Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Magyarország Ukrajna Tarpai Viktória Fidesz Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Kárpátalja

Kárpátalja legismertebb arcai buzdítanak szavazásra a nemzeti kormány mellett

2026. április 11. 23:12

A legsanyargatottabb elszakított országrészből nézve látszik a legtisztábban, ki képviseli a magyar érdeket.

A kampány hajrájában a határon túli magyarok is egyre határozottabban foglalnak állást: Kárpátaljáról ismert művészek és hétköznapi emberek egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy a vasárnapi választás nemcsak Magyarország, hanem a külhoni magyarság jövőjéről is dönt. A megszólalások közös üzenete világos: a béke, a biztonság és a nemzeti összetartozás megőrzése a tét.

Amit szeretünk, azt meg kell védeni

A Jászai Mari-díjas kárpátaljai színésznő, Tarpai Viktória videóüzenetben fordult a magyarokhoz, és mindenkit arra kért, hogy vegyen részt a választáson. Üzenetében hangsúlyozta a személyes felelősséget és a közösségi összetartozás fontosságát.

Mint fogalmazott:

ha az ember számára valami fontos vagy valamit szeret, azt óvja, védelmezi, gyarapítja minden tudásával és lehetőségével.”

A művésznő ezt a gondolatot

  • a hazára,
  • a nemzetre, valamint
  • a hagyományokra és
  • a szülőföldre vetítette ki,

kiemelve, hogy a kárpátaljai magyarság története tele van megpróbáltatásokkal.

Külön kitért arra is, hogy a nehéz időkben az anyaország támogatása kulcsfontosságú volt:

De a nehézségek közepette mindig jó volt érezni, hogy vannak segítő kezek, amelyek az anyaország felől érkeztek (...), és ami egy közös kézfogássá alakult, amely megtartotta, erősítette a másikat.”

Záró gondolataiban a béke fontosságát hangsúlyozta.

Egy másik megszólaló, Pősze Attila személyes történetén keresztül világította meg a térség helyzetét. A fiatalember 2019-ben még a fűt-fát ígérő Volodimir Zelenszkij mellett tette le a garast, ma azonban már úgy látja, súlyos következményei lettek annak a hibás döntésnek.

„Sajnos én is rá szavaztam” – mondta sajnálkozva, majd hozzátette, hogy az ígéretekkel szemben tragikus valóság következett:

több mint egymillió halott, lerombolt házak, lerombolt otthonok, és az emberek rettegnek. A férfiakat az otthonukból hurcolják el.”

A kárpátaljai fiatal szerint a jelenlegi helyzet világos tanulságot hordoz Magyarország számára is. Úgy fogalmazott:

ha meg akarjuk védeni a szabadságunkat, tudni kell, hogy Magyarország szabadságát egy ember tudja megvédeni, akit úgy hívnak, Orbán Viktor.”

Majd egyértelművé tette:

én a Fidesz–KDNP-re fogok szavazni.”

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. április 11. 23:17
Megértem a szenvedő Kárpátalját.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!