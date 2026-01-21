Őszintén szólva már kezd herótom lenni Magyar Pétertől. És most nem arra gondolok, hogy milyen karakter, milyen belső motivációi lehetnek, s a többi – hanem egyszerűen attól, hogy minden egyes megszólalása a szakmai hozzáértés teljes hiányáról tanúskodik.

Most éppen arról posztolt a pártvezér, hogy a) „ha az energiát több forrásból tudjuk beszerezni, akkor a gáz és a benzin is olcsóbb lesz a lakosságnak és a cégeinknek, valamint biztonságosabb lesz az ellátás”, b) „ezermilliárd forint értékben indítunk szigetelési és más energiahatékonysági programokat”, c) „felszámoljuk a jelenlegi óriási energiaszegénységet”, „a tett az első, a szó a második”.