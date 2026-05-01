Befutott az ajánlat: váratlan ország venné át Magyarország energiaellátását

„Lengyelország is teljes mértékben készen áll arra, hogy segítse a régió országait, köztük Magyarországot is, az orosz szénhidrogénektől való elszakadásban. Egy olyan gázellátási diverzifikációs rendszert építünk, amely a nyersanyagimportőr szerepünket hatalmas potenciállal rendelkező regionális energiaközponttá alakítja át” – mondta Miłosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter, Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel való tárgyalása után, a Világgazdaság szerint.

Az Energiaügyi Minisztérium ismertette, a Świnoujście-i LNG-terminál kibővítése után 8,3 milliárd köbméter, a Gdanski-öbölben épülő FSRU terminált 2028-tól évi 6,1 milliárd köbméter gázt lenne képes előteremteni a közép-európai régiónak.