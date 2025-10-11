Határtalan kreativitás: a vidéki dizájnerek és tervezők is teret kapnak a Budapest Design Week programjain

A Budapest Desing Week idén országos összefogással valósul meg: Budapest mellett további kilenc város – Debrecen, Pécs, Sopron, Győr, Kecskemét, Veszprém, Szentendre, Tata és Balatonfüred – csatlakozik a programok sorához , amelyek a Local+ szekcióban mutatják be saját kulturális értékeiket, designprogramjaikat.

Az események egyaránt erősítik a helyi alkotóközösségek jelenlétét és a regionális együttműködéseket.

Sopronban 11 programot hirdettek meg. „A Sopron Design Week ebben az évben tizedik jubileumát ünnepli, ezért különösen fontos volt számunkra, hogy az idei rendezvénysorozat alatt a Sopronban élő és alkotó vagy a városhoz köthető designerek, tervezők mutassák meg tárgyaikat, alkotásaikat a nagyközönségnek” – mondta Käesz Judit, a Sopron Design Week társalapítója.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett DesignPécs több mint 40 programot nyújt a látogatóknak, a programsorozatot immár tizenegyedik alkalommal szervezik meg. Rabb Szabolcs, a kamara titkára beszédében kiemelte, a DesignPécs eseményei Pécsett három tényező miatt is kiemelten fontosak: „egyrészt a város és a térség adottságaira és lehetőségeire épít, másrészt a város nagy entitásai a kompetenciáik mentén együttműködnek. Harmadrészt a rejtett bajnokok és értékek felszínre kerülnek, a szakmai eredmények közkincsé válnak.”

A Debrecen Design Week programjai is a város kulturális együttműködéseinek erejét mutatják meg hat programon keresztül. „A DE BTK Művészeti Központ, a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, a Malter Filmfesztivál és a MODEM együttműködése új lendületet ad a város kreatív életének. A csatlakozó partnerek közös célja, hogy a design gondolkodás, az innováció és a kreatív együttműködés értékeit közelebb hozzák a debreceni közönséghez, és láthatóvá tegyék a város pezsgő kulturális életét” – hangsúlyozta Vizi Katalin, a MODEM ügyvezetője, a Design Debrecen főszervezője.



