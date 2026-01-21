Ft
magyar péter svájc mol svédország eu Kapitány István

Magyar Péter felszámolná az „óriási energiaszegénységet”. A jó hír, hogy ilyesmi Orbán miatt már rég nincs

2026. január 21. 05:30

Ennyi a Tisza: fideszes szakpolitikák lemásolására tett ígéretek, közben el nem ismert, de szerencsére tudható célok, nyakon öntve a hamis statisztikákra épülő riogatással.

2026. január 21. 05:30
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Őszintén szólva már kezd herótom lenni Magyar Pétertől. És most nem arra gondolok, hogy milyen karakter, milyen belső motivációi lehetnek, s a többi – hanem egyszerűen attól, hogy minden egyes megszólalása a szakmai hozzáértés teljes hiányáról tanúskodik. 

Most éppen arról posztolt a pártvezér, hogy a) „ha az energiát több forrásból tudjuk beszerezni, akkor a gáz és a benzin is olcsóbb lesz a lakosságnak és a cégeinknek, valamint biztonságosabb lesz az ellátás”, b) „ezermilliárd forint értékben indítunk szigetelési és más energiahatékonysági programokat”, c) „felszámoljuk a jelenlegi óriási energiaszegénységet”, „a tett az első, a szó a második”

Kezdjük az elején: Magyar Péter az első sorral gyakorlatilag hitet tett az EPP/Manfred Weber-féle azonnali leválás mellett az orosz energiaforrásokról – ami, nos, nem annyira egyszerű. Egyrészt a tankönyvi közgazdaságtan – aminek ékes példája a Magyar-féle okfejtés – gyakran nem találkozik a való élet példáival, másrészt pedig 

a Mol finomítója az orosz, UraLS típusú kőolajra lett optimalizálva. Az orosz olaj sűrűsége, kéntartalma és kémiai összetétele az a fix pont, amelyre a hazai ÜZEMANYAGGYÁRTÁS épül.

De még így is: a Mol 2015 óta, a saját bevallásuk szerint durván 500 millió dollárt elköltve dolgozik a diverzifikáción. A nem Urals típusú, hanem mondjuk tengeri kőolajfajták korrozív hatása és inkompatibilitása egyszerűen tönkretenné a finomítót, leállítva a teljes régió üzemanyag-ellátását. És akkor még nem beszéltünk az Adria vezetékről, amelynek horvát szakasza jelenleg olyan megbízhatatlan, mint Magyar választási ígéretei: a legutóbbi tesztek során több nem tervezett leállást produkált.

A b) és c) ponttal pedig a szociális demagógia ingoványában is pancsolt egyet, az „óriási energiaszegénységgel”: ha felcsapjuk a hivatalos Eurostat-statisztikákat,

kiderül, hogy Magyarországon a lakosság mindössze 6 százaléka nyilatkozott úgy a legutóbbi adatok szerint, hogy nem tudja megfelelően kifűteni az otthonát.

Ez a mutató nemcsak jobb, mint a németországi, az olasz vagy a francia adat, de messze alatta marad az uniós (9,2%) és az eurózónás (9,9%) átlagnak is. Sőt, az energiahatékonysági fejlesztések terén az EU ötödik legjobb helyén állunk: nálunk élnek – lakosságarányosan – az ötödik legtöbben olyan lakóhelyen, ahol az elmúlt öt évben volt energiahatékonysági fejlesztés. Lekörözzük Svájcot, Svédországot, de Ausztriát is – és az uniós és eurózónás átlagot is, természetesen. Persze, lehet javítani így is, de 

Magyar sikeresen kiválasztott egy olyan „válságot”, amit meg akar oldani, ami nálunk sokkal kevésbé súlyos, mint az általa istenített nyugati mintaállamokban.

Ez kicsit olyan, mint hogy Kapitány István akaratlanul bár, de felsorolt az ATV-ben egy maréknyi olyan intézkedést, amit ő megtenne, de egyébként már a kormány végez. Indirekt elismerte, hogy az energetika és a külgazdaság integrált kezelése (amit Szijjártó Péter minisztériuma végez) helyes irány. Támogatta a magyar vállalatok kifektetését, ami évek óta kormányzati stratégia. De a legnagyobbat ott ütötte Magyar Péter narratíváján, amikor kijelentette: az uniós pénzek hazahozatala nem korrupciós vagy jogállami, hanem tisztán politikai kérdés – 

De hát nincs mit tenni, ennyi a Tisza: fideszes szakpolitikák lemásolására tett ígéretek, de közben meg el nem ismert, de szerencsére tudható célok, nyakon öntve az ellenzék legócskább, hamis statisztikákra épülő riogatásával.

Magyar Péter és csapata úgy tesz, mintha értenének az olajüzlethez, miközben még a legalapvetőbb adatokat sem tudják pontosan idézni – lásd Kapitány és a fogyasztás. Csak el ne higgyük országszinten, hogy a kőolajfinomítás és a nemzetgazdaság vezetése megoldható egy Facebook-poszttal.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

