Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapest Design Week 360 Design Budapest érték tárgy tervező program esemény kiállítás

Határtalan kreativitás: a vidéki dizájnerek és tervezők is teret kapnak a Budapest Design Week programjain

2025. október 11. 19:42

Idén is útjára indult Magyarország legnagyobb dizájnszemléje. A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) koordinációjában megvalósuló, immár országossá vált Budapest Design Week tíz városban, közel kétszáz eseménnyel várja az érdeklődőket október 8. és 19. között.

2025. október 11. 19:42
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

A Budapest Design Week (BDW) központi helyszínén, a mintegy 400 kortárs tárgyat szemléző 360 Design Budapest kiállításon indították útjára Magyarország legnagyobb kreatívipari eseménysorozatát október 8-án, szerdán. A fővárosi és a vidéki szervezők közösen, sajtótájékoztató keretében nyitották meg a Budapest Design Weeket, amely immár huszonkettedik alkalommal mutatja be a hazai design és vizuális kultúra sokszínűségét és sokoldalúságát.

A Budapest Design Week 2025-ben országos összefogással valósul meg. Fotó: MDDÜ
A Budapest Design Week 2025-ben országos összefogással valósul meg: Budapest mellett további kilenc város csatlakozik a programok sorához. (Fotó: MDDÜ)

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) koordinációjában megvalósuló országos programsorozat 

tíz városban, közel kétszáz eseménnyel várja az érdeklődőket október 8. és 19. között.

A designhét egyszerre reflektál a hazai kreatívipar hagyományaira, erejére és folyamatos megújulására, hiszen a minden korosztályt megszólító programokban a több évtizedes múltú rendezvények mellett a legújabb kezdeményezések is helyt kaptak – olvasható az MDDÜ közleményében.

Budapest Design Week: híd a hagyomány és az innováció között

Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos a megnyitón kiemelte:

„A Budapest Design Week több mint két évtizede ünnepli a magyar kreativitást, és mára a hazai kreatívipar egyik legfontosabb közös platformjává vált. Külön büszkeség, hogy 

a fesztivál olyan programokat kínál, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is mérvadóak. 

A Budapest Design Week egyik legnagyobb értéke, hogy hidat épít a hagyomány és az innováció között: több esemény immár tizenöt vagy húsz éve része a kulturális életnek, ugyanakkor a Budapest Design Week mindig előre is tekint.” 

Elhangzott, hogy idén több felsőoktatási és szakoktatási intézmény, köztük 

  • a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,
  • a Budapesti Metropolitan Egyetem, 
  • a Soproni Egyetem 
  • és a Budapesti Komplex Szakoktatási Centrum vagy például a KREA

 végzős hallgatói is bemutatkoznak diplomakiállításaikkal. 

Mindez lehetőséget teremt a legfiatalabb tehetségek számára, hogy megmutassák, miként gondolkodnak a design jövőjéről. 

„Ezek a rendezvények a hazai iparág folytonosságát és szakmai erejét bizonyítják. A fesztivál minden évben a kreativitás közös ünnepe, ahol a szakma, a fiatal alkotók és a nagyközönség egyaránt megtapasztalhatja, hogy 

a design nem csupán forma, hanem gondolkodás, élmény és közösség, emellett pedig hozzájárul a nemzetgazdaság teljesítményéhez is”

– hangsúlyozta Jakab Zsófia.

Online is bemutatkozik a régió tárgykultúrája

A megnyitónak a designhét központi kiállítása, a 360 Design Budapest tere adott otthont, amely 2025-ben már hatodik alkalommal fogadja a látogatókat a budai Várnegyedben. 

Az MDDÜ vezérigazgatója ennek kapcsán elmondta: 

„Az elmúlt öt év során a számos nemzetközi díjjal kitüntetett kiállítást összesen több mint 14 ezren látogatták meg.  

Idén a tárlaton közel 100 hazai és régiós tervező, valamint kreatívipari gyártó mintegy 400 alkotása látható, a magyar és közép-európai design legfrissebb irányait bemutatva.

 Mellettük a kiállítás külön szekcióban idézi meg Borz Kováts Sándor, a 20. századi magyar formatervezés egyik kiemelkedő alakjának életművét, miközben zenei és táncművészeti performanszok, interaktív workshopok, szubjektív tárlatvezetések és szakmai beszélgetések is gazdagítják a programot.”

Mint kiderült, nem csak a helyszínen lehet megcsodálni a különleges tárgyakat. A 360DBP online oldalán bárki virtuális túra keretében is fedezheti a magyar és regionális tárgykultúrát. A 3D-felületen nemcsak szabadon bejárható a több mint 1000 négyzetméteres kiállítótér, hanem az egyes alkotások ismertető tábláira kattintva az érdeklődők közvetlenül a kiállítók oldalaira juthatnak, ahol további tartalmak, információk és kulisszatitkok várják őket – olvasható a kommünikében.

