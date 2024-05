Gulácsi vs. Dibusz – ezzel a viccel hárította a kapuskérdést Rossi

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Ahogy arról a Mandineren beszámoltunk, Marco Rossi kihirdette a válogatott bő keretét a nyári Eb-re. A kezdőcsapatot illetően a legnagyobb kérdés az, hogy ki fog a kapusposzton szerepelni, ugyanis Dibusz Dénes pazar teljesítményt nyújtott a válogatottban és a Ferencvárosban is, de Gulácsi Péter is remekül tért vissza hosszú sérülését követően. Rossi számára is nehéz kérdés, hogy ki védjen az Európa-bajnokságon, így humorosan hárított.

Kapus nélkül játszunk majd, így megúszom a döntést”

– mondta a válogatott szövetségi kapitánya.