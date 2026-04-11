Kárpátalja legismertebb arcai buzdítanak szavazásra a nemzeti kormány mellett

Fontos üzenetet küldött a kárpátaljai színművésznő vasárnapra a magyaroknak (VIDEÓ)
Tarpai Viktória mindenkit szavazásra buzdít.
A legsanyargatottabb elszakított országrészből nézve látszik a legtisztábban, ki képviseli a magyar érdeket.
A kampány hajrájában a határon túli magyarok is egyre határozottabban foglalnak állást: Kárpátaljáról ismert művészek és hétköznapi emberek egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy a vasárnapi választás nemcsak Magyarország, hanem a külhoni magyarság jövőjéről is dönt. A megszólalások közös üzenete világos: a béke, a biztonság és a nemzeti összetartozás megőrzése a tét.
A Jászai Mari-díjas kárpátaljai színésznő, Tarpai Viktória videóüzenetben fordult a magyarokhoz, és mindenkit arra kért, hogy vegyen részt a választáson. Üzenetében hangsúlyozta a személyes felelősséget és a közösségi összetartozás fontosságát.
Mint fogalmazott:
ha az ember számára valami fontos vagy valamit szeret, azt óvja, védelmezi, gyarapítja minden tudásával és lehetőségével.”
A művésznő ezt a gondolatot
kiemelve, hogy a kárpátaljai magyarság története tele van megpróbáltatásokkal.
Külön kitért arra is, hogy a nehéz időkben az anyaország támogatása kulcsfontosságú volt:
De a nehézségek közepette mindig jó volt érezni, hogy vannak segítő kezek, amelyek az anyaország felől érkeztek (...), és ami egy közös kézfogássá alakult, amely megtartotta, erősítette a másikat.”
Záró gondolataiban a béke fontosságát hangsúlyozta.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy másik megszólaló, Pősze Attila személyes történetén keresztül világította meg a térség helyzetét. A fiatalember 2019-ben még a fűt-fát ígérő Volodimir Zelenszkij mellett tette le a garast, ma azonban már úgy látja, súlyos következményei lettek annak a hibás döntésnek.
„Sajnos én is rá szavaztam” – mondta sajnálkozva, majd hozzátette, hogy az ígéretekkel szemben tragikus valóság következett:
több mint egymillió halott, lerombolt házak, lerombolt otthonok, és az emberek rettegnek. A férfiakat az otthonukból hurcolják el.”
A kárpátaljai fiatal szerint a jelenlegi helyzet világos tanulságot hordoz Magyarország számára is. Úgy fogalmazott:
ha meg akarjuk védeni a szabadságunkat, tudni kell, hogy Magyarország szabadságát egy ember tudja megvédeni, akit úgy hívnak, Orbán Viktor.”
Majd egyértelművé tette:
én a Fidesz–KDNP-re fogok szavazni.”
***
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP