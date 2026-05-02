Befutott az ajánlat: egyre nagyobb a feszültség Brüsszel és Kijev között, Von der Leyen diadalittasan számolt be az új fejleményekről

Az Európai Bizottság és az Európa Tanács elnöke üdvözölte, hogy május 1-jétől ideiglenesen hatályba lépett az EU és a Mercosur-országok (dél-amerikai közös piac) közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Ursula von der Leyen szerint a megállapodás erős üzenetet küld a világnak a nyitottság és a partnerség mellett, és már most láthatóak az előnyei: a jólétet teremt mindenkinek.

António Costa pedig azt hangsúlyozta, hogy Európa és Latin-Amerika a munka ünnepén a közös jólétbe való befektetéssel ünnepel.