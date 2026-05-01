05. 01.
péntek
05. 01.
péntek
lengyelország magyarország LNG energia

Befutott az ajánlat: váratlan ország venné át Magyarország energiaellátását

2026. május 01. 08:19

A közép-európai ország a régió energiaellátásának központjává válna – bár akad még néhány kérdőjel.

2026. május 01. 08:19
null

„Lengyelország is teljes mértékben készen áll arra, hogy segítse a régió országait, köztük Magyarországot is, az orosz szénhidrogénektől való elszakadásban. Egy olyan gázellátási diverzifikációs rendszert építünk, amely a nyersanyagimportőr szerepünket hatalmas potenciállal rendelkező regionális energiaközponttá alakítja át” – mondta Miłosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter, Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel való tárgyalása után, a Világgazdaság szerint.

Az Energiaügyi Minisztérium ismertette, a Świnoujście-i LNG-terminál kibővítése után 8,3 milliárd köbméter, a Gdanski-öbölben épülő FSRU terminált 2028-tól évi 6,1 milliárd köbméter gázt lenne képes előteremteni a közép-európai régiónak.

Mindezt a Baltic Pipe gázvezetéket és a regionális összekötő vezetékek – beleértve a Litvániához, Németországhoz és Szlovákiához kapcsolódó vezetékeket – tennék lehetővé.

Az egyelőre nem ismert, hogy Lengyelország a magyarországi szállítások esetében milyen árszabást alkalmazna. 

Mint ismert, Lengyelország arra készül, hogy kulcsszereplővé és regionális központtá váljon az amerikai energia európában való elosztásában, tehát a vezetékrendszeren nagy valószínűséggel az Egyesült Államokban által biztosított olaj- és földgáz érkezhet Közép-Európába.

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cint04
2026. május 01. 10:45
a geci kurva anyátok mocskos polákok ... és ezt bazdmeg leírta és elmondta mindnenki hogy a mocskos férgei a MOL nevű konkurrenciát akarják kinyirni ...
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2026. május 01. 10:32 Szerkesztve
Ó Istenem! Milyen jó barátaink is a lengyelek. Átvennék a MOL-tól a nehéz feladatot, hogy ne keljen szenvedjen a közép-európai országok régiós energiaellátásának problémájával. Majd ők mi problémánkat is megoldanák, ... a saját hasznukra. Ha valakinek ilyen jó barátai vannak, minek ide még ellenség is? És akkor hol van még Ursuláék mellett Ukrajna várható segítsége?
Válasz erre
2
0
VitaLIN
•••
2026. május 01. 10:28 Szerkesztve
Mi lenne, ha mi dönthetnénk arról, honnan szeretnénk energiát beszerezni? A patkány Tuskra nincs szükség, menjen szopni VDL-hez. Egyértelmű volt, hogy ebben sántikálnak, csak nem tudtam, hogy önként be is jelentkeznek. Véletlenül nem szeretnének bennünket magukhoz csatolni? Jobban tennék, ha Volhíniára koncentrálnának..... Hogy nem tudnak megrohadni az ukrán varangyukkal együtt.
Válasz erre
1
0
bagira004
•••
2026. május 01. 10:20 Szerkesztve
egyszeri 2026. május 01. 10:20 Brüsszel a sápot leszedi . Akár a eus vezetők hasznát szaporíthatja , brüsszelitákat tilos elszámoltatni szabadrablás megengedett törvények fölött állnak . Korrupt az egész eus vezetőség. Minden ukrán támogatás az eus vezetőség kezén keresztül folyik , közben a kezek belemarkolnak tettszés szerit . Nem csak Zelenszkij gazdagodik a milliónyi ember halálán hanem támogatók is .
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!