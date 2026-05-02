Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország lng ursula von der leyen Mercosur eu európa ukrajna

Befutott az ajánlat: egyre nagyobb a feszültség Brüsszel és Kijev között, Von der Leyen diadalittasan számolt be az új fejleményekről

2026. május 02. 09:20

Hatályba lépett a Mercosur-megállapodás; Ukrajna csak teljes jogú EU-tagsággal éri be; Lengyelország látná el a magyarokat LNG-vel; ezek voltak a pénteki nap legolvasottabb cikkei.

Az Európai Bizottság és az Európa Tanács elnöke üdvözölte, hogy május 1-jétől ideiglenesen hatályba lépett az EU és a Mercosur-országok (dél-amerikai közös piac) közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Ursula von der Leyen szerint a megállapodás erős üzenetet küld a világnak a nyitottság és a partnerség mellett, és már most láthatóak az előnyei: a jólétet teremt mindenkinek.

António Costa pedig azt hangsúlyozta, hogy Európa és Latin-Amerika a munka ünnepén a közös jólétbe való befektetéssel ünnepel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A magyar agrárszektor ugyanakkor erősen ellenezni a megállapodást. Április közepéig több mint 260 ezer aláírást gyűjtött a Magosz és a NAK közös petíciója Szerintük a megállapodás súlyosbítja a már amúgy is nehéz helyzetüket, mert:

  • Olcsó tömegáruk áramlanak be Európába,
  • a fogyasztók nem kapnak megfelelő tájékoztatást a termékek eredetéről,
  • az hazai termelők pedig kiszorulnak a saját piacaikról.

A gazdák szerint az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyja, hogy a mezőgazdaság nem csupán gazdasági kérdés, hanem az élelmiszer-ellátás biztonsága, a vidéki társadalom és a környezeti fenntarthatóság alapja – ezért nem szabad kereskedelmi alkuk áldozatává tenni.

Ezt is ajánljuk a témában

Teljesjogú tagság vagy semmi 

Ukrajna egyre keményebben támadja az Európai Uniót, amiért nem támogatja a gyors, teljes jogú uniós tagságot. Volodimir Zelenszkij frusztráltabb és egyre euroszkeptikusabb hangnemet üt meg az utóbbi időben. 

Az EU vezetői ennek ellenére elutasítják a gyors csatlakozást, helyette szimbolikus, nem teljes jogú tagságot és „fordított bővítést” javasolnak.

A közös francia-német terv szerint Kijev fokozatosan férhetne hozzá az uniós mechanizmusokhoz, attól függően, milyen ütemben hajtja végre a szükséges reformokat.

A múlt heti ciprusi EU-csúcson próbálták jobb belátásra bírni Zelenszkijt, miután Orbán Viktor feloldotta a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolását.

Az uniós diplomaták szerint Ukrajna reformtörekvései lassulnak, különösen a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén. Merz német kancellár is világossá tette: a gyors csatlakozás nem reális, a béke pedig területi engedményeket követelhet. Kijev ugyanakkor teljes tagságot követel, de jelezte, hogy stratégiai ágazatokban (pl. agrárium) 10 év felmentést szeretne a kötelezettségek alól.

Új irányból érkezhet az amerikai LNG

Lengyelország felkészült arra, hogy segítse a közép-európai országokat, köztük Magyarországot is, az orosz szénhidrogénektől való függőség megszüntetésében, és regionális energiaközponttá kíván válni – jelentette ki 

Miłosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter Chris Wright amerikai kollégájával folytatott tárgyalása után. A lengyel Energiaügyi Minisztérium szerint a tervek szerint:

  • A Świnoujście-i LNG-terminál bővítésével évi 8,3 milliárd köbméter,
  • a Gdanski-öbölben 2028-tól üzemelő FSRU-terminállal további évi 6,1 milliárd köbméter földgáz kapacitás jön létre a régió számára.

Lengyelország tehát kulcsszereplővé szeretne válni az amerikai LNG és földgáz (valamint olaj) Közép-Európába való eljuttatásában. Egyelőre viszont nem ismert, hogy a Magyarországra irányuló szállítások milyen áron történnének, de az LNG sajátosságai miatt valószínűleg jóval többe kerülne majd, mint a csővezetéken érkező orosz gáz. 

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bondavary
•••
2026. május 02. 09:57 Szerkesztve
Mennyibe fog kerülni az USA-ból lengyel közvetítéssel érkező LNG? USA-ban kitermelve, cseppfolyósítva, aztán az óceánon áthajóztatva, lengyel kikötőben visszagázosítva, majd lengyel, cseh, szlovák tranzitdíjat fizetve.
Válasz erre
2
0
londonbaby
2026. május 02. 09:29
te SS Kápó brüsszel beltenyésztett picsája !!! te inkább annak örülj hogy még nem döglöttél meg.. bár egy tankkal átmehetnének már rajtad hamahama, legalább 5x biztos ami biztos, hogy szétkenődj mit a fos !!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!