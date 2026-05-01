Brüsszel gazda Magyarország mezőgazdaság Ursula von der Leyen Európai Bizottság Európai Unió

Von der Leyen legújabb bejelentése sok magyarnál garantáltan ki fogja verni a biztosítékot

2026. május 01. 18:42

Diadalittasan számolt be az új fejleményekről az Európai Bizottság elnöke.

null

Az Európai Bizottság és az Európa Tanács elnöke üdvözölte pénteken, hogy május 1-jétől ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán azt írta, a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival között megállapodással a részt vevő országok erőteljes üzenetet küldenek a világnak,

előnyei pedig már most láthatók: a nyitottság és a partnerség mindenki számára jólétet teremt.

António Costa, az Európai Tanács elnöke üzenetében azt írta, május 1-jén, a munka világnapján Európa és Latin-Amerika a közös jólétbe való befektetéssel ünnepel.

A magyar gazdák nem így látják

Április közepéig több mint 260 ezren támogatták az aláírásukkal a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek (Magosz), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közös kezdeményezését, a Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat! címmel januárban meghirdetett petíciót – emlékeztetett a Világgazdaság.

Ez részben éppen a Mercosur ellen szól. A magyar gazdák szerint a megállapodás súlyosbítja az amúgy is nehéz helyzetet, mivel

a beáramló tömegtermékekről a fogyasztók nem kapnak megfelelő tájékoztatást, az európai gazdák pedig kiszorulnak a piacaikról.

Az Európai Bizottság vezetése figyelmen kívül hagyja, hogy a mezőgazdaság nem pusztán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszer-ellátás, a vidéki társadalom és a környezeti fenntarthatóság alapja. Az agrárium nem lehet kereskedelmi alkuk és hibás döntések áldozata, a magyar földet és a magyar gazdákat meg kell védeni – hangsúlyozták.

(MTI / Világgazdaság)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
uranvaros
2026. május 01. 19:28
Emlékszem, hogy dél amerikai csirke dömping volt, mert kommunában volt a farm. A bejövő import NEM ellenőrzött, ez lesz a baj. Az EB megint nem a tagállamokat szolgálja ...
bbcord
2026. május 01. 19:19
Az ipart lepadlóztatta az energiakrízissel, a mezőgazdaságot a m. megállapodással. És most idézzük fel Orbán Anita szavait az Unióhoz való viszonyunkról.
sensuscommunis
2026. május 01. 19:19
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán,amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
nempolitizalok-0
2026. május 01. 19:17
Tetves korrupt genya. Az a gond, hogy Poloskával és főleg a rátelepedett libsi csürhével remény sincs kiszállni
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!