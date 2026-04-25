Amerikai pénzügyminiszter: nem lesz újabb szankciós mentesség az orosz és az iráni olajra

Kijött a részletes elszámolás is.
Scott Bessent szerint a korábbi könnyítést szegényebb országok kérték, de Washington nem hosszabbít.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok nem tervezi meghosszabbítani azt a mentességet, amely lehetővé teszi a jelenleg tengeren lévő orosz olaj és kőolajtermékek megvásárlását. Azt is mondta, hogy a tengeren lévő iráni olajra vonatkozó egyszeri mentesség megújítása teljesen lekerült a napirendről – írta meg az AP News.
Az irániak esetében nem
– mondta, majd hozzátette: „blokádot tartunk fenn, és nem jut ki olaj”.
A pénzügyminiszter szerint a következő két-három napban el kell kezdeniük leállítani a termelést, ami nagyon rossz lesz a kútjaiknak. Bessent kijelentései akkor hangzottak el, amikor a világ feszült figyelemmel követi az Iránban zajló amerikai és izraeli háborút, a globális energiapiacokat pedig összekuszálta a Hormuzi-szoros lezárása.
Az Egyesült Államok eredetileg márciusban adott ki mentességet az orosz olaj és kőolajtermékek értékesítésére azzal a céllal, hogy stabilizálja a globális energiapiacokat, miután a nyersolaj ára hordónként 100 dollár fölé emelkedett. A pénzügyminisztérium két nappal azután hosszabbította meg a mentességet, hogy Bessent a Fehér Házban azt mondta, nem tervezi a szankciós könnyítés meghosszabbítását.
Az Associated Pressnek adott interjúban az amerikai pénzügyminiszter az iráni–izraeli háború energiapiaci hatásairól beszélt, megindokolta korábbi álláspontváltozását, és kizárta az Oroszországra, illetve Iránra vonatkozó szankciós mentességek meghosszabbítását.
Bessent szerint
a mentességet több sebezhető és szegény ország kérésére adták meg, de újabb hosszabbításra nem számít, mert a tengeren lévő orosz olajat már nagyrészt felvásárolták.
Kijött a részletes elszámolás is.