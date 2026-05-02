Eldőlt: Erdély lesz a román hadsereg modernizációjának központja

Nagy slamasztikába kerültek a románok: végleg búcsút inthetnek több milliárdnyi EU-s pénznek
A román miniszter elárulta, miért történhetett ez meg.
Több száz harcjárművet fognak gyártani a magyarlakta területeken.
A román védelmi minisztérium átfogó modernizációs tervet nyújtott be a parlamentnek a hadsereg fejlesztésére – írja a Világgazdaság. A program egyik legfontosabb eleme egy több milliárd eurós beszerzés, amelynek keretében hamarosan modern gyalogsági harcjárművek érkeznek az országba.
Az erdélyi magyar közösség számára kedvező fejlemény a beruházás, hiszen jelentős helyi gyártás indul.
A román hadsereg a Rheinmetall Lynx KF41 típusú lánctalpas gyalogsági harcjárművet (IFV) választotta az elavult szovjet MLI-84-esek leváltására. A projekt tervezett értéke közel 3,4 milliárd euró, amelynek nagy részét az Európai Unió Security Action for Europe (SAFE) programjának hitelkeretéből finanszírozzák.
A SAFE program keretében az unió 150 milliárd eurós hitelkeretet biztosít a tagállamok számára sürgős védelmi beruházásokra. A hosszú lejáratú hitelek kamata 3-3,3 százalék között mozog.
Románia 16,7 milliárd euróhoz jutott a programból, ezzel Lengyelország (44 milliárd euró) után a második legnagyobb kedvezményezett.
A lánctalpas harcjárművek mellett a SAFE-forrásokból
Románia további fejlesztéseket is tervez:
beszerzése és korszerűsítése.
Az IFV-program több ütemben valósul meg, az utolsó járművek várhatóan 2030-ra érkeznek. Első körben 232 darab Lynx harcjárművet rendelnek, a teljes darabszám pedig 298-ra nőhet alternatív forrásokból.
A járműveket a Rheinmetall többségi tulajdonában álló Automecanica medgyesi gyárában fogják gyártani.
A döntés nem nyílt pályáztatás útján, hanem tárgyalásos eljárással született, így a magyarországi zalaegerszegi Rheinmetall-gyár nem vehetett részt a projektben. A program azonban számos romániai helyi és regionális beszállítónak is munkát ad.
A védelmi minisztérium szerint a szerződések biztosítják a nemzetközi és hazai hadiipari vállalatok bevonását.
A medgyesi üzem jelenleg 140 embert foglalkoztat, és 2025-ben kapacitásbővítésbe kezdett a növekvő kereslet kielégítésére.
Magyarország 2020-ban indította el a Lynx-programot: 218 darab beszerzéséről született döntés. A Rheinmetall Zalaegerszegen épített gyárában folyik a gyártás, ahol mintegy 500 ember dolgozik. A termelés 2023-ban indult.
A Lynx egy korszerű, moduláris harcjármű, amelyet több ország is rendszeresít. Olaszország nemrég 1050 darabot rendelt, Németország pedig már szállított belőle Ukrajnának is.
Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP
***