Sikeresen vérbe fojtotta a rezsim az iráni tüntetéseket

2026. január 20. 22:50

Sokan bíztak Trump ígéretében, és csalódtak, amiért elmaradt az amerikai beavatkozás.

2026. január 20. 22:50
Egy 38 éves iráni vállalkozó részletesen elmesélte, hogyan élte át a januári teheráni tüntetéseket, amelyeket a hatóságok fegyverrel vertek le. A Wall Street Journal összeállításában nyilatkozó emberi jogi aktivisták szerint legalább 3000 ember halt meg, miközben az állam az internet teljes blokkolásával és tömeges erőszakkal próbálta megfékezni a tiltakozást.

Lövések a tömegbe

A férfi január 8-án több száz tüntetővel együtt skandált kormányellenes jelszavakat Teherán északi részén, amikor a rendőrök lőni kezdtek. Egy mellette álló férfi összeesett, vérzett, ő pedig segíteni próbált rajta, de menekülnie kellett, amikor újabb lövések csapódtak a demonstrálók közé.

Amikor lőttek, egyszerre voltam dühös és félelemmel teli, de jó érzés is volt, hogy teszek valamit”

– árulta el a férfi.

Aznap éjjel az állam lekapcsolta az internetet. A következő napokban az emberi jogi szervezetek szerint legalább 3000 ember halt meg az erőszakos állami beavatkozások következtében.

Miért vonultak utcára?

A Wall Street Journal által megszólaltatott üzletember szerint a tüntetések mögött több ok is állt:

  • a vallási vezetéssel szembeni elégedetlenség,
  • a politikai és személyes szabadság hiánya, valamint
  • az egyre inkább elszabaduló megélhetési költségek.

Az utóbbi hónapokban ugyanis az iráni valuta történelmi mélypontra zuhant, az árak az egekbe szöktek. Ő maga is eladta az autóját, hogy életben tartsa vállalkozását.

Nincs normálisnak nevezhető életem”

– fakadt ki.

Katonai válasz és nemzetközi remények

A tiltakozások idején Donald Trump figyelmeztette az iráni vezetést: ha tüntetőket ölnek, „keményen lecsapnak rájuk”. A sah fia, Reza Pahlavi is tömegtüntetésekre szólított fel.

A vállalkozót azonban ezek nem befolyásolták abban, hogy ő is utcára vonuljon, de bízott benne, hogy lesz nemzetközi támogatás. Mobilját otthon hagyta, hogy ne azonosíthassák, és olyan városrészbe ment, ahol sok ismerőse él.

Másnap még brutálisabb lett az erőszak:

Mindenhonnan lövések hallatszottak. Olyan volt, mint egy csatatér.”

Digitális macska-egér játék

Az irániak nagy része, különösen azok, akik még emlékeznek az iszlám fordulat előtti világra, ugyanazokkal a merev keretekkel szemben emelte fel a hangját:

  • a vallási szigor,
  • a szankciók sújtotta gazdaság,
  • az Iszlám Forradalmi Gárda befolyása

egyre kevesebbek számára vonzó tényezők.

Az amerikai lapnak nyilatkozó férfi évekig online közvetítéssel és kiberbiztonsággal foglalkozó céget vezetett, segítve az irániakat az állami megfigyelés kijátszásában.

Végül tavaly feladta, mert nem akart eleget tenni az új, szerinte a szólásszabadságot sértő szabályozásnak.

Most a Starlink segítségével próbálja kijátszani az internetblokádot, és üzeneteket továbbít külföldre.

Győzött a rezsim

Január közepén Trump végül visszalépett a katonai csapástól, amiben közrejátszhatott az Öböl-menti államok közös fellépése, amelyben visszafogottságot és diplomatikusabb megközelítést kértek az amerikai elnöktől. A férfi szerint ez sokakat kiábrándított.

Trump azt mondta: ne öljetek, különben jövünk. Aztán öltek, és semmi sem történt. Ez elvette az emberek kedvét.”

A tüntetések elcsendesedtek, az iráni vezetés magabiztos: Hamenei „bűnözőnek” nevezte Trumpot, a bíróságok pedig kemény fellépést ígérnek az elfogott tüntetőkkel szemben.

***

Fotó: Henry NICHOLLS / AFP

