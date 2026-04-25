04. 25.
szombat
pénzügyminiszter izraeli háború scott bessent irán orosz tenger amerikai

Amerikai pénzügyminiszter: nem lesz újabb szankciós mentesség az orosz és az iráni olajra

2026. április 25. 10:57

Scott Bessent szerint a korábbi könnyítést szegényebb országok kérték, de Washington nem hosszabbít.

2026. április 25. 10:57
null

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok nem tervezi meghosszabbítani azt a mentességet, amely lehetővé teszi a jelenleg tengeren lévő orosz olaj és kőolajtermékek megvásárlását. Azt is mondta, hogy a tengeren lévő iráni olajra vonatkozó egyszeri mentesség megújítása teljesen lekerült a napirendről – írta meg az AP News.

Az irániak esetében nem

– mondta, majd hozzátette: „blokádot tartunk fenn, és nem jut ki olaj”.

A pénzügyminiszter szerint a következő két-három napban el kell kezdeniük leállítani a termelést, ami nagyon rossz lesz a kútjaiknak. Bessent kijelentései akkor hangzottak el, amikor a világ feszült figyelemmel követi az Iránban zajló amerikai és izraeli háborút, a globális energiapiacokat pedig összekuszálta a Hormuzi-szoros lezárása.

Az Egyesült Államok eredetileg márciusban adott ki mentességet az orosz olaj és kőolajtermékek értékesítésére azzal a céllal, hogy stabilizálja a globális energiapiacokat, miután a nyersolaj ára hordónként 100 dollár fölé emelkedett. A pénzügyminisztérium két nappal azután hosszabbította meg a mentességet, hogy Bessent a Fehér Házban azt mondta, nem tervezi a szankciós könnyítés meghosszabbítását.

Az Associated Pressnek adott interjúban az amerikai pénzügyminiszter az iráni–izraeli háború energiapiaci hatásairól beszélt, megindokolta korábbi álláspontváltozását, és kizárta az Oroszországra, illetve Iránra vonatkozó szankciós mentességek meghosszabbítását.

Bessent szerint 

a mentességet több sebezhető és szegény ország kérésére adták meg, de újabb hosszabbításra nem számít, mert a tengeren lévő orosz olajat már nagyrészt felvásárolták.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. április 25. 12:03
Talán a saját kontinensén szankcionáljon, tegye tönkre a saját gazdaságát. Mondjuk könnyű dolga van virágzik a fegyver biznisz.
Dixtroy
2026. április 25. 11:57
Na és velünk most akkort hogy lesz? Trump Orbánnal állapodott meg a mentességről..
Hodor
2026. április 25. 11:55
1990ben az Antall kormány megalakult májusban, szeptemberben már majdnem megbuktatták. Akkor Antallnak politikai kapcsolatai révén sikerült szereznie. Aztán tisztázta a kapcsolatait a Szovjetunióval is. Nálunk itt migiri és lmbtq lenne a kérés az EU részéről Magyartól, és csak onnan várhatna olajat, ahol már most sincs elég. Méghogy Orbánnak vissza kell vonulnia ... Ha az USA minket is megszankcionál, de rendesen, itthon el fognak szabadulni az indulatok, főleg ha utána telibe fogják szarni a népek az áradást. És akkor jövünk mi is, ki az utcára, kötéllel és sok-sok agresszióval a tiszarosok felé a zsebünkben.
123321
2026. április 25. 11:37
hajrá. minnél többen gyűlölik amerikát, annál jobb.
