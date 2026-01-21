A b) és c) ponttal pedig a szociális demagógia ingoványában is pancsolt egyet, az „óriási energiaszegénységgel”: ha felcsapjuk a hivatalos Eurostat-statisztikákat,
kiderül, hogy Magyarországon a lakosság mindössze 6 százaléka nyilatkozott úgy a legutóbbi adatok szerint, hogy nem tudja megfelelően kifűteni az otthonát.
Ez a mutató nemcsak jobb, mint a németországi, az olasz vagy a francia adat, de messze alatta marad az uniós (9,2%) és az eurózónás (9,9%) átlagnak is. Sőt, az energiahatékonysági fejlesztések terén az EU ötödik legjobb helyén állunk: nálunk élnek – lakosságarányosan – az ötödik legtöbben olyan lakóhelyen, ahol az elmúlt öt évben volt energiahatékonysági fejlesztés. Lekörözzük Svájcot, Svédországot, de Ausztriát is – és az uniós és eurózónás átlagot is, természetesen. Persze, lehet javítani így is, de