Néhány szörnyet még az atombombánál is jobban szeretnek a magyarok! Streaming top 10 – és még augusztusra is jut egy friss mozisiker

Az augusztus további részében lekerülő filmek:

MAX

08.14:

– Legendás állatok: Dumbledore titkai (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore – 2022)

– Mi köze ennek a szerelemhez? (What’s Love Got to do With It – 2022)

– Szomszéd (Next Door aka Nebenan – 2021)

08.15:

– Egy este Katt Williamsszel (Katt Williams: Priceless: Afterlife – 2014)

08.26:

– I Wanna Dance with Somebody – A Whitney Houston-film (Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody – 2022)

08.31:

– A bakelit lemez (The Record – 2022)

– A fügefák alatt (Under the Fig Trees – 2021)

– A hegy, ahol az oroszlánok üvöltenek (The Hill Where Lionesses Roar – 2021)

– A katedrális (The Cathedral – 2021)

– A konyhafőnök (The Kitchen Brigade – 2022)

– A korong (The Pack – 2020)

– A rajtaütés 2 (The Raid 2 – 2014)

– A teszt (The Test aka Le test – 2021)

– Ad Astra – Út a csillagokba (Ad Astra – 2019)

– Adaline varázslatos élete (The Age of Adaline – 2015)

– Agnes Joy (Agnes Joy – 2019)

– Áldott fiúk (Blessed Boys – 2021)

– Alice (Alice – 1990)

– Álnév (Secret Name – 2021)

– Anatóliai leopárd (Anatolian Leopard – 2021)

– Anyák napi kimenő (Mothering Sunday – 2021)

– Az áruló, a szerelmem (Faithful – 2020)

– Batman: A sárkány lelke (Batman: Soul of the Dragon – 2021)

– Bohém élet (Rent – 2005)

– Christiane F. (Christiane F. – 1981)

– Cowboy Bebop (Cowboy Bebop: The Movie – 2001)

– Dick Long halála (The Death of Dick Long – 2019)

– Emily (Emily – 2022)

– Fantasztikus Maurícius (The Amazing Maurice – 2022)

– Gonosz halott (Evil Dead – 2013)

– Gonosz halott (The Evil Dead – 1981)

– Hannah és nővérei (Hannah and Her Sisters – 1986)

– Harka (Harka – 2022)

– Igaz dolgok (True Things – 2021)

– Igaz történet (True Story – 2015)

– Insidious – A gonosz háza (Insidious: Chapter 2 – 2013)

– Insidious: Az utolsó kulcs (Insidious: The Last Key – 2018)

– Insidious: Gonosz lélek (Insidious: Chapter 3 – 2015)

– Kairó bíbor rózsája (The Purple Rose of Cairo – 1985)

– Laura csillaga (Laura’s Star – 2004)

– Madeleine Collins (Madeleine Collins – 2021)

– Madeleine sofőrje (Driving Madeleine – 2022)

– Menekülés (Parsley – 2022)

– Mi is élünk (We Are Living Things – 2021)

– Nem az esetem (Not My Type – 2022)

– Neon tavasz (Neon Spring – 2022)

– Nyári fagy (Summer Frost – 2021)

– Ötéves jegyesség (The Five-Year Engagement – 2012)

– Pancser Police (The Other Guys – 2010)

– Pokolba a szerelemmel! (Down with Love – 2003)

– Poppie Nongena (Poppie Nongena – 2019)

– Szerelmem a faterom (I Love My Dad – 2022)

– Szuperhősök Légiója (Legion of Super-Heroes – 2023)

– Törékeny (Hard Shell, Soft Shell – 2021)

– Végre valami jó (Just Something Nice aka Einfach mal was Schönes – 2022)

– Venom (Venom – 2018)

– Zöld Lámpás: Rettegje erőmet (Green Lantern: Beware My Power – 2022)

NETFLIX

08.14:

– Az utca királyai (Street Kings – 2008)

– Csajok Monte Carlóban (Monte Carlo – 2011)

– Édesek és mostohák (Stepmom – 1998)

– Egy gésa emlékiratai (Memoirs of a Geisha – 2005)

– Gumiláb (Footloose – 1984)

– Idétlen időkig (Groundhog Day – 1993)

– Klón (Dual – 2022)

– Kszi, Simon (Love, Victor – 2018)

– Senna (Senna – 2010)

08.15:

– 47 Ronin (47 Ronin – 2013)

– A kis kedvencek titkos élete (The Secret Life of Pets – 2016)

– A múmia (The Mummy – 1999)

