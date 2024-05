Üldözi a balsors Rossi kulcsjátékosát: kihagyja az idei tornát az előző Eb magyar hőse?

2024. május 02. 17:30

Sérülésre sérülés, most műteni is kell Fiola Attilát. A 2016-os Eb-n az első meccsen kidőlt a sorból, 2021-ben gólt szerzett, most tévén nézheti a meccseket.

2024. május 02. 17:30

Fotó: MTI/EPA/POOL/Illyés Tibor Veszélybe került a németországi labdarúgó Európa-bajnokság Fiola Attila számára, miután a 34 éves rutinos védő klubja, a Fehérvár FC szerdai edzésen vállsérülést szenvedett. A válogatott játékos mindössze 12 meccset játszott eddig a szezonban, mert ősszel is huzamosabb ideig hiányzott sérülés miatt. Emlékezhetünk, Fiola 2021-ben a világbajnok francia válogatott ellen döntetlent érő gólt szerzett a Puskás Arénában!

Az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy műtéti beavatkozásra van szükség Fiola Attila esetében. „Fiola Attila a szerdai edzésen egy esés után jobb vállsérülést szenvedett. Az orvosi vizsgálatok műtéti beavatkozás elvégzését teszik szükségessé” – tájékoztatta a fehérvári klubhonlapot dr. Kovács Tibor Dávid csapatorvos. Az egyelőre kérdéses, hogy mennyi időt kell kihagyni a rutinos védőnek. A bejegyzés megtekintése az Instagramon M4 Sport (@m4sportofficial) által megosztott bejegyzés

