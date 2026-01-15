Ft
Omán Szaúd-Arábia Donald Trump Irán Katar Egyesült Arab Emírségek iráni tüntetések Öböl-térség Egyesült Államok

A Perzsa-öböl országai behúznák a kéziféket: nem akarják, hogy Trump bombázza Iránt

2026. január 15. 08:21

Az arab szövetségesek nem kérnek egy újabb iráni háborúból, miközben az utcai vérontás miatt a forrongó perzsa államban már a halottakat sem merik hivatalosan eltemetni.

2026. január 15. 08:21
null

Donald Trump fontolgatja egy amerikai csapás lehetőségét Irán ellen, ám a legerősebb közel-keleti szövetségesei – a Perzsa-öböl arab államai – kifejezetten ellenzik ezt. A New York Times szerint attól tartanak, hogy egy háború visszaütne rájuk: gazdaságilag, biztonsági szempontból és politikailag is. Eközben a Sky News drámai részleteket közölt az iráni belső helyzetről: az áldozatok hozzátartozói sokszor inkább otthon rejtegetik szeretteik holttesteit, nehogy a hatóságok hamis vallomások aláírására kényszerítsék őket.

A Perzsa-öböl nem kér egy újabb bombázásból

A New York Times szerint Trump legerősebb arab szövetségesei – köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Omán –

nem támogatnának egy amerikai támadást Irán ellen.

Bár többen közülük kifejezetten ellenséges viszonyban állnak Teheránnal, attól tartanak, hogy egy háború következményei közvetlenül őket érintenék:

  • rakétacsapások,
  • terrorakciók,
  • gazdasági összeomlás és
  • a térség destabilizálása formájában.

A lap szerint ezek az államok attól is tartanak, hogy

az iráni rezsim bukása után Izrael válna a Közel-Kelet egyeduralkodó katonai hatalmává, ami nem szolgálná az arab országok érdekeit.

Omán és Katar diplomáciát sürget

Az amerikai lap szerint Omán – amely gyakran közvetít Washington és Teherán között – kifejezetten arra kérte Trump embereit, hogy ne indítsanak katonai akciót. Katar külügyi szóvivője, Madzsed al-Ansari szintén a tárgyalásokhoz való visszatérést sürgette, mondván:

a térség problémáit nem fegyverrel, hanem diplomáciával lehet kezelni.

A félelmek nem alaptalanok: a lap felidézi, hogy tavaly Irán rakétákkal támadott meg egy katari amerikai támaszpontot válaszul egy korábbi amerikai csapásra. Emiatt most az amerikai hadsereg már a nem létfontosságú személyzetet is elkezdett kivonni Katarból.

Az elemzés szerint a Perzsa-öböl országai ma egyszerre félnek Irántól és egy iráni összeomlás következményeitől. Szaúd-Arábia ugyan korábban Hitlerhez és a Harmadik Bitordalomhoz hasonlította az iráni vezetést, mégis az utóbbi években inkább enyhíteni próbálta a feszültséget, hogy a gazdasági fejlődésre koncentrálhasson. Az Emírségek pedig egyszerre tart Izraeltől és Irántól, miközben gazdaságilag erősen kötődik Teheránhoz.

Iránban már a halottakat is rejtegetik

Az iráni belső helyzetről a Sky News közölt megrázó részleteket. Negin Shiraghaei aktivista szerint sok család nem meri kórházba vagy halottasházba vinni a tüntetések során megölt hozzátartozóit. Ennek oka, hogy

a hatóságok csak akkor adnák ki a holttesteket, ha a család aláírja: az illetőt „az ellenzék gyilkolta meg”.

A Sky News-nak Shiraghaei azt mondta: több forrás is jelezte neki Iránon belülről, hogy sokan inkább saját telkükön, titokban próbálják eltemetni szeretteiket.

A csatorna arról is beszámolt, hogy Irán légi forgalma szinte teljesen megszűnt: a hatóságok a fokozódó feszültség miatt szinte minden járat előtt lezárták az ország légterét.

***

Fotó: Piero CRUCIATTI / AFP


 