– Az ember gyermeke (Children of Men – 2006)

– Bébi úr (The Boss Baby – 2017)

– Blackhat (Blackhat – 2015)

– Egy asszony illata (Scent of a Woman – 1992)

– Gladiátor (Gladiator – 2000)

– Jurassic Park (Jurassic Park – 1993)

– Jurassic World (Jurassic World – 2015)

– Jurassic World: Bukott birodalom (Jurassic World: Fallen Kingdom – 2018)

– Kanyar (Curve – 2015)

– Madagaszkár (Madagascar – 2005)

– Pofázunk és végünk Miamiban (Ride Along: Next Level Miami – 2016)

– Trollok (Trolls – 2016)

08.17:

– Pszichoszingli (Young Adult – 2011)

08.21:

– Mi kell a férfinak? (What Men Want – 2019)

08.27:

– Szellemirtók – Az örökség (Ghostbusters: Afterlife – 2021)

08.30:

– Feleségpótló (Wifelike – 2022)

– Margaux, a gyilkos otthon (Margaux – 2022)

– Vámpírbosszú (V for Vengeance – 2022)

08.31:

– A Grincs (How the Grinch Stole Christmas – 2000)

– A Grincs (The Grinch – 2018)

– A mexikói (The Mexican – 2001)

– A romok (The Ruins – 2008)

– Croodék (The Croods – 2013)

– Éberség (Awake – 2007)

– Esélytelenből halhatatlan (American Underdog – 2021)

– Hipervándor (Jumper – 2008)

– Hirtelen 30 (13 Going on 30 – 2004)

– Holiday (The Holiday – 2006)

– Juliska és Jancsi (Gretel & Hansel – 2020)

– Kisasszonyok (Little Women – 2019)

– Koszorúslányok (Bridesmaids – 2011)

– Lorax (The Lorax – 2012)

– Monster Trucks – Szörnyverdák (Monster Trucks – 2016)

– Szilaj, a vad völgy paripája (Spirit: Stallion of the Cimarron – 2002)

SKYSHOWTIME

08.16:

– Gigi & Nate (Gigi & Nate – 2022)

08.29:

– Nocebo (Nocebo – 2022)

08.31:

– A boszorkány (The Witch – 2015)

– A Bourne-csapda (The Bourne Supremacy – 2004)

– A Bourne-hagyaték (The Bourne Legacy – 2012)

– A Bourne-rejtély (The Bourne Identity – 2022)

– A Bourne-ultimátum (The Bourne Ultimatum – 2007)

– A látogatás (The Visit – 2015)

– A nyomorultak (Les Misérables – 2012)

– A tökéletes pasi (The Perfect Man – 2005)

– A vörös sárkány (Red Dragon – 2002)

– Alfred Hitchcock: Topáz (Topaz – 1969)

– Bébi úr (The Boss Baby – 2017)

– Bíborhegy (Crimson Peak – 2015)

– Bocs, hogy zavarom (Sorry To Bother You – 2018)

– Bőrnyakúak (Jarhead – 2005)

– Büntető ököl (Brawl in Cell Block 99 – 2017)

– Everest (Everest – 2015)

– Felelsz vagy mersz (Truth or Dare – 2018)

– Hannibal (Hannibal – 2001)

– Holtak földje (Land of the Dead – 2005)

– Ikrek (Twins – 1988)

– Jason Bourne (Jason Bourne – 2016)

– Játsz/ma (The Game – 1997)

– Krampusz (Krampus – 2015)

– Lánytesók (Sisters – 2015)

– Madarak (The Birds – 1963)

– McLaren (McLaren – 2017)

– Mr. Peabody és Sherman kalandjai (Mr. Peabody & Sherman – 2014)

– Pitch Black – 22 évente sötétség (Pitch Black – 2000)

– Psycho (Psycho – 1960)

– R.I.P.D. – Szellemzsaruk (R.I.P.D. – 2013)

– Ragadozó városok (Mortal Engines – 2018)

– Riddick – A sötétség krónikája (The Chronicles of Riddick – 2004)

– Serenity (Serenity – 2005)

– Spartacus (Spartacus – 1960)

– Steve Jobs: Az ember a gépben (Steve Jobs: The Man in the Machine – 2015)

– Személyiségtolvaj (Identity Thief – 2013)

– Széttörve (Split – 2017)

– Tűnj el! (Get Out – 2017)

– Upgrade – Javított verzió (Upgrade – 2018)

– Világvége (The World’s End – 2013)

– Zombihódok támadása (Zombeavers – 2014)

– Zöld szoba (Green Room – 2015)