„Orbán Viktor a hősünk” – az Economist a választás kapcsán felfedezte Kárpátalját

„Csak legyen már vége” – az orosz-ukrán háború kárpátaljai szemmel
Az anyaország nem engedte el az ukrajnai magyar kisebbség kezét, akiknek csak még nehezebb lett a helyzete, mint a háború előtt.
Addig nem érdekelték őket az ottani magyarok, amíg nem lehetett „ciki” fideszes szavazókat mutogatni.
A magyar választáshoz közeledve a nemzetközi sajtó egyik jeles képviselője látványosan „rátalált” Kárpátaljára. Az Economist riportja is ezt a mintát követi: miközben korábban alig foglalkoztak az ottani határon túli magyarság helyzetével, most hirtelen a helyszínről tudósítanak – természetesen erősen szelektált, a kormánypártokra nézve kínosnak szánt megszólalásokkal.
Ezt is ajánljuk a témában
A cikk nyitánya rögtön kijelöli az irányt:
egy „láthatóan ittas” férfit idéz a lap, aki arról beszélt, hogy „Orbán Viktor a hősünk”.
A cikk eleve olyan beállítással dolgozik, ami az egész ottani magyar közösséget vagy a Fidesz által megvezetett bugrisként, vagy a kormánypárti „propagandából” kiábrándult Tisza-szavazókként igyekszik bemutatni.
Ugyanakkor a lap maga is kénytelen elismerni, hogy a határon túli magyarok körében kifejezetten erős a kormánypárt támogatottsága:
A 2022-es választáson a külföldön leadott szavazatok több mint 90 százaléka a Fideszre érkezett.”
Ennek okát is megnevezik: az anyaország jelentős támogatásokat nyújtott az elmúlt években, az oktatástól a kulturális intézményekig. A megszólalásokkal azonban – a megszokott keretezés szerint – igyekeznek ezt relativizálni. Egy helyi újságíró például úgy fogalmaz:
A kárpátaljai magyarok annak ellenére támogatják Orbánt, nem pedig azért, mert ellenséges Ukrajnával szemben.”
A riport igyekszik bemutatni a háború hatásait is, ami valóban súlyosan érinti a térséget. A számok önmagukért beszélnek: a háború előtti mintegy 120 ezres magyar közösség „kevesebb mint fele maradt” Kárpátalján. A kiürült falvak és az elvándorlás az Economist szerint is valós problémák.
Mindezt azonban a cikk egyértelműen politikai kontextusba helyezi, amikor azt állítja, hogy
a magyar választás mérgezi Magyarország és szomszédja közötti kapcsolatokat”.
A lap szerint Orbán Viktor kampányának középpontjában Ukrajna áll, és a kormányfő azt hangsúlyozza, hogy az országot bele akarják sodorni a háborúba. A riport ezt kritikusan kezeli, miközben maga is elismeri, hogy a konfliktus nem egyoldalú. Idézik például, hogy Volodimir Zelenszkij korábban azzal fenyegetőzött:
megadja Orbán Viktor címét az ukrán titkosszolgálatoknak – amit később „viccnek” nevezett, és igyekezett elbagatellizálni.
A cikk végén egy kárpátaljai magyar vállalkozó szavai árnyalják a képet:
Az emberek itt évszázadok óta jó viszonyban élnek a szomszédaikkal”, de a politikai konfliktusok megnehezítik az életet.
Mint fogalmaz:
„Olyan, mintha két tűz között élnénk.”
Ez is mutatja, hogy a valóság jóval összetettebb annál, mint amit az erősen manipulatív riport sugallni akar.
***
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP