Eldőlt a válogatott játékos sorsa: összecsomagolt és hazajött – itt folytatja

Igaznak bizonyultak a sajtóhírek: a 70-szeres magyar válogatott védő, Lang Ádám felbontotta a szerződését a 21-szeres ciprusi bajnok Omonia Nicosia labdarúgócsapatánál, elbúcsúzott a társaktól, és hazajött.

Péntek reggel a magyar élvonalbeli bajnokság 11., kieső helyén álló DVSC bejelentette, hogy 2,5 évre szerződtette a 32. születésnapját ünneplő Langot.

„A remek pályafutást befutó, magyar, román és ciprusi bajnok, 186 cm magas hátvéd a ciprusi Omonia Nicosia együttesétől érkezett Debrecenbe, és hatalmas erősítést jelenthet csapatunknak” – üdvözölték a játékost a Lokinál.

Felidézték: a veszprémi születésű hátvéd szülővárosának NB II-es csapatában, igen fiatalon mutatkozott be a felnőttek között, majd 2012-ben a Győrhöz igazolt, melynek színeiben 2013-ban magyar bajnoki címet ünnepelhetett. Ezt követően a Videoton következett, amellyel ezüstérmet nyert az első osztályban, majd 2016-ban az öt európai topliga egyikébe, a francia élvonalba, a Dijonhoz szerződött. Ezután játszott a Nancyban is, majd a romániai CFR Clujhoz, Kolozsvárra vezetett az útja, ahol bajnok lett, és onnan került a ciprusi Omonia Nicosiához, amelynek mezében az elmúlt években több mint 100 tétmérkőzésen bizonyított. Az Omoniával bajnokságot (2021) és kupát (2022, 2023) is nyert.

A cívisvárosiak szerint talán sorsszerű, hogy élete első mérkőzését 2014-ben éppen Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban játszotta a felnőtt nemzeti csapatban: a dánok elleni 2-2 alkalmával kezdőként lépett a gyepre.

Összességében már 70 alkalommal szerepelt a válogatottban (ennyi szereplést mondhat magáénak például Nyilasi Tibor és Kiprich József is), melyben 2 gólt szerzett, ráadásul alapembere volt a 2016-os Európa-bajnokságon nyolcaddöntős magyar nemzeti együttesnek.

A Cipruson mellőzött, és ezért Marco Rossi látóköréből kikerülő Lang Ádám így ismét felhívhatja magára a szövetségi kapitány figyelmét.

Fotó: Kisbenedek Attila/ AFP