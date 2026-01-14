Rendkívüli: fokozódik a készültség, 24 órán belül az Egyesült Államok megtámadhatja Iránt

Az Irán körüli helyzet óráról órára éleződik. Az országot megrázó tiltakozások nyomán a hatóságok tömeges letartóztatásokat hajtottak végre, miközben a nemzetközi közösség egyre élesebb hangon figyelmeztet a súlyos emberi jogi jogsértésekre. Ezzel párhuzamosan Washington katonai opciókat mérlegel, a térségben pedig már kézzelfoghatóak az előkészületek.

A The Guardian szerint két európai tisztviselő is úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok katonai beavatkozása Iránban valószínű, és akár a következő 24 órában sor kerülhet rá.