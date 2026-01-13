Ft
fehér ház karoline leavitt örményország törökország irán Donald Trump egyesült államok

Valami szörnyűség készülhet: Irán azonnali elhagyására szólította fel állampolgárait az Egyesült Államok

2026. január 13. 07:16

A Trump-adminisztráció nem zárja ki a katonai megoldásokat.

2026. január 13. 07:16
null

Az Egyesült Államok iráni „virtuális nagykövetsége” hétfőn frissítette utazási figyelmeztetését, amelyben arra kéri az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt a közel-keleti országban harmadik hete tartó zavargások miatt.

Az Egyesült Államoknak nincsenek diplomáciai vagy konzuli kapcsolatai Iránnal. 

A svájci kormány, teheráni nagykövetségén keresztül képviseli az Egyesült Államok érdekeit Iránban.

A „virtuális amerikai nagykövetség” honlapjára felkerült közlemény szerint „az amerikai állampolgároknak folyamatos internetkimaradásokra kell számítaniuk, alternatív kommunikációs eszközöket kell igénybe venniük, és

ha biztonságosan megtehetik, fontolják meg Irán szárazföldön történő elhagyását Örményországba vagy Törökországba.”

Rámutatott arra, hogy az amerikai-iráni kettős állampolgároknak iráni útlevéllel kell elhagyniuk Iránt, mivel az iráni kormány nem ismeri el a kettős állampolgárságot.

Hétfőn korábban Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője arról beszélt, hogy az Egyesült Államok továbbra is a diplomáciai megközelítést részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de 

a Trump-adminisztráció nem zárja ki a katonai megoldásokat sem,

 ha szükséges.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/UGC

tasijani22000
•••
2026. január 13. 08:59 Szerkesztve
Itt a felszólító levél, amit a cionáci lidérc Donald Rumsfeld írt Robert Kennedynek, mielőtt kivégezték volna őket: israellobby.org/azcdoj/congress/default.asp És ez teljesen nyilvános! Nem kell érte feltúrni az irattárakat! Az USÁ-ban a cionáci patkányuralom annyira nyilvános és annyira egyértelmű, hogy NEM TUDNAK ELLENE TENNI, hogy az ilyen iratok szabadon letölthetőek, úgyse lesz semmi visszhangjuk...
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2026. január 13. 08:56
Csak emlékeztetőül írom, hogy a rühes férgek akkor ölették le John Fitzgerald Kennedyt, mikor az AIPAC elődjét az AZC-t idegen ügynöki szervezetté nyilváníttatták! Jelenleg MINDEN POLITIKUSNAK KÖTELEZŐ pávatáncot járnia az AIPAC előtt, ha bármilyen választáson indulni akar és csak akkor jut előre/marad életben. Ha együttműködik a cionáci férgekkel! A jelenleg hatalmon lévő 100 amerikai szenátor közül 94!!!!! kap rendszeres juttatást az AIPAC-tól! Aki pedig mégis ellenszegül, mint jelenleg Thomas Messie, azt addig rugdossák, míg bele nem gebed!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 13. 08:53
Ha partraszálltok, belebuktok.. Mint Vietnamba.
Válasz erre
0
0
tasijani22000
•••
2026. január 13. 08:47 Szerkesztve
Szóval az USÁ-ban ilyen cionáci patkányok VEHETNEK MAGUKNAK ELNÖKÖKET! ANNYI ILYEN ELNÖKÖT VEHETNEK, AMENNYIT CSAK AKARNAK, MERT OTT EZT MEGTEHETIK! AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK LÉTREHOZÁSÁVAL PEDIG AZ AZ EGYETLEN CÉLJUK, HOGY UGYANEZT TEHESSÉK VELÜNK IS!!!!!! youtube.com/watch?v=6sCW4IasWXc
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!