Ez már a vég lehet: Irán vezetője elismerte, tényleg ezrek haltak meg a tüntetéseken „embertelen és kegyetlen módon”

A portál felidézi: az elnök az elmúlt napokban azt nyilatkozta, hogy „nagyon komoly lehetőségeket” vizsgál, beleértve az iráni katonai beavatkozás lehetőségét is.

A Politico szerint Trump korábban arra buzdította az irániakat, hogy folytassák a tiltakozást és „vegyék át az intézmények irányítását”, mondván, „útban van a segítség”.

Az elnök később azt mondta: arról tájékoztatták, hogy a gyilkosságok abbamaradtak. A Politicónak erről is beszélt Trump, aki az iráni vezetés legjobb döntésének nevezte, hogy nem végeztette ki az elfogott zavargókat.

Vagyis, ha Irán deeszkalálni akarja legalább az amerikaiakkal fennálló konfliktust, feltehetőleg a legjobb, amit az ajatollah tehetett ennek érdekében, hogy elismerte a számtalan halálesetet.

