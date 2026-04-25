Orosz drón csapódott be Romániában: evakuálták a civileket

Amerikai pénzügyminiszter: nem lesz újabb szankciós mentesség az orosz és az iráni olajra
Scott Bessent szerint a korábbi könnyítést szegényebb országok kérték, de Washington nem hosszabbít.
Az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során Romániában lezuhant egy robbanótöltetet szállító orosz drón.
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel a romániai Galacon (Galati), miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette a román katasztrófavédelem (IGSU).
A román védelmi tárca közleménye szerint a légierő radarjai szombatra virradóra orosz drónokat észleltek a román légtér közelében. A légitámadás idején a térségbe küldték a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, melyek hajnali kettőkor szálltak fel a feteşti-i légibázisról. A Tulcea megyei Grindu és Isaccea települések lakosságát mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a veszélyre.
Galaci lakosok 2.31 órakor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban egy ismeretlen tárgy zuhant le. A helyszínre kiérkezett rendőrök és a katonák több helyen is találtak dróntörmelékeket – közölte a védelmi tárca.
A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy, feltételezhetően robbanótöltetet szállító orosz drón
– tudatta a román védelmi minisztérium.
A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat is.
Áldozatok nincsenek, a román katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak. Ezen felül jelezték, hogy az evakuálásra azért van szükség, hogy a tűzszerészek meg tudják közelíteni a drónbaleset helyszínét és elvégezhessék a szükséges biztonsági intézkedéseket.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek 217 embert költöztettek ki otthonaikból. Közülük 11-et egészségügyi problémáik miatt mentőautóval vittek el. A kiürített 110 otthont a kitelepítést végző szervek felügyelik.
A környéken biztonsági okokból szünetel a földgázszolgáltatás is, amely több mint félezer fogyasztót érint.
A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz légitámadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.
