Orosz drón csapódott be Romániában: evakuálták a civileket

A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat is.

Áldozatok nincsenek, a román katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak. Ezen felül jelezték, hogy az evakuálásra azért van szükség, hogy a tűzszerészek meg tudják közelíteni a drónbaleset helyszínét és elvégezhessék a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek 217 embert költöztettek ki otthonaikból. Közülük 11-et egészségügyi problémáik miatt mentőautóval vittek el. A kiürített 110 otthont a kitelepítést végző szervek felügyelik.

A környéken biztonsági okokból szünetel a földgázszolgáltatás is, amely több mint félezer fogyasztót érint.

A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz légitámadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.