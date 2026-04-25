04. 25.
szombat
háború Háború Ukrajnában ballisztikus rakéta rakéta Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Nem véletlenül retteg Zelenszkij: Putyin dűlőre vinné a háborút – egész éjszaka ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát

2026. április 25. 19:14

Az ukrán elnök szerint Oroszország ellen kevés lesz a 20. európai uniós szankciós csomag.

2026. április 25. 19:14
Zelenszkij és Putyin

Az oroszok taktikája nem változik: a megszállók csapásmérő drónokat, robotrepülőgépeket és jelentős mennyiségű ballisztikus rakétát vetettek be az éjjel Ukrajna ellen. Főleg a városi polgári infrastruktúrát vették célba, lakóházak, energetikai létesítmények és üzemek rongálódtak meg – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Telegramon a legutóbbi súlyos orosz légitámadás-sorozatról.

Az államfő közlése szerint az orosz erők gyakorlatilag egész éjszaka támadták Dnyiprót és az ország más városait.

„Jelenleg négy halottról és harminc sebesültről tudunk. Dnyipro kórházaiban 11 embert kell ellátni sebesülése miatt. A mentés egy eltalált lakóépületnél még mindig tart. A romok alatt még lehetnek emberek” – emelte ki, hozzátéve, hogy Dnyiprón kívül a csernyihivi, az odesszai és a harkivi területeken is vannak sebesültek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Minden ilyen támadásnak figyelmeztetnie kell Ukrajna partnereit arra, hogy a helyzet megoldására azonnali és határozott lépéseket kell tenni, légvédelmünket gyorsan meg kell erősíteni. Hálás vagyok a csütörtöki ciprusi találkozókon meghozott döntésükért is, miszerint további összegekkel járulnak hozzá a fegyverbeszerzési PURL programhoz” – írta bejegyzésében az elnök.

Hozzátette, hogy Oroszországgal szemben máris a 21. európai uniós szankciós csomag összeállításán kell dolgozni,

mert a 20. késése a blokkolás miatt időt adott az agresszornak a helyzethez való alkalmazkodásra. „Már egyeztetünk az EU csapatával a lehetséges új szankciós lépésekről. A legfontosabb, hogy jelentősen korlátozzuk az orosz hadiipar lehetőségeit” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bitrex®
2026. április 25. 20:04
Kijev fölött van egy hatalmas víztározó a Dnyeperen. Miért nem lehet elmosni azt a tetves várost végleg? Előtte persze figyelmeztetni a lakosságot, hogy szedjék össze a cókmókjaikat.
Dunhill67
2026. április 25. 20:04
az eddig fel sem tűnt nekik,hogy egyik szankciós csomag sem működött eddig...a ruszki gazdaság talpon,a náci állam területe és emberanyaga rohamosan fogy...de persze,szavazzátok meg a 21(!).-et is...lényeg az,hogy "küggyetek még pénzt,fegyvert és mindent...IS"
gyzoltan-2
2026. április 25. 20:01
"Putyin dűlőre vinné a háborút – egész éjszaka ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát" Felértékelődött ugyan a rakéták szerepe, de a hagyományos haderőt kiszorítani nem fogja, nem képes... -amint a szankciók sem fogják elfoglalni Oroszországot, ahhoz a NATO-nak, az EU-nak, szintet lépve, effektív haderővel kell sikerre vinni a zsidóság ukrajnai háborúját.., ami azért némi kockázattal jár... -főleg, hogy Kína sem elhanyagolható tényező a háttérben...
survivor
2026. április 25. 20:00
A 22.- től-- a mondjuk ; 30.- ig.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!