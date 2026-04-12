Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Fidesz Orbán Viktor Kárpátalja

„Orbán Viktor a hősünk” – az Economist a választás kapcsán felfedezte Kárpátalját

2026. április 12. 16:31

Addig nem érdekelték őket az ottani magyarok, amíg nem lehetett „ciki” fideszes szavazókat mutogatni.

null

A magyar választáshoz közeledve a nemzetközi sajtó egyik jeles képviselője látványosan „rátalált” Kárpátaljára. Az Economist riportja is ezt a mintát követi: miközben korábban alig foglalkoztak az ottani határon túli magyarság helyzetével, most hirtelen a helyszínről tudósítanak – természetesen erősen szelektált, a kormánypártokra nézve kínosnak szánt megszólalásokkal.

Ezt is ajánljuk a témában

Lejáratás felsőfokon

A cikk nyitánya rögtön kijelöli az irányt:

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul
Tovább a cikkhezchevron

egy „láthatóan ittas” férfit idéz a lap, aki arról beszélt, hogy „Orbán Viktor a hősünk”.

A cikk eleve olyan beállítással dolgozik, ami az egész ottani magyar közösséget vagy a Fidesz által megvezetett bugrisként, vagy a kormánypárti „propagandából” kiábrándult Tisza-szavazókként igyekszik bemutatni.

Ugyanakkor a lap maga is kénytelen elismerni, hogy a határon túli magyarok körében kifejezetten erős a kormánypárt támogatottsága:

A 2022-es választáson a külföldön leadott szavazatok több mint 90 százaléka a Fideszre érkezett.”

Ennek okát is megnevezik: az anyaország jelentős támogatásokat nyújtott az elmúlt években, az oktatástól a kulturális intézményekig. A megszólalásokkal azonban – a megszokott keretezés szerint – igyekeznek ezt relativizálni. Egy helyi újságíró például úgy fogalmaz:

A kárpátaljai magyarok annak ellenére támogatják Orbánt, nem pedig azért, mert ellenséges Ukrajnával szemben.”

Háborús háttér

A riport igyekszik bemutatni a háború hatásait is, ami valóban súlyosan érinti a térséget. A számok önmagukért beszélnek: a háború előtti mintegy 120 ezres magyar közösség „kevesebb mint fele maradt” Kárpátalján. A kiürült falvak és az elvándorlás az Economist szerint is valós problémák.

Mindezt azonban a cikk egyértelműen politikai kontextusba helyezi, amikor azt állítja, hogy

a magyar választás mérgezi Magyarország és szomszédja közötti kapcsolatokat”.

A lap szerint Orbán Viktor kampányának középpontjában Ukrajna áll, és a kormányfő azt hangsúlyozza, hogy az országot bele akarják sodorni a háborúba. A riport ezt kritikusan kezeli, miközben maga is elismeri, hogy a konfliktus nem egyoldalú. Idézik például, hogy Volodimir Zelenszkij korábban azzal fenyegetőzött:

megadja Orbán Viktor címét az ukrán titkosszolgálatoknak – amit később „viccnek” nevezett, és igyekezett elbagatellizálni.

Ezt is ajánljuk a témában

Két tűz között?

A cikk végén egy kárpátaljai magyar vállalkozó szavai árnyalják a képet:

Az emberek itt évszázadok óta jó viszonyban élnek a szomszédaikkal”, de a politikai konfliktusok megnehezítik az életet.

Mint fogalmaz:

„Olyan, mintha két tűz között élnénk.”

Ez is mutatja, hogy a valóság jóval összetettebb annál, mint amit az erősen manipulatív riport sugallni akar.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 12. 16:56
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Ehetős Odó
2026. április 12. 16:46
Economist, hehe. Még jó, hogy nem a Népszavát idézik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!