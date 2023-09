„Marco Rossi nem tűr meg semmiféle sztároskodást, nagyképűséget” – a labdarúgó-válogatott védője, Lang Ádám a Mandinernek

„Jó a közösség, mindenki tudja, hol a helye. Senki nincs elszállva, mindenki alázatos. Ezt meg is követeli a szövetségi kapitány, nem tűr meg semmiféle sztároskodást, nagyképűséget. Ez nincs is benne senkiben. Egymást vissza is rántjuk a földre, hogyha esetlegesen valami olyasmit érzékelnénk. Nagyon jó személyiségek vannak itt, akik szeretnek itt lenni. Mindenkiben benne van a győztes mentalitás, utálunk veszíteni, ez hajt bennünket. A siker záloga az egyszerűség, a jó karakterek és a közösség.”