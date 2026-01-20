Sikeresen vérbe fojtotta a rezsim az iráni tüntetéseket

Egy 38 éves iráni vállalkozó részletesen elmesélte, hogyan élte át a januári teheráni tüntetéseket, amelyeket a hatóságok fegyverrel vertek le. A Wall Street Journal összeállításában nyilatkozó emberi jogi aktivisták szerint legalább 3000 ember halt meg, miközben az állam az internet teljes blokkolásával és tömeges erőszakkal próbálta megfékezni a tiltakozást.

Lövések a tömegbe

A férfi január 8-án több száz tüntetővel együtt skandált kormányellenes jelszavakat Teherán északi részén, amikor a rendőrök lőni kezdtek. Egy mellette álló férfi összeesett, vérzett, ő pedig segíteni próbált rajta, de menekülnie kellett, amikor újabb lövések csapódtak a demonstrálók közé.