A megnyitót követően a jelenlévők megtekinthették a 360 Design Budapest kiállítást, melynek valamennyi termére igaz az a mottó, hogy a hagyomány találkozik az innovációval. 

Illetve, hogy kellő kreativitással még a régmúlt formákba és darabokba is új élet lehelhető.

Majd kezdetét vette a sajtótúra, melynek első állomása a LUMAS Budapet galéria volt a város szívében. Itt a résztvevők egy újonnan nyílt kiállításon megismerhették, milyen, amikor a kortárs fotográfia és a mesterséges intelligencia találkozik. Ebbe a világba a Vogue magazinban is bemutatkozó Marta Contreras Simó, a képeit kézzel készítő Manu Grinspan és Szaur Dávid alkotásain keresztül pillanthattunk bele.

Pár házzal arrébb a KREA Designn Iskola végzőseinek diplomamunkáit láthattuk, és a program során lehetőség nyílt megismerkedni a Margit-negyed több showroomjával és designerboltjával is, amelyek az új tendenciák mellett nagy hangsúlyt helyeznek a fenntarthatóságra és az új technológiák alkalmazására.

Színekkel és formákkal teli kortárs börze

A Budapest Design Week és kapcsolódó programjai  idén is a képző- és iparművészetet, valamint a designipar teljes spektrumát felöleli: több mint 40 kiállítás mutatja be a kortárs tárgykultúra, az ipari formatervezés és a vizuális művészet legfrissebb irányait, mintegy 40 workshop segíti a gyakorlati designgondolkodás élményszerű megismerését, közel 60 performansz, installáció és hibrid esemény kutatja a művészet és design határterületeit. Illetve több mint 20 szakmai kerekasztal-beszélgetés és tematikus tárlatvezetés járja körül a design társadalmi és gazdasági szerepét.

Emellett a programot számos vásárlási lehetőséget biztosító pop-up esemény, nyitott stúdió, díjátadó, filmvetítés, valamint személyes tervezői találkozást nyújtó program is színesíti.

A szervező arra is felhívták a figyelmet, hogy idén egy nyomtatott BDW Guide, az események homlokzatain kihelyezett zászlók és matricák, illetve a hivatalos weboldalon részletes leírások és interaktív térképek is segítik a látogatókat abban, hogy saját programtervüket könnyedén összeállíthassák.

Vidéken is láthatóbbá teszik a pezsgő kulturális életet

A Budapest Desing Week idén országos összefogással valósul meg: Budapest mellett további kilenc város – Debrecen, Pécs, Sopron, Győr, Kecskemét, Veszprém, Szentendre, Tata és Balatonfüred – csatlakozik a programok sorához , amelyek a Local+ szekcióban mutatják be saját kulturális értékeiket, designprogramjaikat. 

Az események egyaránt erősítik a helyi alkotóközösségek jelenlétét és a regionális együttműködéseket.

Sopronban 11 programot hirdettek meg. „A Sopron Design Week ebben az évben tizedik jubileumát ünnepli, ezért különösen fontos volt számunkra, hogy az idei rendezvénysorozat alatt a Sopronban élő és alkotó vagy a városhoz köthető designerek, tervezők mutassák meg tárgyaikat, alkotásaikat a nagyközönségnek” – mondta Käesz Judit, a Sopron Design Week társalapítója.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett DesignPécs több mint 40 programot nyújt a látogatóknak, a programsorozatot immár tizenegyedik alkalommal szervezik meg. Rabb Szabolcs, a kamara titkára beszédében kiemelte, a DesignPécs eseményei Pécsett három tényező miatt is kiemelten fontosak: „egyrészt a város és a térség adottságaira és lehetőségeire épít, másrészt a város nagy entitásai a kompetenciáik mentén együttműködnek. Harmadrészt a rejtett bajnokok és értékek felszínre kerülnek, a szakmai eredmények közkincsé válnak.” 

A Debrecen Design Week programjai is a város kulturális együttműködéseinek erejét mutatják meg hat programon keresztül. „A DE BTK Művészeti Központ, a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, a Malter Filmfesztivál és a MODEM együttműködése új lendületet ad a város kreatív életének. A csatlakozó partnerek közös célja, hogy a design gondolkodás, az innováció és a kreatív együttműködés értékeit közelebb hozzák a debreceni közönséghez, és láthatóvá tegyék a város pezsgő kulturális életét” – hangsúlyozta Vizi Katalin, a MODEM ügyvezetője, a Design Debrecen főszervezője.


Nyitókép: MDDÜ

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!