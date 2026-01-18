Ft
ali hamenei irán elnök

Ez már a vég lehet: Irán vezetője elismerte, tényleg ezrek haltak meg a tüntetéseken „embertelen és kegyetlen módon”

2026. január 18. 10:59

Számos videó mutatja, ahogy belelőnek a tömegbe, ezrekre rúghat a halottak száma. Iránban hetente ezer tüntető halt meg eddig.

2026. január 18. 10:59
null

„Embertelen és kegyetlen módon” haltak meg emberek ezrei, ismerte el most először Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah szombaton, írta meg a Fox.

Igaz, a síita teokrácia első embere mindezért az amerikaiakat hibáztatta, mondván, ők felelősek a zavargásokért és az erőszakért, amik a három hete tartó tüntetések során történtek. 

A demonstrációk egyébként előbb a rendkívül rossz gazdasági helyzet miatt robbantak ki, de a gazdasági követelések helyét hamarosan a rendszer bukását követelő jelszavak vették át.

A portál szerint egy amerikai székhelyű, iráni emberi jogi aktivisták által működtetett hírügynökség úgy becsüli, több mint 3000 ember halt meg ezen időszak alatt, de hivatalos számok nem álltak eddig rendelkezésre, a rezsim érthető módon nem hozta azokat nyilvánosságra; ezért különösen fontos az ajatollah mostani vallomása. Ehelyett csak rettenetes videók keringenek a neten – amelyeket a BBC Persian és a BBC Verify hitelesített –, amelyeken látható, ahogy 

az iráni biztonsági erők a zavargások során tüntetőkre lőnek.

Trump szombaton a Politicónak azt mondta, hogy Iránnak új vezetésre van szüksége. Sokan egyébként a száműzetésben élő koronaherceg visszatérésében is bíznak, ennek kapcsán az elnök mostanáig nem nyilatkozott.

Trump mindenesetre nem válogatta meg a szavait az ajatollahhal kapcsolatban, aki szerinte

  • példátlan erőszakot alkalmazott, 
  • és teljesen elpusztította az országát.

Egyébiránt az ajatollah „egy beteg ember, akinek rendesen kellene vezetnie az országát, és be kellene fejeznie a gyilkolást”.

A portál felidézi: az elnök az elmúlt napokban azt nyilatkozta, hogy „nagyon komoly lehetőségeket” vizsgál, beleértve az iráni katonai beavatkozás lehetőségét is.

A Politico szerint Trump korábban arra buzdította az irániakat, hogy folytassák a tiltakozást és „vegyék át az intézmények irányítását”, mondván, „útban van a segítség”.

Az elnök később azt mondta: arról tájékoztatták, hogy a gyilkosságok abbamaradtak. A Politicónak erről is beszélt Trump, aki az iráni vezetés legjobb döntésének nevezte, hogy nem végeztette ki az elfogott zavargókat. 

Vagyis, ha Irán deeszkalálni akarja legalább az amerikaiakkal fennálló konfliktust, feltehetőleg a legjobb, amit az ajatollah tehetett ennek érdekében, hogy elismerte a számtalan halálesetet.

Nyitókép: Jonathan Alcorn / AFP

