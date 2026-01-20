Kellemetlen: Németországban cáfolták meg Kapitány István első nagy tiszás ígéretét

míg Németország ma már drágább, diverzifikált forrásokból szerzi be energiáját, ami jelentős versenyhátrányt okoz iparának, addig Magyarország stabilabb ellátással és alacsonyabb energiaárakkal rendelkezik, ennek eredményeként olyan nagyvállalatok, mint a Bosch és a Mercedes-Benz, növelik magyarországi beruházásaikat.

Ahogy megírtuk, Kapitány István, a Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell olajvállalat korábbi alelnöke azonnal belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást. A hírt Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül: „Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak.”