Befutott az ajánlat: váratlan ország venné át Magyarország energiaellátását

Óriási üzletet csinál a Mol Magyarországon
A Mol megvásárolja az O&GD közép- és a kelet-magyarországi érdekeltségeit – derül ki a vállalat közleményből.
A közép-európai ország a régió energiaellátásának központjává válna – bár akad még néhány kérdőjel.
„Lengyelország is teljes mértékben készen áll arra, hogy segítse a régió országait, köztük Magyarországot is, az orosz szénhidrogénektől való elszakadásban. Egy olyan gázellátási diverzifikációs rendszert építünk, amely a nyersanyagimportőr szerepünket hatalmas potenciállal rendelkező regionális energiaközponttá alakítja át” – mondta Miłosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter, Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel való tárgyalása után, a Világgazdaság szerint.
Az Energiaügyi Minisztérium ismertette, a Świnoujście-i LNG-terminál kibővítése után 8,3 milliárd köbméter, a Gdanski-öbölben épülő FSRU terminált 2028-tól évi 6,1 milliárd köbméter gázt lenne képes előteremteni a közép-európai régiónak.
Mindezt a Baltic Pipe gázvezetéket és a regionális összekötő vezetékek – beleértve a Litvániához, Németországhoz és Szlovákiához kapcsolódó vezetékeket – tennék lehetővé.
Az egyelőre nem ismert, hogy Lengyelország a magyarországi szállítások esetében milyen árszabást alkalmazna.
Mint ismert, Lengyelország arra készül, hogy kulcsszereplővé és regionális központtá váljon az amerikai energia európában való elosztásában, tehát a vezetékrendszeren nagy valószínűséggel az Egyesült Államokban által biztosított olaj- és földgáz érkezhet Közép-Európába.
