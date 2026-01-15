A Perzsa-öböl országai behúznák a kéziféket: nem akarják, hogy Trump bombázza Iránt

Donald Trump fontolgatja egy amerikai csapás lehetőségét Irán ellen, ám a legerősebb közel-keleti szövetségesei – a Perzsa-öböl arab államai – kifejezetten ellenzik ezt. A New York Times szerint attól tartanak, hogy egy háború visszaütne rájuk: gazdaságilag, biztonsági szempontból és politikailag is. Eközben a Sky News drámai részleteket közölt az iráni belső helyzetről: az áldozatok hozzátartozói sokszor inkább otthon rejtegetik szeretteik holttesteit, nehogy a hatóságok hamis vallomások aláírására kényszerítsék őket.

A Perzsa-öböl nem kér egy újabb bombázásból

A New York Times szerint Trump legerősebb arab szövetségesei – köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Omán –