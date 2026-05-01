Von der Leyen legújabb bejelentése sok magyarnál garantáltan ki fogja verni a biztosítékot

Április közepéig több mint 260 ezren támogatták az aláírásukkal a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek (Magosz), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közös kezdeményezését, a Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat! címmel januárban meghirdetett petíciót – emlékeztetett a Világgazdaság.

Ez részben éppen a Mercosur ellen szól. A magyar gazdák szerint a megállapodás súlyosbítja az amúgy is nehéz helyzetet, mivel

a beáramló tömegtermékekről a fogyasztók nem kapnak megfelelő tájékoztatást, az európai gazdák pedig kiszorulnak a piacaikról.

Az Európai Bizottság vezetése figyelmen kívül hagyja, hogy a mezőgazdaság nem pusztán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszer-ellátás, a vidéki társadalom és a környezeti fenntarthatóság alapja. Az agrárium nem lehet kereskedelmi alkuk és hibás döntések áldozata, a magyar földet és a magyar gazdákat meg kell védeni – hangsúlyozták.

