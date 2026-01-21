Újabb halálos vonatbaleset Spanyolországban – rengeteg a sérült a vihar sújtotta térségben

Egy leomlott falnak ütközött egy elővárosi vonat Barcelona közelében, a balesetben egy mozdonyvezető meghalt, további 37 ember pedig megsérült – írta meg a BBC.

A sérültek közül öt ember állapota súlyos, közülük négyen kritikus állapotban kerültek kórházba.

A Rodalies elővárosi vonat Gelida térségében siklott ki, majd egy a sínekre omlott támfalnak ütközött. A település nagyjából 35 kilométerre fekszik Barcelonától. A hatóságok közlése szerint a kisiklott szerelvényből minden utast sikerült kimenekíteni, ugyanakkor a környéket tovább vizsgálják, hogy nincs-e további áldozat. A baleset idején Északkelet-Spanyolországot heves viharok sújtották, ezért a hatóságok magas riasztási fokozatot rendeltek el.