Eddie Murphy megint zsarunak állt, bár ne tette volna

A papírvékonyan megírt karakterek szintúgy nem segítik a gördülékenységet. Kevin Bacont korábban egyáltalán nem az arccal a kassza felé mentalitás jellemezte, most azonban nem tudunk más magyarázatot találni arra, miért vállalhatta el a főmumus elképesztően kétdimenziós szerepét. És fájdalmas látni az Axel Foley kéretlen partnerét alakító Joseph Gordon-Levittot is, akinek olyan filmekkel indult be a karrierje, mint az 500 nap (nyár), az Eredet vagy a Fifti-fifti, tehetsége ellenére manapság mégsem keresik fel jó szerződésekkel. Ráadásul most a kémia sem működik közte Eddie Murphyvel, ezért, ha valaki egy nyolcvanas éveket idéző buddy movie-ra vágyik, garantáltan

csalódni fog.

Így egyetlen pozitívumot lehet igazán felemlíteni az alkotás kapcsán: Eddie Murphy hatvanhárom évesen is jó formában van, akcióhősként még mindig hiteles, egyáltalán nem érezni az izzadságszagot. És bár a végeredmény rendkívül unalmas, legalább mellőzi azokat az arcpirítóan kínos momentumokat, mint amelyekben dúskáltak a sztár közelmúltbeli produkciói.