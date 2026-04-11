Magyarország békéjét csak Orbán Viktor tudja garantálni – vallotta egy kárpátaljai fiatal (VIDEÓ)

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Az sem rejtették véka alá: mennyire valószínű, hogy végső eredményt lehet majd hirdetni vasárnap este.
Az ígérgető Zelenszkijre szavazott, már nagyon bánja.
Pár éve még Zelenszkijt támogatta az a kárpátaljai fiatalember, aki most videóüzenetben ismeri el, rossz döntést hozott korábban. Jelezte, vasárnap a Fidesz-KDNP-t fogja támogatni, mert
egyedül Orbán Viktor tudja megvédeni Magyarország szabadságát.
„2019-ben Ukrajnában választások voltak, ami meghatározta a kárpátaljai magyarság sorsát, és a magyar emberek életét. Ebben az időben Volodimir Zelenszkij indult az államfői pozícióért, amit meg is nyert. Sajnos én is rá szavaztam” – mondta Pősze Attila, kárpátaljai fiatalember, aki már bánja évekkel ezelőtti döntését.
Mint fogalmazott, Zelenszkij ígérgetett fűt, fát. És mi történt?
Több mint egymillió halott, lerombolt házak, lerombolt otthonok, és az emberek rettegnek. A férfiakat az otthonukból hurcolják el. De sajnos Magyarországon is van egy ilyen ember, akit úgy hívnak, Magyar Péter.
„Az a Magyar Péter, akit azok a brüsszeliek irányítanak, akik több milliárd dollárt tesznek az ukrán háborúba, és azt firtatják, hogy Ukrajna a demokráciáért harcol.
Ha meg akarjuk védeni a szabadságunkat, tudni kell, hogy Magyarország szabadságát egy ember tudja megvédeni, akit úgy hívnak, Orbán Viktor.
Én a Fidesz-KDNP-re fogok szavazni” – szögezte le a kárpátaljai fiatalember.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda