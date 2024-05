„Négy láb jó, két láb rossz” – megérkezett a klasszikus sci-fi folytatása, A majmok bolygója: A birodalom

Az első film története szerint az Egyesült Államok 1972-ben útnak indít négy asztronautát, hogy vegyenek részt egy kísérletben: utazzanak az Alfa Centauri csillagrendszerbe, és vissza. Az eredeti számítások alapján kilenc év elteltével kellett volna visszatérniük, de az űrhajójuk rejtélyes módon eltűnik, aminek az oka az az ismert fizikai tétel, miszerint a fénysebességhez közeli sebességgel közlekedő jármű utasai számára lelassul az idő. Míg ők az eltelt időt másfél évnek észlelik, addig a Földön 2000 év telt el. A négy űrhajós, Taylor, Landon, Dodge, és az addigra halott Stewart lezuhannak egy ismeretlen bolygón, földi idő szerint 3978-ban. A túlélők felderítik a terepet, így primitív, embernek tűnő lényekre akadnak, akikre egy csapat gorilla lóháton vadászik. Dodge meghal, Taylor és Landon pedig fogságba esik a majmok városában, ahol a csimpánz jegyespár, Zira és Cornelius vizsgálja Taylort. Innentől kezdődik a bonyodalom, pláne, mikor kiderül, hogy Taylor nemcsak intelligensebb az átlagnál, de bizony beszélni is tud. Persze ennél nagyobb csavarok is akadnak a történetben, de aki eddig nem látta ezt a filmklasszikust, annak elég ennyi is.