Kellemetlen: Németországban cáfolták meg Kapitány István első nagy tiszás ígéretét

A németek könnyek között jelentették be: még a nemzeti büszkeségeik is inkább Magyarországot választották
Az energiapiaci változások miatt elveszítették központi szerepüket.
Miközben Magyar Péter új kedvence alig várja, hogy Magyarország leváljon az orosz gázról és kőolajról, a németek épp azt írják, hogy versenyhátrányba kerültek, amiért így döntöttek.
A Berliner Zeitung elemzése szerint Németország elvesztette korábbi központi szerepét az európai gázpiacon, miközben Magyarország pozíciója erősödött.
A nyomtatott kiadásban megjelent cikkben az áll, hogy
míg Németország ma már drágább, diverzifikált forrásokból szerzi be energiáját, ami jelentős versenyhátrányt okoz iparának, addig Magyarország stabilabb ellátással és alacsonyabb energiaárakkal rendelkezik, ennek eredményeként olyan nagyvállalatok, mint a Bosch és a Mercedes-Benz, növelik magyarországi beruházásaikat.
Ahogy megírtuk, Kapitány István, a Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell olajvállalat korábbi alelnöke azonnal belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást. A hírt Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül: „Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak.”
