljesítő labdarúgó mindezt úgy érte el, hogy – Olaszországban játszó csapattársához hasonlóan – klubjában nem mindig élvezte a bizalmat.

Foci mint kiút

A Veszprémből indult focista magyar, román és ciprusi bajnoki címet is szerzett. Köztudottan nagy küzdő és szerény sportember, ám most arra is fény derült: nem volt könnyű gyerekkora.

„Mindig küzdöttem, a pályán és azon kívül is, amikor gyerekként kimentem focizni a grundra, szintén. Győzni akartam, megtettem érte mindent. A bensőmből jött,

valószínűleg a kiutat láttam a futballban a helyzetemből, a gyerekkori frusztrációimat is levezethettem így.

Már akkor elhatároztam, mindent a futballba fektetek bele, addig hajtom magam, míg bele nem pusztulok. Azt pedig élveztem, hogy jó vagyok benne” – emlékezett vissza Lang Ádám, aki elárulta, miből kellett kiutat találnia.

„A nem éppen ideális családi helyzetből, az ebből fakadó zűrösebb gyerekkorból. A futballba menekültem, abban vezettem le az energiámat, ahogy a dühömet is. S nagyon hasznos módjának bizonyult. Mindenki cipel valamilyen súlyt, és mindenkinek meg kell találnia a saját útját.”