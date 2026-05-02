erdély safe lynx rheinmetall románia hadsereg

Eldőlt: Erdély lesz a román hadsereg modernizációjának központja

2026. május 02. 15:55

Több száz harcjárművet fognak gyártani a magyarlakta területeken.

A román védelmi minisztérium átfogó modernizációs tervet nyújtott be a parlamentnek a hadsereg fejlesztésére – írja a Világgazdaság. A program egyik legfontosabb eleme egy több milliárd eurós beszerzés, amelynek keretében hamarosan modern gyalogsági harcjárművek érkeznek az országba.

Az erdélyi magyar közösség számára kedvező fejlemény a beruházás, hiszen jelentős helyi gyártás indul.

A román hadsereg a Rheinmetall Lynx KF41 típusú lánctalpas gyalogsági harcjárművet (IFV) választotta az elavult szovjet MLI-84-esek leváltására. A projekt tervezett értéke közel 3,4 milliárd euró, amelynek nagy részét az Európai Unió Security Action for Europe (SAFE) programjának hitelkeretéből finanszírozzák.

A SAFE program keretében az unió 150 milliárd eurós hitelkeretet biztosít a tagállamok számára sürgős védelmi beruházásokra. A hosszú lejáratú hitelek kamata 3-3,3 százalék között mozog.

Románia 16,7 milliárd euróhoz jutott a programból, ezzel Lengyelország (44 milliárd euró) után a második legnagyobb kedvezményezett.

A lánctalpas harcjárművek mellett a SAFE-forrásokból 

Románia további fejlesztéseket is tervez:

  • páncélozott harcjárművek,
  • helikopterek,
  • hadihajók,
  • pilóta nélküli repülőgépek és drónok,
  • lőfegyverek és lőszerek,
  • valamint légvédelmi rendszerek

beszerzése és korszerűsítése.

Az IFV-program több ütemben valósul meg, az utolsó járművek várhatóan 2030-ra érkeznek. Első körben 232 darab Lynx harcjárművet rendelnek, a teljes darabszám pedig 298-ra nőhet alternatív forrásokból.

A járműveket a Rheinmetall többségi tulajdonában álló Automecanica medgyesi gyárában fogják gyártani.

A döntés nem nyílt pályáztatás útján, hanem tárgyalásos eljárással született, így a magyarországi zalaegerszegi Rheinmetall-gyár nem vehetett részt a projektben. A program azonban számos romániai helyi és regionális beszállítónak is munkát ad.

A védelmi minisztérium szerint a szerződések biztosítják a nemzetközi és hazai hadiipari vállalatok bevonását. 

A medgyesi üzem jelenleg 140 embert foglalkoztat, és 2025-ben kapacitásbővítésbe kezdett a növekvő kereslet kielégítésére.

Magyarország 2020-ban indította el a Lynx-programot: 218 darab beszerzéséről született döntés. A Rheinmetall Zalaegerszegen épített gyárában folyik a gyártás, ahol mintegy 500 ember dolgozik. A termelés 2023-ban indult.

A Lynx egy korszerű, moduláris harcjármű, amelyet több ország is rendszeresít. Olaszország nemrég 1050 darabot rendelt, Németország pedig már szállított belőle Ukrajnának is.

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP

lendvaiildiko
2026. május 02. 18:00 Szerkesztve
Aki ezt a cikket elkövette, jó lenne, ha utána nézne Medgyes és környéke lakossága adatainak. Elsődlegesen szász és evangélkus település a középkortól, 1786-ban, az ún. „koncivilitási rendelet” értelmében a magyarok és a románok is engedélyt kaptak arra, hogy letelepedjenek a belvárosban. Ekkor 4586-an lakták! Amikor Ceaușescu elvtárs eladta a szászokat, Nagyszebenben a németek az evangélikus gyülekezetre iratták ingatlanjaikat, így jó jövedelme van a szász egyháznak a legnagyobb paloták bérbeadásából. Hogy Medgyesen hogy van, ezt nem tudom, de a németek nem véletlenül települnek vissza az egykori szász székekbe. Az e területen élő románság is ismereteiben, tisztaságában különbözik Románia más tájaitól. Ha igaz, hogy itt gyártanak hadfelszerelést, érthető. Budapestről nézve a Medgyes és a Székelyföld közel van, katonai célpontként kevésbé jelentős a magyarokra nézve. Viszont a román hintpolitika újabb állomása, Erdély románként megtartásának kíváló eszköze.
dpetres
2026. május 02. 17:55
Hát, mégsem akkugyárak...
Galerida
2026. május 02. 17:48
Okos dolog, hogy magyar munkásokkal végeztetik az összeszerelést! Így talán nem marad ki néhány marék apróbb alkatrész, amit a csomagtartóba ömlesztenek, mint egykor a Daciánál....
grenki-2
2026. május 02. 16:48
Rohadjanak meg a mocskos tolvaj kutyák
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!