Washington támadásra készül? Az amerikai hadsereg már hétvégén lecsaphat Iránra

Az amerikai hadsereg már a hétvégén készen állhat egy Irán elleni katonai műveletre, ám Donald Trump elnök egyelőre nem hozta meg a végső döntést az akció engedélyezéséről – közölték a CNN-nek nyilatkozó, az ügyet ismerő források.

A Fehér Ház tájékoztatást kapott arról, hogy az elmúlt napokban jelentősen megerősítették az amerikai légi és tengeri erőket a Közel-Keleten, ami lehetővé teheti egy gyors katonai válaszlépés végrehajtását.

Trump ugyanakkor állítólag továbbra is mérlegeli a katonai fellépés előnyeit és kockázatait. Az amerikai csatorna szerint az elnök egyszerre érvelt a csapás mellett és ellen, miközben tanácsadóit és szövetségeseit is kikérte a lehetséges lépésekről.