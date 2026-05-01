Von der Leyen legújabb bejelentése sok magyarnál garantáltan ki fogja verni a biztosítékot

Diadalittasan számolt be az új fejleményekről az Európai Bizottság elnöke.
Az Európai Bizottság és az Európa Tanács elnöke üdvözölte pénteken, hogy május 1-jétől ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán azt írta, a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival között megállapodással a részt vevő országok erőteljes üzenetet küldenek a világnak,
előnyei pedig már most láthatók: a nyitottság és a partnerség mindenki számára jólétet teremt.
António Costa, az Európai Tanács elnöke üzenetében azt írta, május 1-jén, a munka világnapján Európa és Latin-Amerika a közös jólétbe való befektetéssel ünnepel.
Április közepéig több mint 260 ezren támogatták az aláírásukkal a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek (Magosz), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közös kezdeményezését, a Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat! címmel januárban meghirdetett petíciót – emlékeztetett a Világgazdaság.
Ez részben éppen a Mercosur ellen szól. A magyar gazdák szerint a megállapodás súlyosbítja az amúgy is nehéz helyzetet, mivel
a beáramló tömegtermékekről a fogyasztók nem kapnak megfelelő tájékoztatást, az európai gazdák pedig kiszorulnak a piacaikról.
Az Európai Bizottság vezetése figyelmen kívül hagyja, hogy a mezőgazdaság nem pusztán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszer-ellátás, a vidéki társadalom és a környezeti fenntarthatóság alapja. Az agrárium nem lehet kereskedelmi alkuk és hibás döntések áldozata, a magyar földet és a magyar gazdákat meg kell védeni – hangsúlyozták.
(MTI / Világgazdaság)
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP