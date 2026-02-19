Washington támadásra készül? Az amerikai hadsereg már hétvégén lecsaphat Iránra

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten: amerikai források szerint a hadsereg napokon belül készen állhat egy Irán elleni csapásra. A végső döntést azonban még nem hozta meg Donald Trump.
Az amerikai hadsereg már a hétvégén készen állhat egy Irán elleni katonai műveletre, ám Donald Trump elnök egyelőre nem hozta meg a végső döntést az akció engedélyezéséről – közölték a CNN-nek nyilatkozó, az ügyet ismerő források.
A Fehér Ház tájékoztatást kapott arról, hogy az elmúlt napokban jelentősen megerősítették az amerikai légi és tengeri erőket a Közel-Keleten, ami lehetővé teheti egy gyors katonai válaszlépés végrehajtását.
Trump ugyanakkor állítólag továbbra is mérlegeli a katonai fellépés előnyeit és kockázatait. Az amerikai csatorna szerint az elnök egyszerre érvelt a csapás mellett és ellen, miközben tanácsadóit és szövetségeseit is kikérte a lehetséges lépésekről.
Demkó Attila: „A CNN szerint lehet hogy már a hétvégén lehet csapás Iránra. Nyomásgyakorlásnak mindenképpen látványos, amit csinálnak.”
A Fehér Ház nemzetbiztonsági vezetői szerdán a Situation Roomban tartottak egyeztetést az iráni helyzetről, az elnököt pedig külön is tájékoztatták az Iránnal folytatott közvetett tárgyalások alakulásáról.
Az iráni és amerikai tárgyalók Genfben nemrég több mint három órán át folytattak közvetett egyeztetéseket, amelyek során ugyan megállapodtak bizonyos irányelvekben, de konkrét áttörés nem született.
Washington szerint számos részlet továbbra is tisztázatlan, miközben Teherán a következő hetekben részletesebb álláspontot ígért. A Fehér Ház nem erősítette meg, hogy Trump addig elhalasztaná a katonai döntést.
Demkó Attila: „Közben valami nagyon megindult Irán irányába, 19 légi utántöltő, ami a kiszivarogtatás fényében, hogy Trump türelme elfogyott, elég érdekes.”
A diplomáciai és katonai előkészületek párhuzamosan zajlanak: Marco Rubio amerikai külügyminiszter február végén Izraelbe utazik, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel egyeztessen az iráni tárgyalásokról.
A következő napok így kulcsfontosságúak lehetnek a térség biztonsági helyzetének alakulása szempontjából.
Nyitókép: US NAVY / AFP