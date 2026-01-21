Ft
spanyolország barcelona sérült vonat baleset

Újabb halálos vonatbaleset Spanyolországban – rengeteg a sérült a vihar sújtotta térségben

2026. január 21. 06:26

A mozdonyvezető életét vesztette, az ítéletidő miatt megbénult a vasúti közlekedés.

2026. január 21. 06:26
null

Egy leomlott falnak ütközött egy elővárosi vonat Barcelona közelében, a balesetben egy mozdonyvezető meghalt, további 37 ember pedig megsérült – írta meg a BBC.

A sérültek közül öt ember állapota súlyos, közülük négyen kritikus állapotban kerültek kórházba.

A Rodalies elővárosi vonat Gelida térségében siklott ki, majd egy a sínekre omlott támfalnak ütközött. A település nagyjából 35 kilométerre fekszik Barcelonától. A hatóságok közlése szerint a kisiklott szerelvényből minden utast sikerült kimenekíteni, ugyanakkor a környéket tovább vizsgálják, hogy nincs-e további áldozat. A baleset idején Északkelet-Spanyolországot heves viharok sújtották, ezért a hatóságok magas riasztási fokozatot rendeltek el.

Nem ez volt az egyetlen súlyos vasúti incidens az elmúlt napokban Spanyolországban. Néhány nappal korábban Dél-Spanyolországban két másik vonat is kisiklott, abban a balesetben legalább huszonegy ember meghalt és több mint százan megsérültek. Kedden pedig Barcelona északkeleti részén történt újabb eset, amikor egy elővárosi vonat siklott ki, miután a tengelyét egy, a vihar által meglazított kő találta el. Ebben az esetben sérültekről nem érkezett jelentés.

A spanyol El País napilap szerint szerdán reggel mintegy négyszázezer ingázó maradhat vonatközlekedés nélkül. A Rodalies elővárosi vasúthálózaton a biztonsági ellenőrzések idejére teljesen leállították a forgalmat.

Nyitókép: Josep LAGO / AFP

***

