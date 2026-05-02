Befutott az ajánlat: egyre nagyobb a feszültség Brüsszel és Kijev között, Von der Leyen diadalittasan számolt be az új fejleményekről

Von der Leyen legújabb bejelentése sok magyarnál garantáltan ki fogja verni a biztosítékot
Diadalittasan számolt be az új fejleményekről az Európai Bizottság elnöke.
Hatályba lépett a Mercosur-megállapodás; Ukrajna csak teljes jogú EU-tagsággal éri be; Lengyelország látná el a magyarokat LNG-vel; ezek voltak a pénteki nap legolvasottabb cikkei.
Az Európai Bizottság és az Európa Tanács elnöke üdvözölte, hogy május 1-jétől ideiglenesen hatályba lépett az EU és a Mercosur-országok (dél-amerikai közös piac) közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Ursula von der Leyen szerint a megállapodás erős üzenetet küld a világnak a nyitottság és a partnerség mellett, és már most láthatóak az előnyei: a jólétet teremt mindenkinek.
António Costa pedig azt hangsúlyozta, hogy Európa és Latin-Amerika a munka ünnepén a közös jólétbe való befektetéssel ünnepel.
A magyar agrárszektor ugyanakkor erősen ellenezni a megállapodást. Április közepéig több mint 260 ezer aláírást gyűjtött a Magosz és a NAK közös petíciója Szerintük a megállapodás súlyosbítja a már amúgy is nehéz helyzetüket, mert:
A gazdák szerint az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyja, hogy a mezőgazdaság nem csupán gazdasági kérdés, hanem az élelmiszer-ellátás biztonsága, a vidéki társadalom és a környezeti fenntarthatóság alapja – ezért nem szabad kereskedelmi alkuk áldozatává tenni.
Ukrajna egyre keményebben támadja az Európai Uniót, amiért nem támogatja a gyors, teljes jogú uniós tagságot. Volodimir Zelenszkij frusztráltabb és egyre euroszkeptikusabb hangnemet üt meg az utóbbi időben.
Az EU vezetői ennek ellenére elutasítják a gyors csatlakozást, helyette szimbolikus, nem teljes jogú tagságot és „fordított bővítést” javasolnak.
A közös francia-német terv szerint Kijev fokozatosan férhetne hozzá az uniós mechanizmusokhoz, attól függően, milyen ütemben hajtja végre a szükséges reformokat.
A múlt heti ciprusi EU-csúcson próbálták jobb belátásra bírni Zelenszkijt, miután Orbán Viktor feloldotta a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolását.
Az uniós diplomaták szerint Ukrajna reformtörekvései lassulnak, különösen a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén. Merz német kancellár is világossá tette: a gyors csatlakozás nem reális, a béke pedig területi engedményeket követelhet. Kijev ugyanakkor teljes tagságot követel, de jelezte, hogy stratégiai ágazatokban (pl. agrárium) 10 év felmentést szeretne a kötelezettségek alól.
Lengyelország felkészült arra, hogy segítse a közép-európai országokat, köztük Magyarországot is, az orosz szénhidrogénektől való függőség megszüntetésében, és regionális energiaközponttá kíván válni – jelentette ki
Miłosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter Chris Wright amerikai kollégájával folytatott tárgyalása után. A lengyel Energiaügyi Minisztérium szerint a tervek szerint:
Lengyelország tehát kulcsszereplővé szeretne válni az amerikai LNG és földgáz (valamint olaj) Közép-Európába való eljuttatásában. Egyelőre viszont nem ismert, hogy a Magyarországra irányuló szállítások milyen áron történnének, de az LNG sajátosságai miatt valószínűleg jóval többe kerülne majd, mint a csővezetéken érkező orosz gáz.
Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP
