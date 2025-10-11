Határtalan kreativitás: a vidéki dizájnerek és tervezők is teret kapnak a Budapest Design Week programjain

„A Budapest Central European Fashion Week neve mára fogalommá vált” – Jakab Zsófia a Mandinernek (GALÉRIA)
Idén is útjára indult Magyarország legnagyobb dizájnszemléje. A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) koordinációjában megvalósuló, immár országossá vált Budapest Design Week tíz városban, közel kétszáz eseménnyel várja az érdeklődőket október 8. és 19. között.
A Budapest Design Week (BDW) központi helyszínén, a mintegy 400 kortárs tárgyat szemléző 360 Design Budapest kiállításon indították útjára Magyarország legnagyobb kreatívipari eseménysorozatát október 8-án, szerdán. A fővárosi és a vidéki szervezők közösen, sajtótájékoztató keretében nyitották meg a Budapest Design Weeket, amely immár huszonkettedik alkalommal mutatja be a hazai design és vizuális kultúra sokszínűségét és sokoldalúságát.
A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) koordinációjában megvalósuló országos programsorozat
tíz városban, közel kétszáz eseménnyel várja az érdeklődőket október 8. és 19. között.
A designhét egyszerre reflektál a hazai kreatívipar hagyományaira, erejére és folyamatos megújulására, hiszen a minden korosztályt megszólító programokban a több évtizedes múltú rendezvények mellett a legújabb kezdeményezések is helyt kaptak – olvasható az MDDÜ közleményében.
Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos a megnyitón kiemelte:
„A Budapest Design Week több mint két évtizede ünnepli a magyar kreativitást, és mára a hazai kreatívipar egyik legfontosabb közös platformjává vált. Külön büszkeség, hogy
a fesztivál olyan programokat kínál, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is mérvadóak.
A Budapest Design Week egyik legnagyobb értéke, hogy hidat épít a hagyomány és az innováció között: több esemény immár tizenöt vagy húsz éve része a kulturális életnek, ugyanakkor a Budapest Design Week mindig előre is tekint.”
Elhangzott, hogy idén több felsőoktatási és szakoktatási intézmény, köztük
végzős hallgatói is bemutatkoznak diplomakiállításaikkal.
Mindez lehetőséget teremt a legfiatalabb tehetségek számára, hogy megmutassák, miként gondolkodnak a design jövőjéről.
„Ezek a rendezvények a hazai iparág folytonosságát és szakmai erejét bizonyítják. A fesztivál minden évben a kreativitás közös ünnepe, ahol a szakma, a fiatal alkotók és a nagyközönség egyaránt megtapasztalhatja, hogy
a design nem csupán forma, hanem gondolkodás, élmény és közösség, emellett pedig hozzájárul a nemzetgazdaság teljesítményéhez is”
– hangsúlyozta Jakab Zsófia.
A megnyitónak a designhét központi kiállítása, a 360 Design Budapest tere adott otthont, amely 2025-ben már hatodik alkalommal fogadja a látogatókat a budai Várnegyedben.
Az MDDÜ vezérigazgatója ennek kapcsán elmondta:
„Az elmúlt öt év során a számos nemzetközi díjjal kitüntetett kiállítást összesen több mint 14 ezren látogatták meg.
Idén a tárlaton közel 100 hazai és régiós tervező, valamint kreatívipari gyártó mintegy 400 alkotása látható, a magyar és közép-európai design legfrissebb irányait bemutatva.
Mellettük a kiállítás külön szekcióban idézi meg Borz Kováts Sándor, a 20. századi magyar formatervezés egyik kiemelkedő alakjának életművét, miközben zenei és táncművészeti performanszok, interaktív workshopok, szubjektív tárlatvezetések és szakmai beszélgetések is gazdagítják a programot.”
Mint kiderült, nem csak a helyszínen lehet megcsodálni a különleges tárgyakat. A 360DBP online oldalán bárki virtuális túra keretében is fedezheti a magyar és regionális tárgykultúrát. A 3D-felületen nemcsak szabadon bejárható a több mint 1000 négyzetméteres kiállítótér, hanem az egyes alkotások ismertető tábláira kattintva az érdeklődők közvetlenül a kiállítók oldalaira juthatnak, ahol további tartalmak, információk és kulisszatitkok várják őket – olvasható a kommünikében.
A megnyitót követően a jelenlévők megtekinthették a 360 Design Budapest kiállítást, melynek valamennyi termére igaz az a mottó, hogy a hagyomány találkozik az innovációval.
Illetve, hogy kellő kreativitással még a régmúlt formákba és darabokba is új élet lehelhető.
Majd kezdetét vette a sajtótúra, melynek első állomása a LUMAS Budapet galéria volt a város szívében. Itt a résztvevők egy újonnan nyílt kiállításon megismerhették, milyen, amikor a kortárs fotográfia és a mesterséges intelligencia találkozik. Ebbe a világba a Vogue magazinban is bemutatkozó Marta Contreras Simó, a képeit kézzel készítő Manu Grinspan és Szaur Dávid alkotásain keresztül pillanthattunk bele.
Pár házzal arrébb a KREA Designn Iskola végzőseinek diplomamunkáit láthattuk, és a program során lehetőség nyílt megismerkedni a Margit-negyed több showroomjával és designerboltjával is, amelyek az új tendenciák mellett nagy hangsúlyt helyeznek a fenntarthatóságra és az új technológiák alkalmazására.
A Budapest Design Week és kapcsolódó programjai idén is a képző- és iparművészetet, valamint a designipar teljes spektrumát felöleli: több mint 40 kiállítás mutatja be a kortárs tárgykultúra, az ipari formatervezés és a vizuális művészet legfrissebb irányait, mintegy 40 workshop segíti a gyakorlati designgondolkodás élményszerű megismerését, közel 60 performansz, installáció és hibrid esemény kutatja a művészet és design határterületeit. Illetve több mint 20 szakmai kerekasztal-beszélgetés és tematikus tárlatvezetés járja körül a design társadalmi és gazdasági szerepét.
Emellett a programot számos vásárlási lehetőséget biztosító pop-up esemény, nyitott stúdió, díjátadó, filmvetítés, valamint személyes tervezői találkozást nyújtó program is színesíti.
A szervező arra is felhívták a figyelmet, hogy idén egy nyomtatott BDW Guide, az események homlokzatain kihelyezett zászlók és matricák, illetve a hivatalos weboldalon részletes leírások és interaktív térképek is segítik a látogatókat abban, hogy saját programtervüket könnyedén összeállíthassák.
A Budapest Desing Week idén országos összefogással valósul meg: Budapest mellett további kilenc város – Debrecen, Pécs, Sopron, Győr, Kecskemét, Veszprém, Szentendre, Tata és Balatonfüred – csatlakozik a programok sorához , amelyek a Local+ szekcióban mutatják be saját kulturális értékeiket, designprogramjaikat.
Az események egyaránt erősítik a helyi alkotóközösségek jelenlétét és a regionális együttműködéseket.
Sopronban 11 programot hirdettek meg. „A Sopron Design Week ebben az évben tizedik jubileumát ünnepli, ezért különösen fontos volt számunkra, hogy az idei rendezvénysorozat alatt a Sopronban élő és alkotó vagy a városhoz köthető designerek, tervezők mutassák meg tárgyaikat, alkotásaikat a nagyközönségnek” – mondta Käesz Judit, a Sopron Design Week társalapítója.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett DesignPécs több mint 40 programot nyújt a látogatóknak, a programsorozatot immár tizenegyedik alkalommal szervezik meg. Rabb Szabolcs, a kamara titkára beszédében kiemelte, a DesignPécs eseményei Pécsett három tényező miatt is kiemelten fontosak: „egyrészt a város és a térség adottságaira és lehetőségeire épít, másrészt a város nagy entitásai a kompetenciáik mentén együttműködnek. Harmadrészt a rejtett bajnokok és értékek felszínre kerülnek, a szakmai eredmények közkincsé válnak.”
A Debrecen Design Week programjai is a város kulturális együttműködéseinek erejét mutatják meg hat programon keresztül. „A DE BTK Művészeti Központ, a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, a Malter Filmfesztivál és a MODEM együttműködése új lendületet ad a város kreatív életének. A csatlakozó partnerek közös célja, hogy a design gondolkodás, az innováció és a kreatív együttműködés értékeit közelebb hozzák a debreceni közönséghez, és láthatóvá tegyék a város pezsgő kulturális életét” – hangsúlyozta Vizi Katalin, a MODEM ügyvezetője, a Design Debrecen főszervezője.
Nyitókép: MDDÜ
