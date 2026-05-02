Eldőlt: Erdély lesz a román hadsereg modernizációjának központja

A román védelmi minisztérium átfogó modernizációs tervet nyújtott be a parlamentnek a hadsereg fejlesztésére – írja a Világgazdaság. A program egyik legfontosabb eleme egy több milliárd eurós beszerzés, amelynek keretében hamarosan modern gyalogsági harcjárművek érkeznek az országba.

Az erdélyi magyar közösség számára kedvező fejlemény a beruházás, hiszen jelentős helyi gyártás indul.

A román hadsereg a Rheinmetall Lynx KF41 típusú lánctalpas gyalogsági harcjárművet (IFV) választotta az elavult szovjet MLI-84-esek leváltására. A projekt tervezett értéke közel 3,4 milliárd euró, amelynek nagy részét az Európai Unió Security Action for Europe (SAFE) programjának hitelkeretéből finanszírozzák.