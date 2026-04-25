04. 25.
evakuáció orosz-ukrán háború drón Románia

Orosz drón csapódott be Romániában: evakuálták a civileket

2026. április 25. 11:22

Az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során Romániában lezuhant egy robbanótöltetet szállító orosz drón.

null

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel a romániai Galacon (Galati), miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette a román katasztrófavédelem (IGSU).

A román védelmi tárca közleménye szerint a légierő radarjai szombatra virradóra orosz drónokat észleltek a román légtér közelében. A légitámadás idején a térségbe küldték a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, melyek hajnali kettőkor szálltak fel a feteşti-i légibázisról. A Tulcea megyei Grindu és Isaccea települések lakosságát mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a veszélyre.

Galaci lakosok 2.31 órakor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban egy ismeretlen tárgy zuhant le. A helyszínre kiérkezett rendőrök és a katonák több helyen is találtak dróntörmelékeket – közölte a védelmi tárca.

A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy, feltételezhetően robbanótöltetet szállító orosz drón 

– tudatta a román védelmi minisztérium.

A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat is. 

Áldozatok nincsenek, a román katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak. Ezen felül jelezték, hogy az evakuálásra azért van szükség, hogy a tűzszerészek meg tudják közelíteni a drónbaleset helyszínét és elvégezhessék a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek 217 embert költöztettek ki otthonaikból. Közülük 11-et egészségügyi problémáik miatt mentőautóval vittek el. A kiürített 110 otthont a kitelepítést végző szervek felügyelik.

A környéken biztonsági okokból szünetel a földgázszolgáltatás is, amely több mint félezer fogyasztót érint.

A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz légitámadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

***

 

durodorka
2026. április 25. 12:28
Ukrán művelet ismét, mint a polákoknál. A drón nem orosz, és robbanótöltet sincs.
csulak
2026. április 25. 12:17
sok huho semmiert
B_kanya
2026. április 25. 11:52
bekeev-2025 2026. április 25. 11:29 "Ez hazugság!" Vagy az hazugság, hogy fuckrajna elektronikai hadviseléssel eltéríti az "iráni" drónok 60%-át meg még 60%-ot lelőnek.
sin-fej
•••
2026. április 25. 11:39 Szerkesztve
dróntörmelékekre bukkantak ---- az ukránok pont olyanok, mint asz a szomszédom volt, aki minden szart átdobált a kerítésen. (azért haragszik rám, mert az elsőtől kezdve mindet visszadobtam) Ő ios azt mondta, amit ma minden Fideszes.: - nem én dobáltam. erre én úgy válaszoltam neki hogy: - nem én dobtam vissza. Senki nem csinál semmit, de szemét mégis mozog, ha nem nézek oda. (lehet hogy él, a többit meg megjátsza?)
