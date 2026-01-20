Ft
tisza párt orosz gáz magyarország Magyar Péter németország Kapitány István orbán viktor

Kellemetlen: Németországban cáfolták meg Kapitány István első nagy tiszás ígéretét

2026. január 20. 10:14

Miközben Magyar Péter új kedvence alig várja, hogy Magyarország leváljon az orosz gázról és kőolajról, a németek épp azt írják, hogy versenyhátrányba kerültek, amiért így döntöttek.

2026. január 20. 10:14
null

A Berliner Zeitung elemzése szerint Németország elvesztette korábbi központi szerepét az európai gázpiacon, miközben Magyarország pozíciója erősödött.

A nyomtatott kiadásban megjelent cikkben az áll, hogy

míg Németország ma már drágább, diverzifikált forrásokból szerzi be energiáját, ami jelentős versenyhátrányt okoz iparának, addig Magyarország stabilabb ellátással és alacsonyabb energiaárakkal rendelkezik, ennek eredményeként olyan nagyvállalatok, mint a Bosch és a Mercedes-Benz, növelik magyarországi beruházásaikat.

Ahogy megírtuk, Kapitány István, a Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell olajvállalat korábbi alelnöke azonnal belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást. A hírt Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül: „Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak.”

Nyitókép: AFP/DPA/Michael Kappeler

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

