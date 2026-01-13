Valami szörnyűség készülhet: Irán azonnali elhagyására szólította fel állampolgárait az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok iráni „virtuális nagykövetsége” hétfőn frissítette utazási figyelmeztetését, amelyben arra kéri az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt a közel-keleti országban harmadik hete tartó zavargások miatt.

Az Egyesült Államoknak nincsenek diplomáciai vagy konzuli kapcsolatai Iránnal.

A svájci kormány, teheráni nagykövetségén keresztül képviseli az Egyesült Államok érdekeit Iránban.