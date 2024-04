„Kiváló futballista, csibész gyerek, de becsületes ember!” – 30 éves lett Kleinheisler „Lacika”, az oslói hős

„Lacika egy kiváló futballista, csibész gyerek, de becsületes ember!”

A 30 éves Kleinheisler Lászlóról a Honvéd ötszörös bajnok válogatott labdarúgóját, Dajka Lászlót kérdeztük, aki szinte gyerekkora óta ismeri a születésnapos labdarúgót, hiszen a Puskás Akadémiánál és az U21-es válogatottnál is nevelőedzője volt egy ideig.

Mi az első dolog, ami eszébe jut Kleinheisler Lászlóról?

Az, hogy már 17-18 évesen is kitűnő labdarúgó volt. Meg az, hogy egyszer a Puskás Akadémia kollégiumában pingpongozott, valamiért ideges lett, és összetörte a pingpongasztalt, ezért „elköszöntek tőle” a kollégium vezetői (nevet).

Hogyan jellemezné, mint embert?

Lacika mindig is Lacika volt. Egy csibész gyerek, de becsületes és tisztességes ember. bármit is csinált – pingpongasztalos sztorit is – vállalta, ami büntetést kapott, azt elfogadta, és indult egy másik úton.

És mint játékost?

Egy rendkívül jó képességű futballista, aki mindkét lábát egyformán jól használja.

Ösztönös játékos, a szó jó értelmében. Sosem szerette, hogy a csapat taktikája korlátozza.

Ma már biztosan érettebb, de volt olyan időszak, amikor az edző elmondta neki, hogy mi a feladat, majd pályára lépett és a saját elképzelései szerint kezdett el játszani. De általában még a saját elképzelései is több pozitívumot hoztak az aktuális csapatainak, mintha maradéktalanul betartotta volna a taktikai utasításokat.

Marco Rossi szövetségi kapitány egy kisebb szünetet leszámítva rendszeresen számolt vele a válogatott keretben, és idén tavasszal ismét meghívót kapott a nemzeti együttesbe, ahol a posztján jelenleg nagyon erős a konkurencia. Kleinheisler László tud annyit hozzátenni a válogatott játékához, hogy a harmadik Európa-bajnokságán szerepelhessen?

Az elmúlt években felépült egy nagyon egységes magyar válogatott, és az eredményesség még jobban összekovácsolta a játékosokat. Ebben az eredményességben Lacinak is szerepe volt, és szerintem amikor lehetőséget kapott, sosem okozott csalódást. A válogatottban ott van Szoboszlai Dominik és Sallai Roland, akik előrébb vannak a sorban, de ettől még ő is biztosan tudná segíteni a csapatot. Egy olyan szituációban például, amikor nem állunk jól, el tudom képzelni, hogy Marco Rossi pályára küldi, és Laci képes – a jó értelemben – váratlant húzni, ami a mi javunkra billentheti a meccs mérlegét. Természetesen örülnék neki, ha ott lenne az Eb-keretben, de a válogatott összeállításába senki nem szólhat bele, ez a szövetségi kapitány dolga.

30 éves korára egy labdarúgó általában eléri pályafutása zenitjét, ebben a korban már van értelme egyfajta mérleget vonni. Végignézve Kleinheisler karrierjén, mit gondol?

Szerintem nem kis dolog, amit eddig elért. Ismerve őt, azt gondolom, hogy ennél tovább azért nem jutott, mert ő az a Kleinheisler Lacika maradt, akinek bármit mond az edző, ha eszébe jut valami más, azt fogja csinálni. Egy kicsit „öntörvényű” – de ezt inkább pozitívumként említem. Az ösztönössége segítette, hogy elérjen eredményeket, de akadályozta is az előrelépésben. Ettől függetlenül szerintem ő elérte, amit szeretett volna, és ez egy nagyon szép eredmény. Laci pályafutásának azonban még nincs vége, úgyhogy kívánom, hogy legyenek még sikerei a pályán!

Melyik nagy magyar labdarúgóhoz tudná hasonlítani?

Lehet, hogy egy kicsit meredek hasonlat, de Kocsis Lajos jut eszembe. Ő is olyan labdarúgó volt, aki a váratlan húzásaival képes volt eldönteni mérkőzéseket.