energia mol energiapiac

Óriási üzletet csinál a Mol Magyarországon

2026. április 30. 16:53

A Mol megvásárolja az O&GD közép- és a kelet-magyarországi érdekeltségeit – derül ki a vállalat közleményből.

null

A Mol újabb hazai szénhidrogén-termelési érdekeltséggel erősíti Magyarország energiabiztonságát. A vállalat megvásárolja az O&GD részesedését a középső és keleti országrészben található szénhidrogén bányatelkeiben a kapcsolódó infrastruktúrával együtt. A tranzakciónak köszönhetően a Mol napi termelése várhatóan körülbelül 900 hordó egyenértékkel növekszik, az új területek pedig további kutatási lehetőségeket kínálnak – írja közleményében az olajtársaság.

A Mol kiemelt stratégiai célja, hogy csökkentse Magyarország energiafüggőségét.

A Mol a már meglévő 49 százalékos részesedése mellett megvásárolja az O&GD fennmaradó 51 százalékos részesedését a közép-magyarországi Mogyoród, Nagykáta és Ócsa koncessziós területeken található bányatelkekben. Az említett területeken találhatók a már termelésben lévő Tura-D-3 és Galgahévíz-4 olajkutak, amelyek a teljes részesedés megszerzésével további 700 hordó egyenérték/nap mennyiséggel növelik a Mol hazai termelését.

A mostani ügylet részeként a Mol tulajdonába kerülnek az O&GD további kelet-magyarországi érdekeltségei is: az Újléta, Nádudvar koncesszió, a Berettyóújfalu koncesszió 50 százaléka, valamint a Penészlek bányatelek és a Konyár gázelőkészítő üzem. Az itt található 22 kút összesen körülbelül napi 200 hordó egyenérték szénhidrogén-termelést jelent, míg a jelentős gázinfrastruktúra hozzájárul a Mol kutatás-termelési tevékenységének optimalizálásához.

„A globális energiapiac bizonytalanságait diverzifikálással tudjuk ellensúlyozni, a legjobb forrás pedig mindig a hazai. A MOL az elmúlt öt évben mintegy százhatvan milliárd forintot fektetett a hazai kőolaj- és földgázkitermelésbe, amelynek köszönhető többek között a vecsési és somogysámsoni kutak felfedezése. Az új találatok és a termelésoptimalizálás eredményeképpen a magyar termelés jelenleg 25 éves csúcson jár. Az O&GD területei az eddigi tapasztalatok alapján ígéretesek: a 2025-ben megvásárolt Endrőd környéki területen már az év végén új gázlelőhelyet fedeztünk fel 1760 méteres mélységben. A Nagykörű-D-2 nevű kút 2026 márciusában állt termelésbe, és napi 70 ezer köbméter gázzal látja el a MOL tiszaújvárosi üzemét.” – mondta Schubert Archibald, a Mol Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.

A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon; csaknem 1300 kőolaj- és földgázkúton termel. 2025-ben a hazai termelésből a kőolaj 47 százalékát (több mint 600 ezer tonna) és a földgáz közel 76 százalékát (csaknem 1,5 milliárd köbméter) a Mol biztosította. A Mol-csoport kőolaj-és földgázkitermelési portfóliójában szintén Magyarország a legjelentősebb, amely jelenleg a teljes termelés közel 40 százalékát adja.

A tranzakció várhatóan 2026 harmadik negyedévében zárul, a hatósági jóváhagyásoktól függően.

A Mol és az O&GD közötti korábbi együttműködés több évre nyúlik vissza. 2023 nyarán a Mol 49 százalékos részesedést szerzett az O&GD három kutatási koncessziójában, majd 2024-ben közös munkájuk eredményeként új, eddig ismeretlen kőolajlelőhelyet fedeztek fel Tura, majd 2025-ben Galgahévíz közelében. Ezt követően 2025-ben a Mol megvásárolta az O&GD Endrőd környéki gázkitermelési érdekeltségeit.

A Mol-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: 

Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. Annak érdekében, hogy fenntartsa a frissített SHAPE TOMORROW stratégiája célját – azaz a következő 5 évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el – a Mol tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik. Ennek megfelelően nemrégiben együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) és legutóbb Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC).

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter
 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sensuscommunis
2026. április 30. 17:17
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán,amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
gabor87
2026. április 30. 17:06
Ez jó.
