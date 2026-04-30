Óriási üzletet csinál a Mol Magyarországon

A Mol újabb hazai szénhidrogén-termelési érdekeltséggel erősíti Magyarország energiabiztonságát. A vállalat megvásárolja az O&GD részesedését a középső és keleti országrészben található szénhidrogén bányatelkeiben a kapcsolódó infrastruktúrával együtt. A tranzakciónak köszönhetően a Mol napi termelése várhatóan körülbelül 900 hordó egyenértékkel növekszik, az új területek pedig további kutatási lehetőségeket kínálnak – írja közleményében az olajtársaság.

A Mol kiemelt stratégiai célja, hogy csökkentse Magyarország energiafüggőségét.

A Mol a már meglévő 49 százalékos részesedése mellett megvásárolja az O&GD fennmaradó 51 százalékos részesedését a közép-magyarországi Mogyoród, Nagykáta és Ócsa koncessziós területeken található bányatelkekben. Az említett területeken találhatók a már termelésben lévő Tura-D-3 és Galgahévíz-4 olajkutak, amelyek a teljes részesedés megszerzésével további 700 hordó egyenérték/nap mennyiséggel növelik a Mol hazai termelését.