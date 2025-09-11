Házasodni tudni kell – így élt Esterházy Miklós nádor, a család sikerkovácsa

Napra pontosan 380 éve, 1645. szeptember 11-én hunyt el Esterházy Miklós nádor (1582-1645), a híres-neves család fölemelkedésének első és legfontosabb „bástyája”, a fraknói ág őse, a hercegi ág megalapítója,

Bethlen Gábor nagy ellenfele, Pázmány Péter nagy bajtársa. Kiváló politikai és házasodási érzékkel rendelkezett,

a magyar történelem kiemelkedően fontos alakjának számít, a korban nem született nélküle döntés a magyarság ügyeiről. Az Esterházyak az ő idejében emelkedtek ki a magyar családok közül, és váltak az ország vezető arisztokratáivá.

Apja kitagadta

Miklós szülei protestáns köznemesek voltak, és a maguk szempontjából ott szúrták el a dolgot, hogy a bécsi jezsuitáknál neveltették a tehetséges ifjút, aki 1601-ben katolizált. Ez a cselekedet a karrier szempontjából jól jött, ám az édesapát nem érdekelték a pápista lehetőségek, így kitagadta a fiát.