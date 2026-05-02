európai unió Ukrajna acél egyesült államok vám

Kettős szorítás: Washington és Brüsszel együtt nyírhatja ki az európai acélipart – és Kijev nevethet a végén

2026. május 02. 16:40

Az uniós vállalatokat egyszerre sújtják az amerikai vámok és az EU hibás politikája.



Brüsszelben egyre nagyobb aggodalom övezi az Egyesült Államok és az Európai Unió között újra fellángoló vámháborút, miközben párhuzamosan zajlanak a tárgyalások Ukrajnával a Szén-dioxid Határmentesítési Mechanizmus (CBAM) esetleges eltörléséről.

Mindkét folyamat közvetlenül érinti az európai acélipart, amely egyszerre szorul ki az amerikai piacról és szembesül a keleti konkurencia fenyegetésével.

Az EU veszít az amerikai vámokon

Az Európai Bizottság előzetes számításai szerint az EU acél és alumínium exportjának csaknem fele veszélybe kerülhet Donald Trump, amerikai elnök legújabb vámreformja miatt. Az április elején bevezetett új szabályozás a teljes termékérték alapján számítja a vámokat a fémek tartalma helyett.

Bár az új szabályozás szerint a vám által érintett uniós export éves értéke 67 milliárdról 52 milliárd euróra csökkent. Ebből az 52 milliárdból azonban mintegy 23 milliárd eurónyi export olyan „kevert” kategóriába esik, ahol a vámok tovább emelkedhetnek – közölték európai tisztségviselők a Politicóval.

Tehát jelenleg az uniós acélexport mintegy felét veszélyezteti a magasabb amerikai vámok. 

A változás oka az volt, hogy a származékos termékek (pl. háztartási gépek, légkondicionálók) fém-tartalmának megállapítása túlságosan bonyolulttá vált. Az új rendszer három sávot vezet be:

  • 50 százalékos vám a tiszta fémtermékekre,
  • 25 százalékos vám a jelentős fém-tartalmú származékos termékekre,
  • és 10 százalékos vám azokra, amelyek amerikai eredetű fémet használnak.

A 15 százalék alatti fém-tartalmú termékek mentesülnek.

Az ukrán acél: uniós öngyilkosság

Miközben az európai acélipart éppen kiszorítják az amerikai piacról, addig Brüsszel és Kijev arról egyeztet hogy Ukrajna mentesüljön az EU szigorú klímavédelmi szabályai alól, ezzel hozva versenyelőnybe az ukrán termelőket az európai piacon is. 

Ha Brüsszel kivételt tenne Ukrajnával, az gyakorlatilag megsemmisítené az európai acélipart

figyelmeztetnek szakértők. Az ukrán acélipar ugyanis a háború ellenére hatalmas kapacitással rendelkezik, és lényegesen alacsonyabb környezeti költségekkel termel, mint európai versenytársai. 

Ha az EU-piacra vámmentesen áramlana be ez az ukrán acél, az európai gyárak nem tudnák felvenni a versenyt a magas előállítási költségek miatt.

Az európai acélipar jövője most azon múlik, hogy sikerül-e megtalálni az egyensúlyt a klímavédelem, a stratégiai autonómia és a geopolitikai szolidaritás között. Egyelőre azonban úgy tűnik, Brüsszel egyre távolabb kerül ettől az egyensúlytól. 

Nyitókép forrása: Ina FASSBENDER / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
martens
2026. május 02. 17:34
Ezért az EU vezetőit örökre börtönbe kéne rakni.
duro_dorka
2026. május 02. 17:16
"az EU hibás politikája." Jó lenne végre kimondani a sok év után, hogy a brüsszeli döntések NEM elhibázott politika. Ezek, Európa tervszerű lerombolására irányulnak, annak meggyengítésére. Hogy az európai őslakos - migráns népességcsere minél könnyebben végrehajtathasson.
tapir32
2026. május 02. 17:15
Az EU vezetése teljesen elborult.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!